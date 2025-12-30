ETV Bharat / international

બાંગ્લાદેશમાં વધુ એક હિન્દુ વ્યક્તિની હત્યા, ગોળી મારનારા આરોપીની ધરપકડ

બાંગ્લાદેશ હિન્દુ બૌદ્ધ ઈસાઈ એકતા પરિષદના કાર્યવાહક મહાસચિવ મનિંદ્રનાથે વધુ એક હિન્દુ વ્યક્તિની હત્યાની પુષ્ટિ કરી છે.

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની હત્યા સામે હિન્દુ સંગઠનોનો વિરોધ
બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની હત્યા સામે હિન્દુ સંગઠનોનો વિરોધ (ANI)
author img

By ANI

Published : December 30, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઢાકા: બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ વિરુદ્ધ હિંસા વધી છે. વધુ એક હિન્દુ વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે. RTV ઓનલાઈન અનુસાર, મૈમનસિંઘના ભાલુકા સબડિસ્ટ્રિક્ટમાં બજેન્દ્ર બિસ્વાસ (40) ની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આરોપી નોમાન મિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જે અંસાર સદસ્ય છે. મૃતક, બજેન્દ્ર બિસ્વાસ, પણ અંસારનો સભ્ય હતો.

બાંગ્લાદેશ હિન્દુ બૌદ્ધ ખ્રિસ્તી એકતા પરિષદના કાર્યકારી મહાસચિવ મનીન્દ્રનાથે ANI ને ફોન પર જણાવ્યું, "હા, ઘટનાની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે."

અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ ઘટના સોમવારે (29 ડિસેમ્બર) સાંજે 6:30 વાગ્યે સબડિસ્ટ્રિક્ટના મેહરબારી વિસ્તારમાં સુલતાના સ્વેટર્સ લિમિટેડ ફેક્ટરીમાં બની હતી."

અહેવાલ મુજબ, "મૃતક અંસાર સભ્ય, બજેન્દ્ર બિસ્વાસ, સિલહટ સદર સબડિસ્ટ્રિક્ટના કાદિરપુર ગામના પ્રોબિત્ર બિસ્વાસનો પુત્ર હતો. આરોપી, નોમાન મિયા, સુનમગંજ જિલ્લાના તાહેરપુર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના બાલુતુરી બજાર વિસ્તારના લુત્ફર રહેમાનનો પુત્ર છે."

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, "પોલીસ અને સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સુલતાના સ્વેટર્સ લિમિટેડ ફેક્ટરીમાં કુલ 20 અંસાર સભ્યો ફરજ પર હતા. ઘટના સમયે, અંસાર સભ્યો નોમાન મિયા અને બજેન્દ્ર દાસ સાથે બેઠા હતા. નોમાન મિયા પાસે રહેલી શોટગનમાંથી છૂટેલી ગોળીથી બજેન્દ્ર દાસના ડાબા જાંઘ ગંભીર રીતે ઈજા પહોંચી હતી. બાદમાં, તેના સાથીદારોએ તેને બચાવ્યો અને સબડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ કોમ્પ્લેક્સમાં લઈ ગયા, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરે તેને મૃત જાહેર કર્યો."

RTV ઓનલાઈન અનુસાર, "ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા, લબીબ જૂથ સાથે ફરજ પરના અંસાર સભ્ય અને ઘટનાના પ્રત્યક્ષદર્શી, એપીસી મોહમ્મદ અઝહર અલીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટના સમયે નોમાન મિયા અને બજેન્દ્ર દાસ તેમના રૂમમાં સાથે બેઠા હતા. અચાનક, નોમાન મિયાએ બજેન્દ્ર દાસની જાંઘ પર બંદૂક તાકી અને પૂછ્યું, "શું હું ગોળી મારું?" અને પછી ગોળી ચલાવી દીધી. આ પછી, નોમાન ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયો. તેણે એમ પણ કહ્યું કે, ઘટના પહેલા તેણે તેમની વચ્ચે કોઈ દલીલ કે વિવાદ જોયો નથી."

મંગળવારે રાત્રે લગભગ 1:00 વાગ્યે આ બાબતે બોલતા, મૈમનસિંહ જિલ્લાના એએસપી (નાણા અને વહીવટ) મોહમ્મદ અબ્દુલ્લા અલ-મામુને જણાવ્યું હતું કે, આરોપી નોમાનની તાત્કાલિક એક કાર્યવાહીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ઘટનાનું સાચું કારણ નક્કી કરવા માટે સંપૂર્ણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મૈમનસિંહ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે, અને કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે."

હિન્દુઓની હત્યાની ત્રીજી ઘટના
તાજેતરના સમયમાં, બાંગ્લાદેશમાં ધાર્મિક લઘુમતીઓ, ખાસ કરીને હિન્દુઓ સામે હુમલાઓ અને હિંસામાં વધારો થયો છે. થોડા દિવસોમાં હિન્દુઓની હત્યાની આ ત્રીજી ઘટના છે. અગાઉ, ફેક્ટરી કામદાર દીપુ ચંદ્ર દાસની હત્યા કરવામાં આવી હતી. તે પછી, અમૃત મંડલ નામના વ્યક્તિની ખંડણીના આરોપસર હત્યા કરવામાં આવી હતી.

ગયા શનિવારે, ભારતે આ હત્યાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું હતું કે, "બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ સામે સતત દુશ્મનાવટ... ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે."

આ પણ વાંચો:

  1. બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન ખાલિદા ઝિયાનું નિધન, લાંબા સમયથી બીમાર હતા
  2. INSV કૌંડિન્યની ઐતિહાસિક યાત્રા, પોરબંદરથી ઓમાન માટે થયું રવાના, PM મોદીએ આપી શુભેચ્છા

TAGGED:

HINDU MAN SHOT DEAD IN BANGLADESH
BANGLADESH HINDU MAN MURDER
BANGLADESH VIOLENCE
HINDU MAN SHOT DEAD IN BANGLADESH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.