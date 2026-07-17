એન્ડી બર્નહેમ લેબર પાર્ટીના નવા નેતા બન્યા, બનશે બ્રિટનના નવા વડાપ્રધાન
શાસક લેબર પાર્ટીના નેતા બન્યા બાદ એન્ડી બર્નહામ વડાપ્રધાન તરીકે નિયુક્ત થયા છે
Published : July 17, 2026 at 7:15 PM IST
લંડન: શુક્રવારે બ્રિટનની શાસક લેબર પાર્ટીના નવા ચૂંટાયેલા નેતા તરીકે એન્ડી બર્નહામની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી, આથી તેઓ આગામી સપ્તાહે 10 ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ ખાતે વડાપ્રધાન તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે.
લેબર પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય કારોબારી સમિતિના અધ્યક્ષ શબાના મહમૂદે લંડનમાં એક ખાસ પાર્ટી પરિષદમાં આ જાહેરાત કરી હતી.
તેમણે કહ્યું, "ફક્ત એક જ નામાંકિત સાંસદ હતા... તેથી સ્પર્ધામાં બહુ ઉત્તેજના કે સસ્પેન્સ નહોતું." સોમવારે, વિદાય લેતા વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે સત્તાવાર રીતે રાજાને રાજીનામું આપ્યા પછી, બર્નહામને રાજા ચાર્લ્સ III દ્વારા નવી સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવશે.
🇬🇧 🌹 Veteran UK politician Andy Burnham was on Friday confirmed as the new leader of the country's ruling Labour Party, and is now set to be Britain's next prime minister ➡️ https://t.co/f35SEHxVkM pic.twitter.com/BLdOl1TB5r— AFP News Agency (@AFP) July 17, 2026
ઘણા અઠવાડિયાથી, આગામી વડાપ્રધાન તરીકે જોવાઈ રહેલા ગ્રેટર માન્ચેસ્ટરના ભૂતપૂર્વ મેયર બર્નહામને તેમની નીતિગત પ્રાથમિકતાઓ વિશે બહુ ઓછી માહિતી આપી છે.
એક મહિના પહેલા સંસદીય બેઠક માટે ખાસ ચૂંટણી જીત્યા પછી, તેમણે "એકતા અને આશા પર આધારિત" રાજકારણ અને દેશભરમાં સમાન વિકાસ લાવનારી અર્થવ્યવસ્થાનું વચન આપ્યું હતું.
તેમણે કોઈ પ્રેસ કૉન્ફરન્સ યોજી નથી અને બહુ ઓછા ઇન્ટરવ્યુ આપ્યા છે. તેઓ માન્ચેસ્ટરની બહારના મતદારો માટે મોટાભાગે અજાણ છે.
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