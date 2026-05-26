અમેરિકાએ ઇરાન પર કર્યો હુમલો, માઇન્સ બિછાવેલી બોટ અને મિસાઇલ લોન્ચ સાઇટ્સને નષ્ટ કરી
By ANI
Published : May 26, 2026 at 9:03 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધવિરામ વચ્ચે, અમેરિકન સેનાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ઇરાની મિસાઇલ લોન્ચ સ્થળો અને બોટને નિશાન બનાવીને હુમલા કર્યા હતા. અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)ના પ્રવક્તા ટીમોથી હોકિન્સે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકન સૈન્યએ દક્ષિણ ઇરાનમાં સેલ્ફ-ડિફેન્સ સ્ટ્રાઇક કરી હતી જેથી અમારા સૈનિકોને ઇરાની સેનાથી થતા ખતરાથી બચાવી શકાય.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટાર્ગેટમાં મિસાઇલ લોન્ચ સાઇટ અને માઇન્સ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી ઇરાની બોટ સામેલ હતી. અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડ ચાલુ સીઝફાયર દરમિયાન સંયમ રાખીને અમારી સેનાનું રક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. અમેરિકા અને ઇરાની સેનાઓ વચ્ચે પહેલા પણ સીઝફાયર દરમિયાન ફાયરિંગ થઇ ચુક્યુ છે. આ મહિનાની મેની શરૂઆતમાં, અમેરિકન સેનાએ ઇરાની સેનાના ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા હતા જેના પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા અમેરિકન જહાજો પર મિસાઇલ, ડ્રોન અને નાની બોટથી હુમલો કરવાનો આરોપ હતો.
આ ઘટનાક્રમ અમેરિકાના યુદ્ધવિરામની વાતચીતને આગળ વધારવાના કેટલાક કલાક બાદ બન્યો હતો જેમાં ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઇરાનના એનરિચ યૂરેનિયમ (ન્યુક્લિયર ડસ્ટ) અમેરિકાને સોપવામાં આવશે જેથી તેને નષ્ટ કરી શકાય અથવા કોઇ યોગ્ય જગ્યાએ નષ્ટ કરી શકાય. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય ઇરાન સાથે સંયોજન અને સહયોગથી લેવામાં આવશે, જેનાથી આ સંકેત મળે છે કે તેહરાન પોતાના વલણમાં છૂટ આપી રહ્યું છે કારણ કે બન્ને દેશ શાંતિ સમજૂતિ પર પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, એનરિચ યુરેનિયમ (ન્યૂક્લિયર ડસ્ટ) તાત્કાલિક વિનાશ માટે અમેરિકાને સોંપવામાં આવશે અથવા ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાન સાથે મળીને કોઇ બીજીએ જગ્યાએ નષ્ટ કરવામાં આવશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું કે ઇરાન, પ્રાદેશિક સંઘર્ષને રોકવાના ઇરાદાથી અમેરિકાના નેતૃત્ત્વના માળખા હેઠળ તેના અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમના ભંડારને છોડી દેવા સંમત થયું છે.
અગાઉ, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેહરાન સાથેની કોઇપણ સમજૂતિ "મહાન અને અર્થપૂર્ણ" હોવું જોઇએ, નહીં તો વહીવટ સંપૂર્ણપણે પીછેહઠ કરશે, કારણ કે સંઘર્ષને સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત કરવાના હેતુથી રાજદ્વારી વાટાઘાટો ખેંચાઇ રહી હતી.
