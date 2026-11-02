અમેરિકાના ફ્લોરિડા પ્લેન ક્રેશઃ અગનગોળો બન્યું વિમાન, 9 લોકોના મોત
અમેરિકાના ફ્લોરિડામાં એક ખાનગી જેટ ક્રેશ થતા 9 લોકોના મોત નીપજ્યા છે.
Published : November 2, 2026 at 7:51 AM IST
ફ્લોરિડા: અમેરિકાના ફ્લોરિડામાં રવિવારે એક મોટી દુર્ઘટના બની. એક ખાનગી જેટ રહેણાંક વિસ્તારમાં ક્રેશ થયું હતું. જેના કારણે તેમાં સવાર તમામ નવ લોકોના મોત થયા. ખામી સર્જાતા વિમાનમાં આગ લાગી અને તે ઝડપથી આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું. કટોકટી કર્મચારીઓને નજીકના રસ્તાઓ બંધ કરવાની ફરજ પડી.
ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશન (FAA) અનુસાર, રવિવારે બપોરે દક્ષિણ ફ્લોરિડાના રહેણાંક વિસ્તારમાં ક્રેશ થયેલા ખાનગી જેટમાં નવ લોકો સવાર હતા. ફોક્સ ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે, વિમાન ફ્લોરિડાના ક્રેસ્થેવન નજીક ક્રેશ થયું હતું, ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવાસસ્થાન માર-એ-લાગોથી લગભગ નવ માઈલ દૂર. FAAએ પુષ્ટિ આપી છે કે, વિમાન ટેક્સાસના ઓસ્ટિન-બર્ગસ્ટ્રોમ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથકથી ઉડાન ભરી હતી અને બહામાસના ઉત્તર એલુથેરા એરપોર્ટ તરફ જઈ રહી હતી.
એક નિવેદનમાં, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશન અને નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેફ્ટી બોર્ડ તપાસ કરશે. નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેફ્ટી બોર્ડ તપાસનું નેતૃત્વ કરશે અને તમામ અપડેટ્સ પ્રદાન કરશે." ફોક્સ ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે કટોકટી ક્રૂએ ક્રેસ્થેવન બુલવર્ડ અને 10મા એવન્યુ નોર્થ વચ્ચેનો લશ્કરી ટ્રેઇલ બંધ કરી દીધો છે, જાહેર જનતા અને વાહનચાલકોને આ વિસ્તારથી દૂર રહેવા વિનંતી કરી છે.
પરિવહન સચિવ સીન ડફીએ 'X' પર પોસ્ટ કર્યું કે 'લિયરજેટ 60' (Learjet 60) વિમાન બપોરે 12:50 વાગ્યે પામ બીચ કાઉન્ટીમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું અને તેમણે આ ઘટનાને "ભયાનક દુર્ઘટના" ગણાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, 'નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેફ્ટી બોર્ડ'ની તપાસમાં મદદ કરવા માટે 'ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશન' એક ટીમ મોકલી રહ્યું છે. ફ્લોરિડાના ગવર્નર રોન ડિસેન્ટિસે કહ્યું કે, જમીન પર કોઈ વ્યક્તિ ઘાયલ થઈ હોય કે મૃત્યુ પામી હોય તેવા કોઈ તાત્કાલિક અહેવાલો મળ્યા નથી.
Today's plane crash in Palm Beach County, Florida is a horrific tragedy Here's what we know: - At 12:50 PM ET, a Learjet 60 crashed in a neighborhood near Cresthaven, FL - All 9 people on board were killed - The aircraft departed from Austin, Texas, and was headed to the Bahamas - The FAA is sending a team to the scene to support the @NTSB's investigation Please join me in praying for the families and loved ones of those we lost — @FAANews & @USDOT are closely monitoring this crash and will share updates as we learn more— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2026
પામ બીચ કાઉન્ટી ફાયર રેસ્ક્યુએ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં આ ઘટનાને વિસ્તૃત કટોકટી કામગીરી તરીકે વર્ણવી હતી અને લોકોને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા વીડિયોમાં વિમાન ઝડપથી નીચે ઉતરતું જોવા મળે છે, ત્યારબાદ વિસ્ફોટ થયો હતો જેનાથી આગની જ્વાળાઓ અને હવામાં ગાઢ ધુમાડો ફેલાયો હતો.
ફ્લાઇટ-ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ Flightradar24 અનુસાર, ઑસ્ટિનથી પ્રસ્થાન કર્યા પછી, લિયરજેટ શરૂઆતમાં 41,000 ફૂટની ઊંચાઈએ ચઢ્યું. તે ફ્લોરિડાના નેપલ્સ નજીક નીચે ઉતરવાનું શરૂ કર્યું, પછી લગભગ 5:48 વાગ્યે UTC પર એક તીક્ષ્ણ, જમણી બાજુના કાંઠે પ્રવેશતા પહેલા થોડા સમય માટે ફરી ચઢ્યું.
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