એર ઈન્ડિયાએ 6 વર્ષ બાદ શાંઘાઈ-નવી દિલ્હીની સીધી ફ્લાઈટ ફરી શરૂ કરી
શાંઘાઈ-નવી દિલ્હી સીધી ફ્લાઈટથી બંને દેશો વચ્ચે લોકો, વેપાર અને સંસ્થાગત કનેક્ટિવિટી વધુ બહેતર બનશે.
Published : February 2, 2026 at 9:04 AM IST
શાંઘાઈ: ચીનના શાંઘાઈમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલે, કોન્સ્યુલ જનરલ પ્રતિક માથુરના નેતૃત્વમાં, શાંઘાઈ અને નવી દિલ્હી વચ્ચે એર ઈન્ડિયાની સીધી ફ્લાઇટ સેવાઓ ફરી શરૂ કરવાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. આ ભારત અને ચીન વચ્ચે લોકો વચ્ચેના સંબંધો, વેપાર અને સંસ્થાકીય જોડાણને પુનઃસ્થાપિત કરવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.
એક સત્તાવાર પ્રકાશન અનુસાર, પ્રથમ શાંઘાઈ-નવી દિલ્હી ફ્લાઇટ આજે શાંઘાઈ પુડોંગ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી રવાના થઈ, જેમાં બોઇંગ 787 વિમાનમાં 230 થી વધુ મુસાફરો હતા. આ પુનઃપ્રારંભ લગભગ છ વર્ષના અંતરાલ પછી થયો છે અને 2020 ની શરૂઆતમાં સેવાઓ સ્થગિત કર્યા પછી દ્વિપક્ષીય હવાઈ જોડાણને સામાન્ય બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
આ પ્રસંગે બોલતા, કોન્સ્યુલ જનરલ પ્રતીક માથુરે જણાવ્યું હતું કે, "શાંઘાઈ અને નવી દિલ્હી વચ્ચે સીધી ફ્લાઇટ્સ ફરી શરૂ થવી એ ભારત-ચીન સંબંધોમાં નવી ગતિનું નક્કર ઉદાહરણ છે. વેપાર, પર્યટન, શૈક્ષણિક આદાનપ્રદાન અને લોકો-થી-લોકોના સંપર્કોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સુધારેલ હવાઈ જોડાણ જરૂરી છે, ખાસ કરીને ભારત અને પૂર્વી ચીન વચ્ચે. એર ઇન્ડિયા આ મહત્વપૂર્ણ જોડાણ ફરી શરૂ કરી રહી છે તેનો અમને આનંદ છે.
એક પ્રકાશન અનુસાર, એર ઇન્ડિયા તેના બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઇનર વિમાનનો ઉપયોગ કરીને અઠવાડિયામાં ચાર વખત આ રૂટનું સંચાલન કરશે, જેમાં આધુનિક કેબિન અને સુધારેલ ઓનબોર્ડ સેવા હશે. સેવાનું આ પુનઃપ્રારંભ બંને દેશો વચ્ચે મુસાફરીની વધતી માંગ અને સરહદ પારની ગતિશીલતામાં સતત સુધારો દર્શાવે છે.
તે ભારત અને યાંગત્ઝે નદી ડેલ્ટા ક્ષેત્ર વચ્ચે વ્યાપારી, શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાનને પણ સમર્થન આપશે, જે ચીનના સૌથી આર્થિક રીતે ગતિશીલ ક્લસ્ટરોમાંનું એક છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શાંઘાઈમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ એવી પહેલોને સમર્થન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે જે વેપાર, રોકાણ, પર્યટન, શિક્ષણ અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાનના ક્ષેત્રોમાં જોડાણ અને સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવો.
આ પણ વાંચો: