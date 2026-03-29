વેનેઝુએલા અને ઈરાન બાદ હવે ક્યુબા છે ટ્રમ્પનો આગામી ટાર્ગેટ, અમેરિકાની રડારમાં કેમ છે આ દેશ?
વેનેઝુએલા અને ઈરાન બાદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો આગામી ટાર્ગેટ ક્યુબા દેશ છે.
Published : March 29, 2026 at 6:40 PM IST
હૈદરાબાદ: અમેરિકા થોડા કલાકો સુધી ચાલેલા ઓપરેશનમાં વેનેઝુએલાને પરાજિત કરવામાં સફળ રહ્યું; જોકે, ઈરાન અપેક્ષા મુજબ તેના ઈરાદાઓ સામે ઝૂક્યું નહીં. પરિણામે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક નવા લક્ષ્ય પર નજર રાખી છે. ટ્રમ્પે ક્યુબા અંગે નિવેદનબાજી શરૂ કરી દીધી છે, જેના કારણે એવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે કે આ ટાપુ રાષ્ટ્ર અમેરિકાનું આગામી લક્ષ્ય બની શકે છે.
વધુમાં, ટ્રમ્પે આ ટાપુ રાષ્ટ્રને "નિષ્ફળ દેશ" તરીકે દર્શાવ્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે, અમેરિકા પહેલેથી જ ક્યુબા સાથે વાતચીતમાં વ્યસ્ત છે અને ટૂંક સમયમાં વધુ કાર્યવાહી કરી શકે છે.
ટ્રમ્પે ટિપ્પણી કરી, "મેં અમેરિકન સેનાને ખૂબ જ મજબૂત બનાવી છે. મેં ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું કે મારે તેનો ઉપયોગ કરવો પડશે, પરંતુ ક્યારેક કરવું પડે છે. આમ તો, આગલો નંબર ક્યુબાનો છે."
US President Donald Trump said Friday " cuba is next" in his latest threat against the caribbean island, as he dismissed concerns that recent american military actions would cost him political support.— AFP News Agency (@AFP) March 28, 2026
વેનેઝુએલા સામેના આક્રમણ પછી, હવે સૌથી મોટો ખતરો ક્યુબા પર મંડરાઈ રહ્યો છે. હકીકતમાં, ટ્રમ્પે છેલ્લા એક વર્ષમાં ક્યુબા સામે ઓછામાં ઓછી દસ વખત ધમકીઓ આપી છે. દરમિયાન, ક્યુબાના રાષ્ટ્રપતિ મિગુએલ ડિયાઝ-કેનેલે દેશના સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈને આ ધમકીઓનો જવાબ આપ્યો છે. જોકે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ક્યુબા ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. એક તરફ, વેનેઝુએલાથી તેલ પુરવઠો બંધ થવાથી ઇંધણની ગંભીર અછત સર્જાઈ છે, જેના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે. નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ બાદ, ક્યુબાનો ઉર્જા પુરવઠાનો મુખ્ય સ્ત્રોત સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયો છે.
ક્યુબા સાથે અમેરિકાની 67 વર્ષ જૂની દુશ્મનાવટ
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ક્યુબા વચ્ચે દુશ્મનાવટનો ઇતિહાસ લગભગ 67 વર્ષનો છે. જ્યારે ફિડેલ કાસ્ટ્રોએ 1959માં ક્રાંતિ દ્વારા ક્યુબામાં સત્તા કબજે કરી, ત્યારે તેમણે અમેરિકન કંપનીઓની માલિકીની જમીન અને કારખાનાઓ જપ્ત કરી લીધી. વધુમાં, તેમણે સોવિયેત યુનિયન સાથે જોડાણ કર્યું. આ પગલાથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ખૂબ જ ગુસ્સે થયું. પરિણામે, યુએસે ક્યુબા પર આર્થિક પ્રતિબંધો લાદ્યા.
1962માં ક્યુબન મિસાઇલ કટોકટી આવી. તે સમયગાળા દરમિયાન, રશિયન પરમાણુ મિસાઇલો ક્યુબામાં તૈનાત કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે વિશ્વ પરમાણુ યુદ્ધની અણી પર આવી ગયું હતું. ત્યારથી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ક્યુબાને કોમ્યુનિસ્ટ ખતરા તરીકે જોવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. ઓબામા વહીવટીતંત્ર દરમિયાન સુધારા તરફના કેટલાક પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં, ટ્રમ્પે ત્યારબાદ કડક પગલાં ફરીથી લીધા. ફિડેલ કાસ્ટ્રોએ 1959 થી 2008 સુધી લગભગ પાંચ દાયકા સુધી ક્યુબામાં સત્તા સંભાળી હતી.
ટ્રમ્પ ક્યુબાને શા માટે નિશાન બનાવી રહ્યા છે?
લગભગ છેલ્લા એક વર્ષથી, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સતત ક્યુબાને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. ટ્રમ્પનો આરોપ છે કે ક્યુબાએ રશિયા, ચીન અને ઈરાન સાથે સંબંધો જાળવી રાખ્યા છે. વધુમાં, તેમનો દાવો છે કે, ક્યુબા આતંકવાદીઓને ટેકો પૂરો પાડી રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે ટ્રમ્પ વારંવાર ક્યુબા સામે કાર્યવાહી કરવાની ધમકીઓ આપી રહ્યા છે. બીજી તરફ, જોકે, ટ્રમ્પ એવો પણ દાવો કરે છે કે તેઓ શાંતિપ્રિય રાષ્ટ્રપતિ છે જે વિશ્વમાં શાંતિ લાવી રહ્યા છે. વધુમાં, 29 જાન્યુઆરીએ, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ક્યુબા અંગે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેમાં તેમણે રાષ્ટ્રને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ખતરો ગણાવ્યો.
ક્યુબા સાથે તણાવ: મોટા સંઘર્ષમાં બદલાવાનું જોખમ
વેનેઝુએલા પર સંભવિત હુમલાઓ અને ક્યુબા પ્રત્યેની તેની નીતિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના આક્રમક વલણથી સમગ્ર લેટિન અમેરિકન ક્ષેત્રમાં અસ્થિરતા વધી ગઈ છે. દરમિયાન, આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય ચિંતિત છે કે આ તણાવ સંભવિત રીતે મોટા લશ્કરી સંઘર્ષમાં પરિણમી શકે છે. વેનેઝુએલાની પરિસ્થિતિને પગલે ક્યુબા સામે સંભવિત લશ્કરી કાર્યવાહીના સંકેતોએ વૈશ્વિક રાજકારણમાં અસ્વસ્થતાની નવી લહેર ઉભી કરી છે. આગામી દિવસોમાં, આ કટોકટીનો માર્ગ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની વ્યૂહરચના અને ક્યુબાના પ્રતિભાવ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.
