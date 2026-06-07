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અમેરિકામાં વધુ એક ભારતીયની હત્યા, પિઝા ડિલિવરી કરવા ગયેલા યુવકને માથામાં ગોળી મારી

તેલંગાણાનો યુવક અંશુલ અમેરિકામાં વીકેન્ડમાં પિઝા ડિલિવરી બોયનું કામ કરતો હતો.

કુંચા અંસુલ
કુંચા અંસુલ (ETV Bharat/Special Arrangement)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 4:16 PM IST

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હૈદરાબાદ: અમેરિકામાં વધુ એક ભારતીય યુવકની હત્યા કરવાની ઘટના બની છે. તેલંગાણાનો 28 વર્ષીય યુવક, જે પાર્ટ-ટાઇમ પિઝા ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતો હતો, તેની શુક્રવારે રાત્રે અમેરિકામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી.

તેલંગાણાના મેડચલના મલ્કજગીરી જિલ્લાના ગુંડલાપોચમ્પલીના કુંચા શ્રીનિવાસ અને નીલિમાના પુત્ર કુંચા અંશુલ (28), ઉત્તર ફિલાડેલ્ફિયામાં મોડી રાત્રે પિઝા ડિલિવરી માટે જઈ રહ્યો હતો. ત્યારે હુમલાખોરોએ તેના પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું હતું.

2023માં અમેરિકા ગયેલો અંશુલ KWC નામની કંપનીમાં કામ કરતો હતો અને વધારાની આવક માટે વીકેન્ડમાં પિઝા ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતો હતો.

શુક્રવારે રાત્રે, એજલી સ્ટ્રીટ પર રેમન્ડ રોઝ હોમ્સના પરિસરમાં એક ઘરમાં ત્રણ પિઝા ડિલિવરી માટે ઓર્ડર મળ્યો હતો. અંશુલ રાત્રે 12.30 વાગ્યે ડિલિવરી માટે ઘરે ગયો હતો. વાહનમાંથી ઉતરીને ઘરના આંગણામાં પ્રવેશ્યાના થોડા સમય પછી, અજાણ્યા માસ્ક પહેરેલા માણસોએ અચાનક આવીને ત્રણ રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો.

માથાના પાછળના ભાગમાં ગોળી વાગતા અંશુલ ઘટનાસ્થળે જ ઢળી પડ્યો. ત્યાંથી પસાર થતા કેટલાક લોકોએ તેને જોયો અને પોલીસને જાણ કરી. પોલીસે જણાવ્યું કે, હત્યા પાછળનો હેતુ હજુ સુધી જાણી શકાયો નથી. તેમણે કહ્યું કે, ઘટનાસ્થળેથી ત્રણ ગોળીઓના કારતૂસ મળી આવ્યા છે.

ન્યૂ યોર્કમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલે શનિવારે મોડી રાત્રે 'X' પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું: "ફિલાડેલ્ફિયા, પીએમાં ભારતીય નાગરિક અંશુલ કુંચાના અકાળ અવસાનથી અમને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં તેમના પરિવાર પ્રત્યે અમારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના. કોન્સ્યુલેટ અંશુલના પરિવાર સાથે સંપર્કમાં છે અને શક્ય તેટલી બધી મદદ કરી રહ્યું છે."

PTIએ અંશુલની બહેન તન્વીને ટાંકીને જણાવ્યું હતું, "અમને જાણ કરવામાં આવી હતી કે તેના (અંશુલ) માથામાં ત્રણ ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી. તેની પાસેથી કંઈ ચોરાયું નથી." તેણે ઉમેર્યું હતું કે, તેને એક અવાવરૂ વિસ્તારમાં પિઝા પહોંચાડવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું અને પછીથી તેને ખબર પડી કે તે "છળકપટ" હતું.

તેણે કહ્યું કે, "તે એક ટ્રેપ હતી. તેને મારવા માટે આ ષડયંત્ર હતું. મને ખબર નથી કે તેમને તેનાથી શું મળ્યું અથવા તેમનો શું ઇરાદો હતો. તેઓ મારા ભાઈને લઈ ગયા અને તેની હત્યા કરી દીધી."

સ્વાતીએ ન્યાય માંગ્યો અને વિદેશ મંત્રાલય (MEA)ને તેના ભાઈનો મૃતદેહ વહેલી તકે પાછા લાવવા માટે અપીલ કરી.

તેણે આગળ કહ્યું, "અમને જાણ કરવામાં આવી છે કે મૃતદેહ સોમવારે સોંપવામાં આવશે. બસ અમને અમારા ભાઈને પાછો આપો. હું બસ એટલું જ ઇચ્છું છું. અને હું ન્યાય ઇચ્છું છું. અમને કોઈ શંકા નથી... તે એક છળકપટ હતું. યુએસ મીડિયા અહેવાલો મુજબ, એવું લાગે છે કે બે બંદૂકધારીઓ કાળા માસ્ક પહેરેલા અને બેકપેક સાથે હતા."

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INDIAN SHOT DEAD IN US
અમેરિકામાં ભારતીય યુવકની હત્યા
INDIAN BOY SHOT DEAD IN US

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