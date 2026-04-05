અમેરિકાએ બન્ને પાયલોટને ઇરાનમાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા, ટ્રમ્પે કરી પૃષ્ટી
ટ્રમ્પે કહ્યું કે સમય ઝડપથી વીતી રહ્યો છે, હવે ઇરાન પર કહેર વરસાવાશે.
Published : April 5, 2026 at 12:02 PM IST
તેહરાન/વોશિંગ્ટન: અમેરિકાએ તે બન્ને પાયલોટને સુરક્ષિત ઇરાનમાંથી બહાર કાઢ્યા છે જેમનું વિમાન ઇરાનમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. ઇરાને આ વિમાનને તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો હતો. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પાયલોટને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાની જાણકારી આપી છે.
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં લખ્યુ કે, ઇરાન દ્વારા યુદ્ધ વિમાનને તોડી પાડ્યા બાદ ગાયબ એક અમેરિકન સૈન્યકર્મીને બચાવી લેવામાં આવ્યો છે. પોતાના નિવેદનમાં ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી, "અમે તેને શોધી લીધો છે! મારા પ્યારા અમેરિકન નાગરિકો, છેલ્લા કેટલાક કલાકોમાં અમેરિકન સેનાએ અમેરિકાના ઇતિહાસના સૌથી સાહસી અને બચાવ અભિયાનનમાંથી એકને અંજામ આપ્યો છે...મને તમને એમ જણાવતા ખુશી થઇ રહી છે કે હવે તે સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ્ય છે!"
ટ્રમ્પે કહ્યું, ઘાયલ અધિકારી જલદી સ્વસ્થ થઇ જશે અને એક દિવસ પહેલા એક અલગ અભિયાનમાં એક અન્ય પાયલોટને પણ બચાવી લેવામાં આવ્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમે કોઇ પણ અમેરિકન સૈનિકને પાછળ નહીં છોડીયે!
ઇરાનની અંદર તેહરાન દ્વારા તોડી પાડવામાં આવેલા F-15E વિમાનના ગાયબ પાયલોટને બચાવવાની કેટલીક મીનિટ બાદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇરાનની અંદર હાઇ જોખમ ધરાવજા શોધ અને બચાવ અભિયાનમાં અમેરિકન સેનાની પ્રશંસા કરી હતી.
ટ્રુથ સોશિયલ પર ટ્રમ્પે કહ્યું કે, પાયલોટ સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ છે. શોધ અને બચાવ અભિયાનને ચમત્કારીક ગણાવતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, સૈન્ય ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત છે કે બે અમેરિકન પાયલોટને અલગ અલગ દુશ્મનના વિસ્તારમાંથી બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
શુક્રવારે ઇરાનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે બે અમેરિકન સૈન્ય વિમાન ઇરાનમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયા હતા. સૌથી પહેલા સમાચાર આવ્યા કે એક અમેરિકન F-15E સ્ટ્રાઇક ઇગલ ઇરાનની ઉપર તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. ચાલક દળના એક સભ્યને બચાવી લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે બીજાની તપાસ ચાલુ છે. આ સિવાય, અમેરિકન વાયુ સેનાનું અન્ય એક યુદ્ધ વિમાન પણ આ વિસ્તારમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. આ સ્પષ્ટ થઇ શક્યુ નથી કે તેને કોને તોડી પાડ્યુ હતું અથવા ટેકનિકલ ખામીને કારણે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું.
ઇરાની અધિકારીઓ અને સરકારી મીડિયાએ પોતાના નાગરિકોને તે પાયલોટને શોધવામાં મદદ કરવાનો આગ્રહ કર્યો હતો જેમણે તેને શત્રુ પાયલોટ ગણાવ્યા હતા. અહેવાલથી સંકેત મળે છે કે સરકારે અમેરિકન પાયલોટને જીવિત પકડવા પર લગભગ £50,000 ($66,100) ઇનામની જાહેરાત કરી હતી. તે સમયે ઇરાની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મગ બગેર ગાલિબફે અમેરિકન સૈન્ય પ્રયાસોની મજાક ઉડાવતા કહ્યું હતું કે અમેરિકા રણનીતિ સત્તા પરિવર્તનથી અલગ હતાશામાં એમ પૂછવા પર આવી ગઇ છે કે "શું કોઇ અમારા પાયલોટને શોધી શકે છે?"
ગયા અઠવાડિયે ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, અમેરિકાએ ઇરાનને પુરી રીતે નષ્ટ કરી દીધુ છે અને યુદ્ધને ઘણુ જલદી સમાપ્ત કરી દેશે. બે દિવસ બાદ, ઇરાને બે અમેરિકન સૈન્ય વિમાનને તોડી પાડ્યા હતા જેનાથી બોમ્બમારા અભિયાનના સતત વધતા ખતરા અને નબળી થઇ ગયેલી ઇરાની સેનાની જવાબી કાર્યવાહીની ક્ષમતાની ખબર પડે છે.
યુદ્ધની શરૂઆત 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલાથી થઇ હતી જેમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા હતા. વૈશ્વિક બજાર હલી ગયું છે, મુખ્ય દરિયાઇ માર્ગ બંધ થઇ ગયા છે અને ઇંધણની કિંમતો વધી છે. બન્ને પક્ષોએ નાગરિક ઠેકાણાને નિશાન બનાવ્યા છે અને તેના પર હુમલા કર્યા છે જેનાથી સંભવિત યુદ્ધ ગુનાઓની ચેતવણી જાહેર થઇ છે.
ટ્રમ્પે ફરી ઇરાનને સોમવાર સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવાની ધમકી આપી છે. આ સ્ટ્રેટ વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ માર્ગ છે જેને તેહરાને રોકી દીધો છે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યુ, "યાદ છે જ્યારે મે ઇરાનને સમજૂતિ કરવા અથવા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે 10 દિવસનો સમય આપ્યો હતો? સમય ઝડપથી વિતી રહ્યો છે- 48 કલાક બાદ તેમના પર કહેર તૂટી પડશે."
સરકારી મીડિયા અનુસાર, ટ્રમ્પની આ ધમકીના જવાબમાં શનિવાર મોડી રાત્રે ઇરાનના સંયુક્ત સૈન્ય કમાનના જનરલ અલી અબ્દુલ્લાહી અલીબાદીએ કહ્યું, "જો ઇરાનની માળખાગત સુવિધાઓ પર હુમલો થયો તો તમારા માટે નરકના દ્વાર ખુલી જશે." જવાબમાં જનરલે વિસ્તારમાં અમેરિકન સેના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા તમામ માળખાગત ઢાંચાને નષ્ટ કરવાની ધમકી પણ આપી હતી.
