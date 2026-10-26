ઇઝરાયેલમાં આવતીકાલે યોજાનારી ચૂંટણી પહેલા ટ્રમ્પે નેતન્યાહૂનું કર્યું સમર્થન, ઇરાન સામે કામ પૂર્ણ કરવા મદદ માટે અનુરોધ
ઇઝરાયેલમાં 27 ઓક્ટોબરે સંસદીય ચૂંટણી યોજાશે. નેતન્યાહૂના ભવિષ્યનો નિર્ણય થશે.
Published : October 26, 2026 at 10:27 AM IST
નવી દિલ્હી: ઇઝરાયેલમાં યોજાનારી ચૂંટણી પહેલાં, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂનું સમર્થન કર્યું છે. તેમણે ઇઝરાયેલના મતદારોને અપીલ કરી છે કે તેઓ નેતન્યાહૂને ફરી સત્તામાં લાવે, જેથી બન્ને નેતાઓ સાથે મળીને ઇરાન સામેનું કામ પૂર્ણ કરી શકે.
ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે 18 ઓક્ટોબરે આપેલું પોતાનું સમર્થન પત્ર ફરી શેર કર્યું છે. આ પોસ્ટ એવા ઇઝરાયેલી નાગરિકો માટે કરી છે જેમણે કદાચ અગાઉ આ મેસેજ જોયો નહતો.
ટ્રમ્પે લખ્યુ, "ઇઝરાયેલના લોકો માટે અને જેમણે આ પહેલાં જોયું નથી તેમના માટે, હું એ સમર્થન પત્ર ફરી શેર કરી રહ્યો છું જે મેં એક અઠવાડિયા પહેલાં તમારા વડાપ્રધાન, 'બીબી' નેતન્યાહૂને મોકલ્યો હતો."
નેતન્યાહૂ સાથેના પોતાના સંબંધોને સાથે મળીને જીતવાવાળા ગણાવ્યા હતા અને ઇઝરાયેલી નેતાને એક મહાન યૌદ્ધા વડાપ્રધાન ગણાવ્યા હતા. તેમણે લખ્યુ, "જેમ કે દરેક જણ જાણે છે- આપણા દુશ્મો પણ-બીબી અને મારા સંબંધો ખૂબ જ શાનદાર રહ્યા છે, જે સાથે મળીને જીતવાના સંબંધો છે.
ટ્રમ્પની આ નવી પોસ્ટ ઇઝરાયેલની સંસદીય ચૂંટણીના 24 કલાકથી પણ ઓછા સમય પહેલાં કરી છે, જે મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબરે યોજાવાની છે.
આ પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે અગાઉ આપેલી ચેતવણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે. જો નેતન્યાહૂ ચૂંટણી હારી જાય તો ઇરાનનો સામનો કરવા અમેરિકાએ એકલા જ રહેવું પડી શકે છે. પોતાના મૂળ સમર્થન મેસેજમાં તેમણે લખ્યુ હતું, "જો ઇઝરાયેલને કોઇ ખોટો નેતા મળે-એટલે કે 'બીબી' (નેતન્યાહૂ) સિવાય બીજો કોઇ તો અમેરિકાએ પોતે જ આ કામ કરવું પડશે અને હું એવું જરાય ઇચ્છતો નથી." ટ્રમ્પે ઇરાન વિરૂદ્ધ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના સંયુક્ત સૈન્ય અભિયાનોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો કે આ અભિયાનોને કારણે તેહરાન પરમાણુ હથિયારો મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયું અને તેના સૈન્ય તથા અર્થતંત્રને ભારે નુકસાન થયું.
ઇરાનમાં 301% ફુગાવાનો દર અને નૌકાદળ દ્વારા નાખવામાં આવેલા પ્રતિબંધો તરફ ઇશારો કરતા તેમણે કહ્યું કે તે દેશની સ્થિતિ નબળી પડી ગઇ છે. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે કામ પૂરું કરવા માટે આગળ ક્યા પગલાં લેવામાં આવી શકે છે. આ સમર્થન એવા સમયે આવયું છે જ્યારે એક્સિઓસ રિપોર્ટમાં ગઠબંધન બહુમતથી દૂર જઇ રહ્યું છે. નેતન્યાહૂની લિકુડ પાર્ટીના પ્રવક્તાએ આ વાતનો ઇનકાર કર્યો કે વડાપ્રધાને કોઇ નવા સમર્થનની માંગ કરી હતી.
નેતન્યાહૂ માટે, ટ્રમ્પનો આ મેસેજ એવા સમયે મોટો સહારો સાબિત થયો છે જ્યારે તેમનો ચૂંટણી પ્રચાર તેમના રાજકીય અસ્તિત્ત્વને સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. અગાઉ, ઇઝરાયેલી નેતાએ ટ્રમ્પનો તેમના સંપૂર્ણ સમર્થન માટે આભાર માન્યો હતો અને લખ્યુ હતું, "સાથે મળીને, અમે આ મિશનને પૂર્ણ કરીશું."
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