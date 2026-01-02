મમદાની બાદ વધુ 8 યુએસ સાંસદોએ ઉમર ખાલિદને આપ્યું સમર્થન; ભારતને 'નિષ્પક્ષ ટ્રાયલ' આપવા વિનંતી કરી
ઉમર ખાલિદ પર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ રમખાણોના કાવતરાના કેસમાં ચાર્જશીટ કરવામાં આવી છે. તેમની જામીન અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે.
By ANI
Published : January 2, 2026 at 9:20 AM IST
વોશિંગ્ટન ડીસી [યુએસએ]: ઉત્તરપૂર્વ દિલ્હી રમખાણોના મોટા કાવતરાના કેસમાં આરોપી ઉમર ખાલિદને ન્યૂ યોર્કના નવા મેયર ઝોહરાન મમદાનીના સમર્થન પત્ર પછી, આઠ યુએસ સાંસદોએ હવે એક પત્ર લખીને ભારત સરકારને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર ખાલિદને ન્યાયી ટ્રાયલ આપવા વિનંતી કરી છે.
હાઉસ રૂલ્સ કમિટી રેન્કિંગ સભ્ય અને ટોમ લેન્ટોસ માનવ અધિકાર પંચના સહ-અધ્યક્ષ, મેસેચ્યુસેટ્સના બીજા જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ડેમોક્રેટ જીમ મેકગવર્ન અને સાત અન્ય સાંસદોએ યુએસમાં ભારતના રાજદૂત વિનય ક્વાત્રાને સંબોધિત પત્ર લખ્યો હતો.
પત્ર અનુસાર, મેકગવર્ન અને અન્ય લોકોએ ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ઉમર ખાલિદના માતાપિતા સાથે મુલાકાત કરી હતી.
Earlier this month, I met with the parents of Umar Khalid, who has been jailed in India for over 5 years without trial. @RepRaskin & I are leading our colleagues to urge that he be granted bail & a fair, timely trial in accordance with international law. pic.twitter.com/tBIbG1aOwc— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) December 30, 2025
X પરની એક પોસ્ટમાં, મેકગોવર્ને કહ્યું, "આ મહિનાની શરૂઆતમાં, હું ઉમર ખાલિદના માતાપિતાને મળ્યો હતો, જે પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી ભારતમાં ટ્રાયલ વિના જેલમાં છે. પ્રતિનિધિ રાસ્કિન અને હું, અમારા સાથીદારો સાથે, તેને જામીન આપવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર ન્યાયી, સમયસર ટ્રાયલ ચલાવવા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છીએ."
પત્રમાં, યુએસ સાંસદોએ જણાવ્યું હતું કે, "ઉમર ખાલિદને UAPA હેઠળ પાંચ વર્ષથી જામીન વિના અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યો છે, જે સ્વતંત્ર માનવ અધિકાર નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે તે કાયદા સમક્ષ સમાનતા, યોગ્ય પ્રક્રિયા અને પ્રમાણસરતાના આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે. ભારતે સમયસર ટ્રાયલ અથવા મુક્તિના વ્યક્તિઓના અધિકારોનું સમર્થન કરવું જોઈએ અને દોષિત સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી નિર્દોષતાની ધારણા કરવી જોઈએ. અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે તમારી સરકાર ખાલિદ અને તેના અટકાયત કરાયેલા સહ-આરોપીઓ સામેની ન્યાયિક કાર્યવાહી આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેણે લીધેલા પગલાં શેર કરે."
પત્ર પર હસ્તાક્ષર કરનારાઓમાં કોંગ્રેસમેન જેમી રાસ્કિન, સેનેટર ક્રિસ વાન હોલેન, સેનેટર પીટર વેલ્ચ, કોંગ્રેસવુમન પ્રમિલા જયપાલ, કોંગ્રેસવુમન રશીદા તલાઈબ, કોંગ્રેસમેન જાન શાકોવસ્કી અને કોંગ્રેસમેન લોયડ ડોગેટનો સમાવેશ થાય છે.
આ પત્ર ઝોહરાન મમદાનીના બીજા સંદેશ પછી આવ્યો છે, જેમાં તેણે ખાલિદ અને ખાલિદના માતા-પિતા સાથેની મુલાકાતને યાદ કરતી એક નોંધ લખી હતી. આ નોંધ ખાલિદના જીવનસાથી, બનજ્યોત્સ્ના દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવી હતી.
Zohran Mamdani writes to Umar Khalid.— banojyotsna ... (@banojyotsna) January 1, 2026
December 2025. #FreeUmarKhalid#FreeAllPoliticalPrisoners pic.twitter.com/QTYe06cRp5
મામદાનીએ ગુરુવારે ન્યૂ યોર્કના મેયર તરીકે શપથ લીધા હતા:
નોંધમાં, મામદાનીએ કહ્યું, "હું ઘણીવાર કડવાશ વિશેના તમારા શબ્દો અને તેને તમારા સુધી ન પહોંચવા દેવાના મહત્વ વિશે વિચારું છું. તમારા માતા-પિતાને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. અમે બધા તમારા વિશે વિચારી રહ્યા છીએ."
તાજેતરમાં, દિલ્હીની કરકરડૂમા કોર્ટે ઉમર ખાલિદને તેની બહેનના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. ખાલિદની બહેન આયેશા ફાતિમા સૈયદાના લગ્ન 27 ડિસેમ્બરે થયા હતા, અને તેમને 16 ડિસેમ્બરથી 29 ડિસેમ્બર સુધી વચગાળાના જામીન આપવામાં આવ્યા હતા.
ઉમર ખાલિદ પર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ રમખાણોના કાવતરાના કેસમાં ચાર્જશીટ કરવામાં આવી છે. તેમની જામીન અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે.
આ પણ વાંચો: