અમેરિકાએ મિનિટમેન III ICBM મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું, તેની ક્ષમતાઓ વિશે જાણો
યુએસ એરફોર્સે મિનિટમેન III ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું. આ મિસાઇલ લ્યુઇસિયાનાના બાર્કસડેલ એરફોર્સ બેઝ પરથી લોન્ચ કરવામાં આવી હતી.
Published : November 7, 2025 at 9:44 PM IST
હૈદરાબાદ: યુએસ એરફોર્સ ગ્લોબલ સ્ટ્રાઇક કમાન્ડે મિનિટમેન III ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું. યુએસ સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે આ લોન્ચ એરફોર્સ ગ્લોબલ સ્ટ્રાઇક કમાન્ડના નિયંત્રણ હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું.
LGM-30G મિનિસ્ટરમેન III: LGM-30G મિનિસ્ટરમેન III ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ દેશની વ્યૂહાત્મક મિસાઇલ સંરક્ષણ પ્રણાલીનો એક ભાગ છે, જે લ્યુઇસિયાનાના બાર્કસડેલ એરફોર્સ બેઝ ખાતે એરફોર્સ ગ્લોબલ સ્ટ્રાઇક કમાન્ડના નિયંત્રણ હેઠળ છે.
મિસાઇલના હોદ્દામાં, "L" નો અર્થ સાયલો-લોન્ચ્ડ, "G" નો અર્થ સપાટી પર હુમલો, "M" નો અર્થ ગાઇડેડ મિસાઇલ, 30 નો અર્થ મિનિટમેન શ્રેણી અને "G" વર્તમાન મિનિટમેન III પ્રકાર દર્શાવે છે.
યુએસ ICBM ફોર્સ 1959 થી સતત, 24 કલાક એલર્ટ પર છે. LGM-35A સેન્ટીનેલ ICBM પ્રોગ્રામ 2030 માં મિનિટમેન III ને બદલવાનો છે અને 450 ICBM લોન્ચ સુવિધાઓનું આધુનિકીકરણ શરૂ કરવાનો છે.
LGM-30G મિનિટમેન III એ ત્રણ-તબક્કાની, ઘન-ઇંધણવાળી, આંતરખંડીય-અંતરની બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છે. મિનિટમેન III એ યુએસ ન્યુક્લિયર ટ્રાયડનો એકમાત્ર જમીન-આધારિત ઘટક છે.
મિનિટમેન III માં ઝડપી લોન્ચ સમય, લગભગ 100 ટકા પરીક્ષણ વિશ્વસનીયતા છે, અને તેમાં પ્રતિશોધ ક્ષમતા જાળવવા માટે બેકઅપ એરબોર્ન લોન્ચ નિયંત્રકો પણ છે.
મિનિટમેન III પર એક નજર:
- ઉત્પાદન સ્થળ: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
- વર્ગ: ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ (ICBM)
- માલિકી: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
- આધાર: સિલો-આધારિત
- લંબાઈ: 18.2 મીટર
- વ્યાસ: 1.85 મીટર
- લોન્ચ વજન: 34,467 કિલોગ્રામ
- પેલોડ: 3 Mk 12A સુધી; 1 Mk 21 RV પેનિટ્રેશન સપોર્ટ ઇક્વિપમેન્ટ સાથે
- યોદ્ધા: 335 kT પર W78, 300 kT પર ન્યુક્લિયર W87
- પ્રોપલ્શન: ત્રણ-તબક્કાનું સોલિડ પ્રોપેલન્ટ
- રેન્જ: 13,000 કિમી
- સ્થિતિ: ઓપરેશનલ
- જમાવટ તારીખ: જૂન 1970, ઉત્પાદન સમાપ્તિ: ડિસેમ્બર 1978
- ઇન્વેન્ટરી: સક્રિય બળમાં 400
મિનિટમેન III વિકાસ: મિનિટમેન મિસાઇલોનો પરિવાર 1962 થી યુએસ ભૂમિ-આધારિત પરમાણુ વ્યૂહાત્મક દળનો આધાર બની રહ્યો છે. મિનિટમેન III નો વિકાસ 1964 માં શરૂ થયો અને 1970 માં 550 મિસાઇલોની ક્ષમતા સાથે સેવામાં પ્રવેશ કર્યો.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામાન્ય રીતે દર વર્ષે મિનિટમેન III ના બે કે તેથી વધુ પરીક્ષણો કરે છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તેનું શસ્ત્રાગાર કાર્યરત અને વિશ્વસનીય છે. હાલમાં, તેના શસ્ત્રાગારમાં અંદાજિત 440 મિસાઇલો છે.
