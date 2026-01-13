'ઇરાન છોડી દો', સરકાર વિરોધી પ્રદર્શન વધતા અમેરિકાએ પોતાના નાગરિકો માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી
ઇરાનમાં છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી વિરોધ પ્રદર્શનમાં 500થી વધુ લોકોના મોત જ્યારે હજારો લોકો ઘાયલ થયાના સમાચાર
વોશિંગ્ટન: ઈરાનમાં સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલુ છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકન નાગરિકો માટે એક એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. અમેરિકાના વિદેશ મંત્રાલયે 12 જાન્યુઆરીએ એલર્ટ જાહેર કરતા તમામ અમેરિકનોને ઇરાન છોડવાનો આદેશ આપ્યો છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ નિર્ણય ઇરાનમાં બે અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો અને પોલીસ કાર્યવાહી બાદ લેવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 500 કરતા વધારે લોકોના મોતના સમાચાર છે જ્યારે હજારો લોકો ઘાયલ થયા છે.
અમેરિકન વહીવટીતંત્રની એડવાઇઝરીમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શનો વધી રહ્યા છે અને હિંસક પણ બની શકે છે, જેના કારણે ધરપકડ થઇ શકે છે, લોકો ઘાયલ પણ થઇ શકે છે અને રોજિંદા જીવનમાં તકલીફ પણ ઉભી થઇ શકે છે. ચેતવણીમાં વધુમાં જણાવાયું હતું કે રસ્તાઓ બંધ છે અને ઇન્ટરનેટ પર રોક લાગેલી છે. ઇરાન સરકારે 'મોબાઇલ ફોન,લેન્ડલાઇન અને નેશનલ ઇન્ટરનેટ નેટવર્કને સીમિત કરી દીધા છે.
એડવાઇઝરીમાં મુસાફરીમાં અવરોધો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઘણી એરલાઇન્સે ઈરાન આવતી- જતી ફ્લાઇટ્સ ઘટાડી અથવા રદ કરી છે.
ઘણી ફ્લાઇટ્સ 16 જાન્યુઆરી સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. અમેરિકન નાગરિકોને સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરતા
દૂતાવાસે નાગરિકોને ઈરાનથી આર્મેનિયા અને તુર્કી જમીન માર્ગે મુસાફરી કરવાનું વિચારવાની સલાહ આપી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ઇરાન છોડી દો. ઇરાન છોડવાનો એવો પ્લાન બનાવો જે અમેરિકાની સરકારની સહાય પર નિર્ભર ના હોય."
જે લોકો બહાર નીકળી શકતા નથી, તેમના માટે દૂતાવાસે સલામત સ્થળ શોધવા અને જરૂરી સામાનનો સ્ટોક કરવાની સલાહ આપી છે. જો તમે બહાર નીકળી શકતા નથી તો, તો તમારા ઘરમાં અથવા અન્ય સુરક્ષિત ઇમારતમાં સલામત સ્થાન શોધો. ખોરાક, પાણી, દવા અને અન્ય આવશ્યક વસ્તુઓનો સ્ટોક કરો. દૂતાવાસે કહ્યુ કે, પ્રદર્શનોથી બચો, લો પ્રોફાઇલ રહો, પોતાની આસપાસના વિસ્તારોનું ધ્યાન રાખો. સાથે જ નાગરિકોને અપડેટ્સ માટે સ્થાનિક મીડિયા પર નજર રાખવા અને પોતાના પ્લાનને લઇને ફ્લેક્સિબલ રહેવાની અપીલ કરી છે.
બેવડી નાગરિકતા ધરાવનારા લોકોને વધારે જોખમ
અમેરિકન વહીવટીતંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલ એડવાઇઝરીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈરાની સરકાર બેવડા નાગરિકોને માન્યતા આપતી નથી. એવામાં વિલંબ કર્યા વગર ત્યાંથી નીકળી જાઓ. ત્યાની સરકાર આ લોકોને પુરી રીતે ઇરાની નાગરિક સમજશે અને તેમના પર તમામ પ્રતિબંધ લગાવશે, જેને કારણે મુશ્કેલી ઉભી થશે. અમેરિકન પાસપોર્ટ બતાવવો અથવા અમેરિકા સાથે સંબંધ હોવાનો ખતરો કોઇ પણ ધરપકડ માટે ઘણુ છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ઇરાનમાં અમેરિકન દૂતાવાસ નથી, માટે સંકટમાં જો કોઇ અમેરિકન નાગરિક ફસાઇ ગયું તો સરકારી મદદ મળવી અશક્ય બનશે.
