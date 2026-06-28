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વેનેઝુએલામાં ફરી 5.6ની તીવ્રતાનો આવ્યો ભૂકંપ, પહેલા આવેલા ભૂકંપમાં મૃતકોની સંખ્યા વધીને 1430 થઇ

વેનેઝુએલામાં ફરી એકવાર ભૂકંપ આવ્યો હતો. અરાગુઆ પ્રાંતમાં ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા.

વેનેઝુએલામાં આવેલા ભૂકંપ બાદ ઇમારતો ધરાશાયી થઇ હતી
વેનેઝુએલામાં આવેલા ભૂકંપ બાદ ઇમારતો ધરાશાયી થઇ હતી (AP)
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By ANI

Published : June 28, 2026 at 9:24 AM IST

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કારાકસ: યુરોપિયન-ભૂમધ્ય ભૂકંપશાસ્ત્રીય કેન્દ્ર (EMSC)એ વેનેઝુએલાના દરિયાકાંઠે 5.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવ્યો છે. અરાગુઆના દરિયાકાંઠે પાણીમાં 5.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપ આ વિસ્તારમાં બે ભૂકંપ બાદ આવ્યો છે. અગાઉના ભૂકંપમાં મૃતકઆંક વધીને 1430 થયો છે. આ ભૂકંપ 30 કિલોમીટરની ઊંડાઇ પર આવ્યો હતો.

અમેરિકન વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે જણાવ્યું હતું કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ પ્રોગ્રામ્સના સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવાથી અમેરિકન સરકાર આપત્તિઓનો વધુ ઝડપથી અને અસરકારક રીતે સામનો કરી શકે છે. વેનેઝુએલાના ભૂકંપ બાદ અમેરિકાએ તરત જ કામ શરૂ કર્યું હતું. શહેરી રાહત ટીમને સક્રિય કરી અને માનવતાવાદી અને મેડિકલ સપ્લાયની ડિલીવરી કરી હતી."

વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝે સંયુક્ત અરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાનનો અસરગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યેની સંવેદના બદલ આભઆર માન્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ક્રિસ્ટાલિના જ્યોર્જિવાએ આ દુ:ખદ ઘટના પર રોડ્રિગ્ઝ સાથે એકતા વ્યક્ત કરી હતી.

વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "અમે આપણા દેશમાં ઇમરજન્સીના સમયે IMFના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ક્રિસ્ટાલિના જ્યોર્જિવાના એકતા અને સમર્થન બદલ આભાર માનીએ છીએ. વેનેઝુએલાના લોકોને મદદ કરવા અને સુરક્ષા માટેના અમારા પ્રયાસોમાં જોડાવાની તેમની તૈયારીની અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ."

આ વચ્ચે લોકોએ સરકારની રિકવરીના પ્રયાસોમાં સંગઠનની કમીની ફરિયાદ કરી છે અને કેટલાક વિસ્તારમાં મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ બંધ થવાથી સ્થિતિ વધુ ખરાબ બની જશે. બુઝવારે વેનેઝુએલામાં બે મોટા ભૂકંપ આવ્યા બાદ કેટલાક ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા જેમાંથી એકની તીવ્રતા 7.2 અને બીજાની 7.5 હતી.

બચાવ ટીમો હજુ પણ ભૂકંપમાં બચી ગયેલા લોકોને બચાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. બુધવારના ભૂકંપ પછી ઓછામાં ઓછા 1430 લોકોના મોતની પૃષ્ટી થઇ છે. અલ જઝીરા અનુસાર, 51 હજાર લોકો ગુમ થવાના અહેવાલ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે જો ભૂકંપના 72 કલાકની અંદર કોઇ જીવિત ના મળે તો તેના બચવાની સંભાવના ઘણી ઓછી છે.

ધરાશાયી થયેલી ઇમારતોના કાટમાળ નીચે ઘણા લોકો ફસાયેલા હોવાનું માનવામાં આવે છે અને મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે. UNDP અનુસાર, 24 જૂને વેનેઝુએલામાં આવેલા ભૂકંપમાં ઘણા લોકોને તકલીફ થઇ છે. જાનમાલનું નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું, તેમજ આજીવિકા, માળખાગત સુવિધાઓ અને આવશ્યક સેવાઓ પર ગંભીર અસર પડી હતી. યુનાઇટેડ નેશન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNDP)ના સેટેલાઇ આધારિત રેપિડ ડિજિટલ એસેસમેન્ટ (RAPIDA) અનુસાર, 6.7 બિલિયન યુએસ ડોલરનો સીધો ફિઝિકલ નુકસાન સામેલ છે જે GDPના લગભગ 6 ટકા બરાબર છે. જ્યારે આર્થિક અસર ઘણી મોટી છે પરંતુ સૌથી વધુ નુકસાન લોકો અને સમુદાયોએ ઉઠાવવું પડ્યું છે.

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