કીર સ્ટારમરના સ્થાને એન્ડી બર્નહામ બ્રિટનના નવા વડા પ્રધાન બન્યા
એન્ડી બર્નહામે બ્રિટનના નવા વડા પ્રધાન તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. આનાથી તેઓ દસ વર્ષમાં સાતમા વડા પ્રધાન બનશે.
Published : July 20, 2026 at 8:48 PM IST
લંડન: બ્રિટનની લેબર પાર્ટીના નવા નેતા તરીકે ચૂંટાયેલા એન્ડી બર્નહામે દેશના નવા વડા પ્રધાનનું પદ સંભાળ્યું છે. "ઉત્તરના રાજા" તરીકે જાણીતા, બર્નહામ કીર સ્ટારમરના રાજીનામા બાદ વડા પ્રધાન બનવાના દોડમાં સૌથી આગળ હતા. તેમનો પ્રાથમિક ધ્યેય લોકપ્રિય પક્ષ, રિફોર્મ યુકેના વધતા પ્રભાવનો સામનો કરવાનો હતો. બ્રિટનમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે, દેશે છેલ્લા દાયકામાં તેના સાતમા વડા પ્રધાનને સુરક્ષિત કરી લીધો છે.
ગયા શુક્રવારે લેબર પાર્ટીના નેતા એન્ડી બર્નહામને પાર્ટીના નવા નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. લેબર પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય કારોબારી સમિતિ (NEC) ના અધ્યક્ષ શબાના મહમૂદે લંડનમાં એક ખાસ પક્ષ પરિષદમાં આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "માત્ર એક સાંસદને નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા, તેથી સ્પર્ધા સરળ હતી." દરમિયાન, બર્નહામે લેબર પાર્ટીના નેતા તરીકેની તેમની ચૂંટણીને છેલ્લા 40 વર્ષમાં દેશના રાજકારણમાં સૌથી મોટો ફેરફાર ગણાવ્યો.
બર્નહામ પાર્ટીના નવા નેતા બનવાની રેસમાં એકમાત્ર ઉમેદવાર હતા, તેમણે હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં 403 લેબર સાંસદોમાંથી 379 નોમિનેશન મેળવ્યું.
બ્રિટનના સંસદીય લોકશાહીમાં, શાસક પક્ષોને સામાન્ય ચૂંટણી યોજ્યા વિના તેમના નેતા અને આમ વડા પ્રધાનને બદલવાની મંજૂરી છે. આગામી સામાન્ય ચૂંટણી 2029 સુધી જરૂરી નથી, જોકે બર્નહામ ઇચ્છે તો તેને વહેલા બોલાવી શકે છે.
ગ્રેટર માન્ચેસ્ટરના ભૂતપૂર્વ મેયર બર્નહામે રાજકારણને "ઓછું ઝેરી" બનાવવા, લોકોના જીવનધોરણમાં સુધારો કરવા અને "આપણે બધાએ ગુમાવેલી આશાને પુનઃસ્થાપિત કરવાનું" વચન આપ્યું છે. શુક્રવારે લેબર પાર્ટીના નેતા બન્યા પછી, તેમણે કહ્યું, "હું એક નવી રાજનીતિ બનાવવા માટે કામ કરીશ. દેશને તેની સખત જરૂર છે." ટીકાકારો અને સમર્થકો ટૂંક સમયમાં બર્નહામ તેમના વચનો કેવી રીતે પૂરા કરવાની યોજના ધરાવે છે તે સાંભળવા માટે ઉત્સુક હશે.
મારું કામ પૂરું થયું: કીર સ્ટાર્મરે બ્રિટિશ વડા પ્રધાન તરીકે રાજીનામું આપ્યું
સોમવારે, કીર સ્ટાર્મરે 10 ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ પરથી બ્રિટિશ વડા પ્રધાન તરીકેનું તેમનું અંતિમ સંબોધન કર્યું, જેમાં જાહેર કર્યું કે, "મારું કામ પૂરું થયું." રાજા ચાર્લ્સ III સાથે મુલાકાત બાદ ઔપચારિક રીતે રાજીનામું આપતા પહેલા મીડિયાને સંબોધતા, સ્ટાર્મરે કહ્યું, "હું એન્ડી બર્નહામને જવાબદારી સોંપી રહ્યો છું, જેમને મારો સંપૂર્ણ ટેકો છે."
લેબર સાંસદ સ્ટાર્મરે (63) ગયા મહિને રાજીનામાની જાહેરાત કરી હતી. તેમના પછી નવા ચૂંટાયેલા પક્ષના નેતા એન્ડી બર્નહામ બકિંગહામ પેલેસ જશે, જ્યાં ચાર્લ્સ તેમને નવી સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપશે. ત્યારબાદ બર્નહામ (56) બ્રિટનના નવા વડા પ્રધાન તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે અને બકિંગહામ પેલેસથી 10 ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટ પર પાછા ફરશે અને રાષ્ટ્રને પોતાનું પહેલું સંબોધન કરશે.