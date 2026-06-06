પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત સામે પ્રતિબંધોનો કોઈપણ ખતરો તરત જ વિપરીત પરિણામ લાવશે: રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન
પુતિને કહ્યું, "ભારત હંમેશા એક સાર્વભૌમ દેશ તરીકે કાર્ય કરે છે, અને વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં, પ્રતિબંધોનો કોઈપણ સંભવિત ખતરો તરત જ વિપરીત પરિણામ લાવશે."
Published : June 6, 2026 at 8:18 AM IST
નવી દિલ્હી: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને શુક્રવારે કહ્યું કે ભારત એક સાર્વભૌમ દેશ છે જે તેના રાષ્ટ્રીય હિતોના આધારે નિર્ણયો લે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત પર પ્રતિબંધો લાદવાનો કોઈપણ પ્રયાસ તાત્કાલિક બૂમરેંગ થશે.
મોસ્કોમાં સેન્ટ પીટર્સબર્ગ ઇન્ટરનેશનલ ઇકોનોમિક ફોરમ (SPIEF) 2026 ના પૂર્ણ સત્રમાં બોલતા, પુતિને ભારતને "ભાઈ-ભાઈ" અને વિશ્વસનીય ભાગીદાર તરીકે વર્ણવ્યું. તેમણે નવી દિલ્હી સાથે ભાગીદારી પ્રત્યે રશિયાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને ભાર મૂક્યો કે ભારત સાથે રશિયાનો સહયોગ રાજકીય પરિસ્થિતિથી પ્રભાવિત થતો નથી.
તેમણે કહ્યું કે ભારત રશિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારોમાંનો એક છે અને બંને દેશો વચ્ચેનો સહયોગ બદલાતી રાજકીય પરિસ્થિતિથી પ્રભાવિત થતો નથી. પુતિને કહ્યું, "અમારા સંબંધો ખૂબ જ સારા, વિશ્વાસ-આધારિત અને દરેક બાબતમાં ભાઈચારા જેવા રહ્યા છે."
ભારતના માનવ સંસાધનોની પ્રશંસા કરતા તેમણે કહ્યું કે ભારતીયો ઉચ્ચ શિક્ષિત છે અને વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત કુશળતા ધરાવે છે, ખાસ કરીને કોડિંગ અને ટેકનોલોજી સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં. તેમણે કહ્યું, "હું આપણા બીજા મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર, ભારતનું સ્વાગત કરવા માંગુ છું, જે IT ઉદ્યોગમાં મુખ્ય ખેલાડીઓમાંનો એક છે. વૈશ્વિક સોફ્ટવેર બજારમાં તેનો મોટો હિસ્સો છે."
Q: How should India deal with US & sanctions?— RT (@RT_com) June 5, 2026
PUTIN: India acts as sovereign country… under Modi’s leadership… ‘any potential threats of sanctions would boomerang’
‘We… REMEMBER… when PM Modi was banned from going to… US… now he's PM, all sanctions have been ELIMINATED’ pic.twitter.com/mnZnpTEnZ2
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસના તણાવ સંબંધિત તાજેતરની સમસ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, પુતિને કહ્યું કે રશિયન અને ભારતીય કંપનીઓએ સહયોગ વધારીને યોગ્ય નિર્ણય લીધો છે.
તેમણે કહ્યું કે રશિયા ભારત અને અન્ય એશિયન બજારોમાં પુરવઠો વધારી રહ્યું છે અને તેના ભાગીદારો સાથે ટેકનોલોજી ઉકેલો પણ શેર કરી રહ્યું છે.
પુતિને એ પણ ભાર મૂક્યો કે ભારત સાથે મોસ્કોની ભાગીદારી બાહ્ય દળોના દબાણ દ્વારા નક્કી કરી શકાતી નથી. તેમણે કહ્યું, "ભારત સાથેનો અમારો સહયોગ, અમારા અન્ય તમામ ભાગીદારો સાથેના અમારા સહયોગની જેમ, રાજકીય વાતાવરણ પર આધારિત નથી. કોઈ અમને કહી શકતું નથી કે આપણે ભારતને શું પૂરું પાડવું જોઈએ કે શું ન આપવું જોઈએ."
