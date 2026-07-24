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અમેરિકાએ સતત 13મી રાત્રે ઈરાન પર હુમલો કર્યો, લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવ્યા: CENTCOM

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બનતાં પશ્ચિમ એશિયામાં પરિસ્થિતિ ફરી એકવાર બગડી રહી છે.

સેન્ટકોમ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વીડિયોમાંથી આ છબીમાં ઈરાનના બંદર અબ્બાસ નૌકાદળ મથક પર થયેલા વિસ્ફોટનો દૃશ્ય.
સેન્ટકોમ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વીડિયોમાંથી આ છબીમાં ઈરાનના બંદર અબ્બાસ નૌકાદળ મથક પર થયેલા વિસ્ફોટનો દૃશ્ય. (ANI)
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By ANI

Published : July 24, 2026 at 8:51 AM IST

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ફ્લોરિડા: યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે ગુરુવારે (યુએસ સ્થાનિક સમય) જાહેરાત કરી કે તેણે ઈરાની લશ્કરી લક્ષ્યો પર હુમલાઓનો એક નવો રાઉન્ડ શરૂ કર્યો છે. વોશિંગ્ટન દ્વારા તેહરાન પર સતત 13મી રાત્રે હુમલાઓ થયા છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, CENTCOM એ જણાવ્યું હતું કે ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ તરફથી વાણિજ્યિક શિપિંગ માટેના જોખમોને ઘટાડવા માટે આ હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા હતા. "યુએસ સૈન્યએ આજે ​​સાંજે 6:45 વાગ્યે ઈરાની લશ્કરી લક્ષ્યો પર ફરી એક રાત્રે હુમલાઓ શરૂ કર્યા. ઈરાનને જવાબદાર ઠેરવવા અને ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ તરફથી વાણિજ્યિક શિપિંગ માટેના જોખમોને ઘટાડવાના હેતુથી આ સતત 13મી રાત્રે હુમલાઓ છે," CENTCOM એ જણાવ્યું હતું.

અગાઉ, CENTCOM એ દાવો કર્યો હતો કે નવ દિવસ પહેલા ઈરાન સામે નૌકાદળ નાકાબંધી ફરી શરૂ કર્યા પછી, તેણે 12 સર્જિકલ જહાજોને વાળ્યા છે અને એકને બંધ કરી દીધું છે, જેનાથી જહાજો ઈરાની બંદરો અથવા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પ્રવેશતા કે બહાર નીકળતા અટકાવ્યા છે.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ટ્રુથઆઉટ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કર્યાના થોડા સમય પછી તાજેતરના હુમલાઓ થયા. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જહાજો અને કાર્ગોને થયેલા કોઈપણ નુકસાનની ચૂકવણી વોશિંગ્ટનના કબજા અને નિયંત્રણમાં રહેલા ઈરાની ભંડોળથી કરવામાં આવશે. તેમણે તેને "યોગ્ય અને ન્યાયી" પગલું ગણાવ્યું.

આ નુકસાન નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમ છતાં, આ યોગ્ય અને ન્યાયી કાર્ય છે. આ બાબત પર તમારા ધ્યાન બદલ આભાર!' દરમિયાન, ગુરુવારે શરૂઆતમાં, તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેહરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો મેળવવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી અને જ્યારે બે હરીફો વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલુ છે ત્યારે વોશિંગ્ટન ખૂબ સારું કરી રહ્યું છે.

યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "અમે ઈરાન સામે ખૂબ સારું કરી રહ્યા છીએ. તેઓ કંઈક કરવા માંગે છે, પરંતુ હું કહું છું કે તેઓ હજુ તૈયાર નથી. તેઓ વધુ ઇચ્છે છે. તેમના કેટલાક ખરાબ ઇરાદા છે. અમે તેમને પરમાણુ શસ્ત્રો મેળવવાની મંજૂરી આપી શકતા નથી." શિનજિયાંગે કહ્યું કે ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવા વિશે વિચારવાની પણ મંજૂરી આપી શકાતી નથી.

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમે તેમને પરમાણુ શસ્ત્રો મેળવવા વિશે વિચારવાની પણ મંજૂરી આપી શકતા નથી, અને તે જ થઈ રહ્યું છે. તેમની પાસે ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો નહીં હોય." આ અન્ય અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિઓ અથવા અન્ય દેશો દ્વારા થવું જોઈતું હતું. આપણે આ કરવાની જરૂર નહોતી, પરંતુ જો આપણે નહીં કરીએ, તો બીજું કોઈ નહીં કરે.

TAGGED:

AMERICA ATTACKED IRAN
TARGETING MILITARY BASES CENTCOM
13TH CONSECUTIVE NIGHT
AMERICA IRAN
AMERICA ATTACKED IRAN CENTCOM

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