વ્હાઈટ હાઉસમાં દિવાળી ઉજવશે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, જાણો કયા રાષ્ટ્રપતિએ શરૂ કરી હતી પરંપરા
વર્ષ 2009માં રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાએ વ્હાઇટ હાઉસના 'ઈસ્ટ રૂમ'માં પહેલીવાર દીવો પ્રગટાવ્યો હતો
Published : November 6, 2026 at 5:33 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં દિવાળીની ઉજવણીમાં ભાગ લેશે. આ કાર્યક્રમ 'ઓવલ ઑફિસ'માં યોજાનાર છે. આ પરંપરાની શરૂઆત ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ જ્યોર્જ ડબ્લ્યુ. બુશે કરી હતી અને ત્યારથી તે સતત ચાલતી આવી છે.
અગાઉ, આ ઉજવણીઓ મોટાભાગે 'આઈઝનહોવર એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસ બિલ્ડિંગ'માં યોજાતી હતી, જેમાં ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયના સભ્યો અને ભારતીય રાજદ્વારીઓ હાજરી આપતા હતા. વર્ષ 2009માં, તત્કાલીન પ્રમુખ બરાક ઓબામા વ્હાઇટ હાઉસના 'ઈસ્ટ રૂમ'માં આયોજિત એક સમારોહ દરમિયાન દીવો પ્રગટાવનારા પ્રથમ પ્રમુખ બન્યા હતા.
ત્યારથી, વ્હાઇટ હાઉસમાં ઓવલ ઓફિસ અને રૂઝવેલ્ટ રૂમ સહિત વિવિધ સ્થળોએ દીવા પ્રગટાવવાના સમારોહ યોજાયા છે. ગયા વર્ષે, અમેરિકામાં ભારતના રાજદૂત વિનય ક્વાત્રાએ ઓવલ ઓફિસમાં પ્રમુખ ટ્રમ્પ સાથે જોડાઈને પરંપરાગત દીવો પ્રગટાવી દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી.
અમેરિકામાં ગવર્નરો દ્વારા દિવાળીની ઉજવણીનું આયોજન
દરમિયાન, અમેરિકાના પેસિફિક નોર્થવેસ્ટ (ઉત્તર-પશ્ચિમ) ક્ષેત્રના પાંચ રાજ્યોના ગવર્નરો અને 20થી વધુ મેયરોએ પ્રથમ વખત રાજ્યની રાજધાનીઓ (સ્ટેટ કેપિટોલ્સ) અને સિટી હોલમાં દિવાળીની ઉજવણીનું આયોજન કર્યું છે. આ કાર્યક્રમો દરમિયાન, નેતાઓએ ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયની વિવિધતા અને તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી.
ગુરુવારે જારી કરાયેલી એક પ્રેસ રિલીઝમાં, સિએટલ સ્થિત ભારતના કોન્સ્યુലേટ જનરલે જણાવ્યું હતું કે દિવાળીની ઉજવણી ઓક્ટોબરના મધ્યમાં શરૂ થઈ હતી અને તે 10 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. 10 નવેમ્બરના રોજ ઓરેગોનના ગવર્નર સેલેમ (Salem) ખાતે આ ઉજવણીના અંતિમ કાર્યક્રમનું આયોજન કરશે.
આ ઉજવણીઓમાં અમેરિકી સેનેટરો, યુ.એસ. કોંગ્રેસના સભ્યો, સ્થાનિક મેયરો અને ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયના મોટી સંખ્યામાં અગ્રણીઓએ હાજરી આપી હતી. આ ક્ષેત્રના ટોચના રાજકીય નેતાઓએ પોતપોતાના રાજ્યોની અર્થવ્યવસ્થામાં ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયની ભૂમિકા અને યોગદાનને સ્વીકાર્યું હતું, તેમજ સાંસ્કૃતિક વિવિધતાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.
ગયા મહિને ઇડાહો સ્ટેટ કેપિટોલમાં એક સમારોહને સંબોધતા, ગવર્નર બ્રેડ લિટલે જણાવ્યું હતું કે ઇડાહો રાજ્ય "એક જીવંત ભારતીય સમુદાય પર ગર્વ અનુભવે છે જે તેમના વ્યવસાયો, સાહસો, સેવા અને નાગરિક જોડાણ દ્વારા આપણા રાજ્યમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. ભારતીય અમેરિકનો ઇડાહોની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવામાં અને આપણા સમુદાયોને રહેવા, કામ કરવા અને પરિવારોના ઉછેર માટે વધુ સારી જગ્યા બનાવવામાં મદદ કરે છે."
20 ઓક્ટોબરના રોજ લિંકનમાં ગવર્નર મેન્શન ખાતે આયોજિત દિવાળી ઉજવણીમાં, નેબ્રાસ્કાના ગવર્નર જીમ પિલેને ભારતીય સમુદાય માટે તેમની પ્રશંસા વ્યક્ત કરી. 29 ઓક્ટોબરના રોજ બિસ્માર્કમાં એક સભાને સંબોધતા, નોર્થ ડાકોટાના ગવર્નર કેલી આર્મસ્ટ્રોંગે ટિપ્પણી કરી, "આપણે આ સંબંધોની ઉજવણી કરવી જોઈએ."
"વિવિધતા આપણી તાકાત છે," આર્મસ્ટ્રોંગે કહ્યું. "અમે આ સંબંધ ચાલુ રાખવાનો ઇરાદો રાખીએ છીએ, કારણ કે તે એક અદ્ભુત સંબંધ છે." વોશિંગ્ટન રાજ્યમાં, ગ્રેટર સિએટલ વિસ્તારના 22 શહેરોમાં, આશરે 200,000 ભારતીય અમેરિકનોનું ઘર, દિવાળી ઉજવણી સિટી કાઉન્સિલ ચેમ્બરમાં યોજાઈ હતી, જ્યાં મેયરોએ કાઉન્સિલ સભ્યોની હાજરીમાં ઔપચારિક દીપપ્રાગટ્ય કાર્યક્રમોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
એક અખબારી યાદીમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે વોશિંગ્ટન સ્ટેટ સેનેટે ગયા ફેબ્રુઆરીમાં દિવાળી (બંદી છોર દિવસ સાથે) ને રાજ્ય સ્તરે ઉજવવા માટે માન્યતા આપતો બિલ પસાર કર્યો હતો - જે આ તહેવારોને સત્તાવાર માન્યતા આપવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
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