તેમણે કહ્યું કે રશિયા તેના ભાગીદારો, ખાસ કરીને ભારત જેવા દેશોને આપેલા વચનો પૂરા કરવાનું ચાલુ રાખશે.
સંરક્ષણ સંબંધો પર બોલતા, પુતિને કહ્યું કે ભારત અને રશિયાનો લશ્કરી અને તકનીકી સહયોગનો લાંબો ઇતિહાસ છે, જે સોવિયેત યુગથી શરૂ થયો છે. તેમણે કહ્યું, "ભારતની સેનાનો મોટો ભાગ રશિયન સાધનોથી સજ્જ છે. આ એક પરંપરા છે જે સોવિયેત યુગથી ચાલી આવે છે."
પુતિનના મતે, આ સંબંધ ફક્ત સંરક્ષણ સાધનોની ખરીદી અને વેચાણથી આગળ વધે છે; તેમાં સંયુક્ત સંશોધન અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.
તેમણે બ્રહ્મોસ સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ કાર્યક્રમને ભારતીય અને રશિયન નિષ્ણાતો વચ્ચેના સફળ સહયોગના ઉદાહરણ તરીકે ટાંક્યો. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે ભારતે પરંપરાગત રીતે રશિયા પાસેથી લશ્કરી વિમાન ખરીદ્યા છે.
પુતિને વધુમાં જણાવ્યું કે ભારત હંમેશા એક સાર્વભૌમ દેશ તરીકે કાર્ય કરે છે અને પોતાના હિતોના આધારે નિર્ણયો લે છે. તેમણે કહ્યું, "ભારત હંમેશા એક સાર્વભૌમ દેશ તરીકે કાર્ય કરે છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં, પ્રતિબંધોના કોઈપણ સંભવિત ભયને તાત્કાલિક ઉલટાવી દેવામાં આવશે."
તેમણે જણાવ્યું કે ભારત તેની જરૂરિયાતો માટે શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદનો અને તકનીકો પસંદ કરવા માટે સ્વતંત્ર છે, જે કિંમત અને ગુણવત્તાને શ્રેષ્ઠ રીતે સંતુલિત કરે છે.
તેમણે કહ્યું, "ભારત હંમેશા તેના રાષ્ટ્રીય હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ય કરે છે."
તેમના ભાષણ દરમિયાન, પુતિને બ્રિક્સ જૂથના વધતા આર્થિક મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે ખરીદ શક્તિ સમાનતા (PPP) પર આધારિત વૈશ્વિક GDP માં તેનો હિસ્સો 40 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે G7 દેશોનો હિસ્સો 29 ટકાથી ઓછો છે.
તેમણે કહ્યું કે BRICS દેશો હવે વાર્ષિક વૈશ્વિક આર્થિક વૃદ્ધિમાં લગભગ અડધો હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે G7 નું યોગદાન નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યું છે.
રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે BRICS 2020 માં આર્થિક કદની દ્રષ્ટિએ G7 ને પાછળ છોડી ચૂક્યું છે, અને આગામી વર્ષોમાં આ અંતર વધવાની અપેક્ષા છે.
"એવું અનુમાન છે કે BRICS અર્થતંત્રો વાર્ષિક ચાર ટકાથી વધુ દરે વૃદ્ધિ કરશે, જ્યારે G7 દેશો લગભગ 1.1 ટકાના દરે વૃદ્ધિ કરશે. આ ઉભરતા બજારોને રોકાણ, ઉત્પાદન અને વેપાર માટે વધુ આકર્ષક સ્થળ બનાવી રહ્યું છે."