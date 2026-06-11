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ઓમાનમાં વધુ એક ભારતીય જહાજ પર હુમલો, MT જલવીરમાં આગ લાગતા 20 ભારતીય ફસાયા

ઓમાનના શિનાસ પોર્ટ પાસે MT જલવીર પર હુમલો થતા તેમાં આગ લાગી હતી. MT જલવીરના ક્રૂએ SOS મેસેજ જાહેર કર્યો હતો.

ઓમાનમાં વધુ એક ભારતીય જહાજ પર હુમલો
ઓમાનમાં વધુ એક ભારતીય જહાજ પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 1:49 PM IST

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મસ્કત: ઓમાનના શિનાસ પોર્ટ પાસે જહાજ MT જલવીર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. આ જહાજમાં 20 ભારતીય સવાર હતા. MT જલવીર પર હુમલો થતા તેમાં આગ લાગી હતી. MT જલવીરના ક્રૂએ SOS મેસેજ જાહેર કર્યો હતો.

ઓમાનમાં વધુ એક ભારતીય જહાજ પર હુમલો

ભારતીય દૂતાવાસે નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, શિનાસ પોર્ટ પાસે એક વેસલ સંબંધિત ઘટનાની જાણ થઇ છે. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. નિવેદન અનુસાર, ઘટના વિશે જાણકારી માટે સ્થાનિક તંત્ર અને સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે વાત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આ ઘટનાના કારણ અને સંભવિત પ્રભાવને લઇને કોઇ ઓફિશિયલ જાણકારી શેર કરવામાં આવી નથી.

અમેરિકાના હુમલામાં 3 ભારતીયોના થયા હતા મોત

આ પહેલા ઓમાનના દરિયા કિનારા પાસે એક કાર્ગો જહાજ પર હુમલો થયો હતો. અમેરિકાના હુમલામાં ત્રણ ભારતીય નાવિકોના મોત થયા હતા. આ જહાજમાં સવાર 24માંથી 21 ભારતીય નાવિકોનું રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

ત્રણ દિવસમાં ત્રણ જહાજ પર હુમલો

MT જલવીર પર હુમલા પહેલા ઓમાનમાં જ દરિયાકિનારા પર હુમલા થઇ રહ્યા છે. આ સતત ત્રીજા જહાજ પર હુમલો થયો છે. બુધવારે ભારતે ટેન્કર સેટેબેલો પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી હતી. ભારતે આ મામલે અમેરિકાના પ્રભારી રાજદૂત જેસન મીક્સને વિદેશ મંત્રાલય બોલાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

અમેરિકાના જહાજોને નિશાન કેમ બનાવી રહ્યું છે?

બે દિવસ પહેલા પણ 24 ભારતીયોને લઇને જતા એક જહાજ પર અમેરિકન નૌકાદળે કાર્યવાહી કરી હતી. અમેરિકન સેનાએ હુમલાની પૃષ્ટી કરી છે. અમેરિકાનું કહેવું છે કે જહાજ ઇરાનથી ઓઇલ લઇને જતું હતું અને ઇરાની પોર્ટ પર લાગેલા અમેરિકાની નાકાબંધીનું ઉલ્લંઘન કરતું હતું.

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