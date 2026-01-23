વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનમાંથી અમેરિકા અલગ થયું, હેડક્વોર્ટર પરથી પોતાનો ઝંડો પણ હટાવ્યો
અમેરિકાએ WHO પર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, કોવિડ દરમિયાન તેની નિષ્ફળતા સામે આવી હતી.
By IANS
Published : January 23, 2026 at 9:04 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનમાંથી ખસી ગયું છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના કાર્યકાળના પહેલા દિવસે આપેલા વચનને પૂર્ણ કરે છે.
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેલ્થ અને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટે એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે, યુએસ હવે સત્તાવાર રીતે વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO)નું સભ્ય નથી. યુએસએ જીનીવામાં WHO મુખ્યાલય પરથી તેનો ધ્વજ પણ હટાવી દીધો છે. યુએસએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તે ફક્ત મર્યાદિત સ્તરે સંગઠન સાથે કામ કરશે. COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન WHOની નિષ્ફળતાઓને કારણે અમેરિકાએ આ પગલું ભર્યું છે અને આ નિષ્ફળતાઓથી થયેલા નુકસાન માટે અમેરિકન લોકોને વળતર આપવાનો પ્રયાસ છે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે WHO પર તેના મુખ્ય મિશનથી ભટકી જવાનો અને યુએસ હિતોના વિરુદ્ધ કામ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. યુએસ એક સ્થાપક સભ્ય અને સંસ્થાનું સૌથી મોટું નાણાકીય ફાળો આપનાર છે. વહીવટીતંત્ર અનુસાર, WHO એ "અમેરિકન હિતોના વિરોધી દેશો દ્વારા સંચાલિત રાજકીય, અમલદારશાહી એજન્ડા" અપનાવ્યો અને COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન સમયસર અને સચોટ માહિતી શેરિંગ સુનિશ્ચિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું.
વહીવટીતંત્રે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ નિષ્ફળતાઓ અમેરિકનોના જીવ જઈ શકતા હતા અને પાછળથી તેમને "જાહેર આરોગ્ય હિતમાં કામ કરવાના બહાના હેઠળ" છુપાવવામાં આવી હતી. અમેરિકાએ WHOમાંથી પાછી ખેંચવાના નિર્ણય પછી તેના કાર્યની પણ ટીકા કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે, સંસ્થાએ તેના મુખ્યાલય પર અમેરિકન ધ્વજ સોંપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેના પ્રાથમિક સ્થાપક, પ્રાથમિક નાણાકીય સહાયક અને પ્રાથમિક ચેમ્પિયન તરીકેના સમયથી, અમારા છેલ્લા દિવસ સુધી, અમેરિકાનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે.
વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે, WHO સાથે યુએસનું જોડાણ હવે પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા અને અમેરિકનોના સ્વાસ્થ્ય અને સલામતીનું રક્ષણ કરવા સુધી મર્યાદિત રહેશે. WHO પહેલ માટે તમામ યુએસ ભંડોળ અને સ્ટાફિંગ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશ્વસનીય આરોગ્ય સંસ્થાઓ સાથે સીધી, દ્વિપક્ષીય ભાગીદારી અને સહયોગ દ્વારા વૈશ્વિક જાહેર આરોગ્ય પ્રયાસોનું નેતૃત્વ કરવાનું ચાલુ રાખશે. "અમે શ્રેષ્ઠ પ્રેક્ટિસ શેર કરવા, તૈયારીને મજબૂત કરવા અને આપણા સમુદાયોનું રક્ષણ કરવા માટે દેશો અને વિશ્વસનીય આરોગ્ય સંસ્થાઓ સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું," નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે, જ્યારે WHO ની "વિચિત્ર અને નિષ્ક્રિય અમલદારશાહી" તરીકે ટીકા કરવામાં આવી હતી. તો WHO તરફથી જણાવ્યું હતું કે, તેનું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર આશરે $260 મિલિયનનું દેવું છે.
આ પણ વાંચો: