અમેરિકામાં શટડાઉનના કારણે સતત બીજા દિવસે 1000થી વધુ ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ

પરિવહન સચિવે ચેતવણી આપી કે જો સરકારી શટડાઉન ચાલુ રહેશે અને વધુ એરટ્રાફિક નિયંત્રકો કામથી દૂર થશે તો ફ્લાઇટમાં વધુ કાપની જરૂર પડી શકે છે.

અમેરિકામાં શટડાઉનના કારણે ફ્લાઈટને અસર
અમેરિકામાં શટડાઉનના કારણે ફ્લાઈટને અસર (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 6:49 PM IST

3 Min Read
અમેરિકામાં સરકારી શટડાઉનને કારણે ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશનના હવાઈ ટ્રાફિક ઘટાડવાના આદેશના બીજા દિવસે, યુએસ એરલાઇન્સે શનિવારે ફરીથી 1,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી.

અત્યાર સુધી, દેશના ઘણા વ્યસ્ત એરપોર્ટ પર શટડાઉનના કારણે વ્યાપક વિક્ષેપો થયા નથી. પરંતુ તેનાથી દેશના સૌથી લાંબા ફેડરલ શટડાઉનથી અનુભવાયેલી અસર વધુ ઘેરી બની છે.

શનિવારે મિયામીથી ડોમિનિકન રિપબ્લિકમાં પરિવારને મળવા માટે ફ્લાઈટની રાહ જોઈ રહેલા 36 વર્ષીય એમી હોલ્ગિને કહ્યું, "આપણે બધા મુસાફરી કરીએ છીએ. આપણે બધાએ ક્યાંકને ક્યાંક હોવું જરૂરી છે. મને આશા છે કે સરકાર આનું ધ્યાન રાખી શકશે."

વિશ્લેષકો ચેતવણી આપે છે કે જો ફ્લાઈટનું કેન્શલેશન વધતું રહેશે અને થેંક્સગિવીંગ સપ્તાહ સુધી પહોંચશે તો ઉથલપાથલ વધુ ગંભીર બનશે અને હવાઈ મુસાફરીથી પણ આગળ વધી જશે. પ્રવાસન સ્થળો અને રજાઓ દરમિયાન શિપિંગ પર પડનારા દબાણ અંગે પહેલેથી જ ચિંતાઓ છે.

ફ્લાઇટ ઘટાડા વિશે જાણવા જેવી બાબતો અહીં છે:

કેટલી ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે?

ફ્લાઇટ્સ પર નજર રાખતી વેબસાઇટ ફ્લાઇટઅવેરના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે ફ્લાઇટમાં વિક્ષેપો થોડા વધ્યા - સામાન્ય રીતે મુસાફરી માટે ધીમો દિવસ રહ્યો - કારણ કે પહેલા બે દિવસમાં કેન્શલેશનની સંખ્યા 1,000 થી વધુ થઈ ગઈ છે.

ઉત્તર કેરોલિનાના શાર્લોટ એરપોર્ટ પર શનિવારે બપોર સુધીમાં 130 ફ્લાઇટ્સ આવવા-જવા માટે રદ કરવામાં આવી હતી. એટલાન્ટા, શિકાગો, ડેનવર અને ન્યુ જર્સીના નેવાર્ક એરપોર્ટ પર પણ દિવસભર અનેક અવરોધો જોવા મળ્યા હતા. રડાર સેન્ટરો અને કંટ્રોલ ટાવર્સમાં સ્ટાફની સતત અછતને કારણે શનિવારે ન્યૂ યોર્ક સિટી સહિત અનેક ઇસ્ટ કોસ્ટ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાથી વિલંબ થયો હતો.

બધી ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાની પ્રક્રિયા FAAના આદેશને કારણે નહોતી, અને તે સંખ્યાઓ દેશભરમાં કુલ ફ્લાઇટ્સના માત્ર એક નાના ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પરંતુ જો શટડાઉન ચાલુ રહેશે તો આગામી દિવસોમાં તે વધવાની ખાતરી છે.

FAA એ જણાવ્યું હતું કે, બધી કોમર્શિયલ એરલાઇન્સને અસર કરતો ઘટાડો 40 લક્ષિત એરપોર્ટ પર 4% ફ્લાઇટ્સથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, તથા મંગળવારે તેને ફરીથી વધારી દેવામાં આવશે, તથા શુક્રવારે ઉડાણોની સંખ્યા 10 ટકા સુધી મર્યાદિત કરી દેવામાં આવશે.

