અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3 તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ: 20 લોકોના મોત, 143 ઘાયલ

અફઘાનિસ્તાન 6.3 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપથી હચમચી ગયું છે, જેમાં જાનહાનિ થયાનો અહેવાલ છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપ (ETV Bharat)
ETV Bharat Gujarati Team

November 3, 2025 at 1:56 PM IST

અફઘાનિસ્તાન : આજે સોમવારની સવારે ઉત્તર અફઘાનિસ્તાનમાં એક પ્રચંડ ભૂકંપ આવ્યો હતો. જેમાં તાજિકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન અને તુર્કમેનિસ્તાનમાં આંચકા અનુભવાયા હતા. ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 6.3 હતી. આ ઘટના બાદ 20 લોકો માર્યા ગયા, અને 143 અન્ય ઘાયલ થયા. ભૂકંપની અસરનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3 તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ

નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર, સોમવારે અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3 ની તીવ્રતાનો બીજો ભૂકંપ આવ્યો. ભૂકંપનું કેન્દ્ર 23 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ હતું. X પરની એક પોસ્ટમાં, સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીએ જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપ 01:59 વાગ્યે આવ્યો હતો.પ્રારંભિક અહેવાલ દર્શાવે છે કે ભૂકંપ સોમવારે વહેલી સવારે સ્થાનિક સમય મુજબ મઝાર-એ-શરીફ અને ખુલ્મ શહેર નજીક આવ્યો હતો.

20 લોકોના મોત, 143 ઘાયલ : CNN અનુસાર, ઉત્તરીય બલ્ખ પ્રાંતની રાજધાની મઝાર-એ-શરીફ, ઉત્તરી અફઘાનિસ્તાનના સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાંનું એક છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જીયોલોજીકલ સર્વે (USGS) મોડેલો આગાહી કરે છે કે ભૂકંપથી અનેક મૃત્યુ થઈ શકે છે. ભૂકંપની અસર ઉત્તરી અફઘાનિસ્તાનની સરહદે આવેલા ત્રણ દેશો તાજિકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન અને તુર્કમેનિસ્તાનના ભાગોમાં અનુભવાઈ હતી.

મઝાર-એ-શરીફના રહેવાસીએ જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપ આવતા જ તેનો પરિવાર ભયથી જાગી ગયો, અને તેના બાળકો ચીસો પાડતા સીડી પરથી નીચે દોડી ગયા હતા.ભૂતપૂર્વ શાળા શિક્ષિકા રહીમાએ જણાવ્યું હતું કે, પહેલાં ક્યારેય આટલો જોરદાર ભૂકંપ અનુભવ્યો ન હતો. ઘણી બારીઓ તૂટી ગઈ હતી અને પ્લાસ્ટરની દિવાલોને નુકસાન થયું હતું.

ઓરેન્જ એલર્ટ જારી : CNN અનુસાર, USGS પેજર સિસ્ટમ દ્વારા ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું, જે ભૂકંપ પછી આર્થિક અને માનવ નુકસાનની આગાહી કરે છે. આ ભૂકંપથી મોટી સંખ્યામાં જાનહાની થવાની ધારણા છે. આ આપત્તિ વ્યાપક હોઈ શકે છે. આ ચેતવણી સ્તર સાથેની અગાઉની ઘટનાઓને પ્રાદેશિક અથવા રાષ્ટ્રીય પ્રતિભાવની જરૂર હતી.

છીછરા ભૂકંપ શા માટે ખતરનાક ? અગાઉ, અફઘાનિસ્તાનમાં 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ 3.9 તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેના કારણે તે ભૂકંપ પછીના આંચકાઓ માટે સંવેદનશીલ બન્યો હતો. છીછરા ભૂકંપ સામાન્ય રીતે ઊંડા ભૂકંપ કરતાં વધુ ખતરનાક હોય છે. આનું કારણ એ છે કે છીછરા ભૂકંપમાંથી નીકળતા ભૂકંપના મોજા સપાટી સુધી પહોંચવા માટે ઓછા અંતરે હોય છે. આના પરિણામે જમીન પર વધુ કંપન થાય છે અને માળખાને વધુ નુકસાન થાય છે, તેમજ વધુ જાનહાનિ થાય છે.

