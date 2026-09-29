મ્યાનમારના રખાઈનમાં બજાર પાસે હવાઈ હુમલો, 49 લોકોના મોત, 56 ઘાયલ
2021માં મ્યાનમારની સેનાએ આંગ સાન સૂ કીની ચૂંટાયેલી સરકારને સત્તા પરથી હટાવીને સત્તા કબજે કરી ત્યારથી દેશ અરાજકતાની સ્થિતિમાં છે
Published : September 29, 2026 at 9:16 AM IST
બેંગકોક: મ્યાનમારની સેનાએ સોમવારે એક શક્તિશાળી બળવાખોર જૂથ દ્વારા નિયંત્રિત પ્રદેશમાં એક બજાર નજીક હવાઈ હુમલો કર્યો, જેમાં ઓછામાં ઓછા 49 લોકો માર્યા ગયા અને 58 અન્ય ઘાયલ થયા. આ જાણકારી જૂથ અને એક બચાવ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
પશ્ચિમ રાખાઇન રાજ્યમાં થયેલો હુમલો લોકશાહી તરફી પ્રતિકાર દળો અને વંશીય સશસ્ત્ર જૂથોને લક્ષ્ય બનાવીને દેશભરમાં થયેલા ઘાતક હવાઈ હુમલાઓની શ્રેણીમાં નવીનતમ છે. 1 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના રોજ બળવામાં આંગ સાન સુ કીની ચૂંટાયેલી સરકારને ઉથલાવી દીધા પછી મ્યાનમારની સેનાએ દેશ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું; ત્યારથી રાષ્ટ્ર અશાંતિમાં છે.
આનાથી વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા છે. શાંતિપૂર્ણ દેખાવોને દબાવવા માટે સુરક્ષા દળોએ બળપ્રયોગ કર્યા બાદ, લશ્કરી શાસનના ઘણા વિરોધીઓએ હથિયારો ઉઠાવ્યા, જેના પરિણામે દેશના મોટા ભાગો સંઘર્ષમાં સપડાઈ ગયા. 'અરાકાન આર્મી'ના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારનો હુમલો દેશના બીજા સૌથી મોટા શહેર 'માંડલે'થી પશ્ચિમ દિશામાં લગભગ 340 કિલોમીટર દૂર આવેલા 'ક્યાઉકટાવ' (Kyauktaw) ટાઉનશિપમાં થયો હતો. અરાકાન આર્મી એ રખાઈનમાં સ્થિત એક શક્તિશાળી વંશીય સશસ્ત્ર જૂથ છે જે ક્યાઉકટાવ પર નિયંત્રણ ધરાવે છે.
હુમલાની વિગતોની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ કરવી અશક્ય હતી. મંગળવારે સવારે જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં અરાકાન આર્મીએ જણાવ્યું હતું કે, બપોરના સમયે એક ફાઈટર જેટ દ્વારા સ્થાનિક બજાર નજીક બે બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દુકાનદારો, ખરીદી કરવા આવેલા લોકો અને રાહદારીઓનાં મોત નીપજ્યાં હતાં. જૂથે જણાવ્યું હતું કે અન્ય 58 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી 22 લોકોની હાલત ગંભીર છે.
સમૂહે જણાવ્યું હતું કે, તે મોટા પાયે જાનહાનિનું કારણ બનેલા ઈરાદાપૂર્વકના હવાઈ હુમલાઓ માટે સીધા જવાબદાર વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સામે ટૂંક સમયમાં અસરકારક વળતા પગલાં લેશે. રખાઈનમાં બચાવ કામગીરી સાથે સંકળાયેલા વરિષ્ઠ અધિકારી વાઈ હુન આંગે ઘટનાસ્થળે હાજર બચાવકર્મીઓના હવાલાથી 'એસોસિએટેડ પ્રેસ'ને મૃત્યુઆંકની પુષ્ટિ કરી હતી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સ્થળ બજાર વિસ્તારનું મુખ્ય જથ્થાબંધ વેપાર કેન્દ્ર હતું, જ્યાં રાજ્યભરમાંથી વેપારીઓ અને ખરીદદારો આવતા હતા. તેમણે કહ્યું, "રખાઈનમાં થયેલા સૌથી ભયાનક હવાઈ હુમલાઓમાંનો આ એક છે." સોશિયલ મીડિયા પર હુમલાની ભયાનક તસવીરો પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી, જેમાં સળગતી ઈમારતો, ક્ષતિગ્રસ્ત વાહનો અને નજીકના પુલના નાશ પામેલા ભાગો જોવા મળ્યા હતા. સેનાએ આ હુમલા અંગે તાત્કાલિક કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી; અગાઉ સેનાએ દાવો કર્યો છે કે તે માત્ર લશ્કરી લક્ષ્યોને જ નિશાન બનાવે છે અને તેણે પ્રતિકારક જૂથો પર આતંકવાદનો આરોપ મૂક્યો છે.
'અરાકાન આર્મી' એ મ્યાનમારની કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી રાખિનના વંશીય લઘુમતીઓ માટે સ્વાયત્તતાની માંગ કરતી ચળવળની સુપ્રશિક્ષિત અને ભારે શસ્ત્રોથી સજ્જ લશ્કરી પાંખ છે. નવેમ્બર 2023માં રખાઈનમાં આક્રમણ શરૂ કર્યા પછી, તેણે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ પ્રાદેશિક લશ્કરી મુખ્યાલય અને રાજ્યના 17 ટાઉનશિપ (વહીવટી વિસ્તારો)માંથી 14 પર કબજો જમાવ્યો છે.
રખાઈનમાં સંઘર્ષ વધ્યા બાદ, સેનાએ વેપાર માર્ગો પર કડક નિયંત્રણો લાદ્યા છે, જેના કારણે ખોરાકની અછતની સમસ્યા વધુ વકરી છે. ડિસેમ્બરમાં, રાખિનની મ્રાઉક-યુ ટાઉનશિપમાં આવેલી એક હોસ્પિટલ પરના લશ્કરી હવાઈ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 34 લોકો માર્યા ગયા હતા અને અન્ય 80 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
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