પરિવહન સચિવ સીન ડફીએ આ અઠવાડિયે ચેતવણી આપી હતી કે, જો સરકારી શટડાઉન ચાલુ રહેશે અને વધુ એર ટ્રાફિક નિયંત્રકો કામ પરથી દૂર રહેશે તો વધુ ફ્લાઇટ્સ કાપની જરૂર પડી શકે છે.

ફ્લાઇટ્સ કેમ રદ કરવામાં આવી રહી છે?

શટડાઉન ચાલુ હોવાથી એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સ લગભગ એક મહિનાથી પગાર વગર કામ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ઘણા લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે અને પહેલાથી જ કાર્યરત સ્ટાફની અછતમાં વધારો કરી રહ્યા છે.

નેશનલ એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સ એસોસિએશને જણાવ્યું છે કે, શટડાઉન દરમિયાન મોટાભાગના કંટ્રોલર્સ અઠવાડિયામાં છ દિવસ ફરજિયાત ઓવરટાઇમ કરી રહ્યા છે, અને કેટલાક તેમના બિલ ચૂકવવા માટે બીજી નોકરી લઈ રહ્યા છે.

મુસાફરોને કેવી અસર થઈ રહી છે?

મોટાભાગના લોકોને એ જાણીને રાહત થઈ કે શુક્રવારે એરલાઇન્સ મોટાભાગે સમયપત્રક મુજબ રહી હતી, અને જેમની ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી તેઓ ઝડપથી ફરીથી બુકિંગ કરી શક્યા હતા. અત્યાર સુધી, લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ વિક્ષેપિત થઈ નથી.

આગામી કઈ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવશે તે અંગે હજુ પણ ઘણી અનિશ્ચિતતા છે.

દરેક પાસે હોટેલ માટે ચૂકવણી કરવા અથવા છેલ્લી ઘડીના કેન્શલેશનની સ્થિતિનો સામનો કરવું સરળ નથી, એમ 46 વર્ષીય હીથર ઝુએ જણાવ્યું હતું, જે શનિવારે ક્રુઝ પર મિયામીમાં હતી અને પ્યુઅર્ટો રિકો માટે ઉડાણ ભરી રહી હતી.

તેમણે કહ્યું, "મુસાફરી પહેલાથી તણાવપૂર્ણ છે. પછી તમે આ અવરોધો આવે છે અને તેને વધુ પડકારજનક બનાવે છે."

શુક્રવારે ભાડાની કાર કંપનીઓએ વન-વે રિઝર્વેશનમાં તીવ્ર વધારો નોંધાવ્યો હતો, અને કેટલાક લોકો ફ્લાઇટ્સ સંપૂર્ણપણે રદ કરી રહ્યા છે.

બ્રિજવોટર, ન્યુ જર્સીની ડાયના અલ્વિયરે, કંટ્રોલર્સ લાંબા સમય સુધી કામ કરતા હોય અને સ્ટાફ ઓછો હોય ત્યારે ફ્લાઇટ વિશે ચિંતા હોવાથી, કેલિફોર્નિયામાં તેના સાસરિયાઓને મળવા માટે આગામી સપ્તાહના અંતે તેના પરિવારની યાત્રા રદ કરી.

હવાઈ ​​મુસાફરી ઉપરાંત શું અસર થઈ શકે છે?

પ્રથમ, સ્ટોર્સમાં ઊંચા ભાવની સંભાવના છે, કારણ કે યુ.એસ.માં લગભગ અડધો સામાન કાર્ગો વિમાનના બદલે પેસેન્જર વિમાનોમાં મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.

સિરાક્યુઝ યુનિવર્સિટીના સપ્લાય ચેઇન પ્રેક્ટિસના પ્રોફેસર પેટ્રિક પેનફિલ્ડે જણાવ્યું હતું કે, મોટા ફ્લાઇટ વિક્ષેપોથી શિપિંગ ખર્ચ વધી શકે છે જે ગ્રાહકો પર પડે છે.

એલિવેટ એવિએશન ગ્રુપના સીઈઓ ગ્રેગ રૈફે જણાવ્યું હતું કે, જો શટડાઉન ચાલુ રહેશે તો પ્રવાસનથી ઉત્પાદન સુધી અર્થતંત્રમાં વધુ નુકસાન થશે.

તેમણે કહ્યું, "આ બંધ કાર્ગો વિમાનથી લઈને બિઝનેસ મીટિંગમાં જતા લોકો અને પ્રવાસીઓ સુધી, મુસાફરી કરી શકે તે દરેક વસ્તુને અસર કરશે. તે હોટેલ ટેક્સ અને શહેર ટેક્સ પર અસર કરશે. આના પરિણામે એક કાસ્કેડિંગ અસર થશે."