મિનિટમેન III એ 1966 માં અગાઉની મિનિટમેન મિસાઇલ સિસ્ટમ્સ માટે સુધારણા કાર્યક્રમ તરીકે વિકાસમાં પ્રવેશ કર્યો. તેણે 1968 માં તેનું પ્રથમ સફળ ઉડાન પરીક્ષણ કર્યું અને બે વર્ષ પછી કાર્યરત થયું. શરૂઆતમાં, 10 વર્ષના અંદાજિત આયુષ્ય સાથે 550 મિસાઇલોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું.
સેવા ઇતિહાસ: 2005 માં LGM-118 પીસકીપર મિસાઇલની નિવૃત્તિ પછી, મિનિટમેન III એકમાત્ર યુએસ લેન્ડ-બેઝ્ડ ICBM સેવામાં બન્યું. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ 2030 સુધી તેના પર આધાર રાખે તેવી અપેક્ષા છે.
વાયુસેનાએ જુલાઈ 2016 માં ફોલો-ઓન મિસાઇલ, ગ્રાઉન્ડ-બેઝ્ડ સ્ટ્રેટેજિક ડિટરન્ટ (GBSD) માટે દરખાસ્તોની વિનંતી કરી. GBSD પ્રોગ્રામે એપ્રિલ 2021 ની આસપાસ તેની ઇન્ટિગ્રેટેડ બેઝલાઇન સમીક્ષા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી, અને 2029 સુધીમાં IOC પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.
વિશિષ્ટતાઓ:
મિનિટમેન III મિસાઇલની મહત્તમ રેન્જ 13,000 કિમી છે અને તે ત્રણ રી-એન્ટ્રી વાહનોના પેલોડને વહન કરવામાં સક્ષમ છે.
આ મિસાઇલ મૂળ રૂપે 170 kT યીલ્ડ સાથે માર્ક 12 RV થી સજ્જ હતી, અને પછીથી 300 થી 350 kT યીલ્ડ સાથે માર્ક 12A RV સાથે સજ્જ હતી. જોકે, એવી શક્યતા છે કે LGM-30G મિસાઇલો 300 થી 475 kT યીલ્ડ સાથે મોટા અને સંભવતઃ વધુ સચોટ માર્ક 21 RV થી સજ્જ હશે.
તેની મૂળ ઇનર્શિયલ નેવિગેશન સિસ્ટમ તેને આશરે 200 મીટરની ચોકસાઈ પ્રદાન કરતી હતી, પરંતુ અપડેટેડ ઇનર્શિયલ ગાઇડન્સ સિસ્ટમ તેને 120 મીટર યીલ્ડ આપે છે.
2002 થી 2012 સુધી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે તેના શસ્ત્રાગારમાં 450 મિસાઇલોને અપગ્રેડ કરવા અને તેમની સેવા જીવન 2030 સુધી વધારવા માટે અંદાજે $7 બિલિયન ખર્ચ્યા હતા.
વાયુસેના આ શસ્ત્રોની જાળવણી કરે છે, અને વ્યોમિંગ, મોન્ટાના અને ઉત્તર ડાકોટામાં દરેક મિસાઇલ ફિલ્ડ પર આશરે 150 મિસાઇલો તૈનાત છે.
મિનિટમેન III એ MIRVs થી સજ્જ પ્રથમ યુએસ મિસાઇલ હતી. દરેક મિસાઈલ મૂળ રૂપે ત્રણ વોરહેડ્સ સાથે તૈનાત કરવામાં આવી હતી, જેનાથી કાફલાને 500 લોન્ચર્સ પર કુલ 1,500 વોરહેડ્સ મળ્યા હતા.
START હેઠળની તેની સંધિની જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવા માટે 2001 માં અમેરિકાએ 150 મિસાઈલોમાંથી બે વોરહેડ્સ દૂર કર્યા હતા. ઓબામા વહીવટીતંત્રે નવી START સંધિ હેઠળ મિનિટમેન શસ્ત્રાગારના બાકીના ભાગને ડી-એમઆઈઆરવી કરવાનું શરૂ કર્યું.
16 જૂન, 2014 ના રોજ, યુએસ મિનિટમેન III મિસાઈલોમાં ફક્ત એક જ વોરહેડ છે.
જોકે, START થી વિપરીત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ મિસાઈલને ડી-એમઆઈઆરવી કરવા માટે તેને સુધારવા માટે બંધાયેલ ન હતું. તેથી, "જો આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વાતાવરણ બદલાય છે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તેના ICBM ફોર્સમાં વોરહેડ્સ પુનઃસ્થાપિત કરી શકે છે."
