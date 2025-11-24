ETV Bharat / international

અફઘાનિસ્તાનની ભારતને મોટી ઓફર, 'સોનાના ખનનમાં રોકાણ કરો, 5 વર્ષ સુધી ટેક્સ છૂટ મેળવો'

અફઘાનિસ્તાનના વાણિજ્ય મંત્રી અલ્હાજ નૂરુદ્દીન અઝીઝીએ ભારતને સોનાની ખાણકામ સહિત નવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવાની અપીલ કરી છે.

અલ્હાજ નૂરુદ્દીન અઝીઝી, ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય મંત્રી, અફઘાનિસ્તાન (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 8:44 PM IST

નવી દિલ્હી: અફઘાનિસ્તાનના ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય મંત્રી અલ્હાજ નૂરુદ્દીન અઝીઝી ભારતની મુલાકાતે છે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં રોકાણની માંગણી કરતા તેમણે સોમવારે કહ્યું કે, તેમની સરકાર સોનાના ખાણકામ સહિત નવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરતી કંપનીઓને પાંચ વર્ષની કર મુક્તિ આપવા તૈયાર છે.

વેપાર મંડળ એસોચેમ દ્વારા આયોજિત સંવાદ સત્રમાં બોલતા, અઝીઝીએ કહ્યું કે પાકિસ્તાન સાથેના તણાવ વેપારમાં અવરોધો ઉભા કરી રહ્યા છે.

વધારે સ્પર્ધા પણ નહીં મળે

અઝીઝીએ કહ્યું, "અફઘાનિસ્તાનમાં અપાર સંભાવનાઓ છે. તમને ઘણા સ્પર્ધકો પણ નહીં મળે." તેમણે ઉમેર્યું કે, તમને ટેરિફ સહાય પણ મળશે અને અમે તમને જમીન પૂરી પાડી શકીશું. નવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવામાં રસ ધરાવતી કંપનીઓને પાંચ વર્ષની કર મુક્તિ આપવામાં આવશે.

તેમણે કહ્યું કે, જો ભારતીય કંપનીઓ રોકાણ માટે મશીનરી આયાત કરે છે, તો અફઘાનિસ્તાન ફક્ત 1 ટકા ટેરિફ લાદશે. અઝીઝીએ કહ્યું, "સોનાની ખાણકામ માટે ચોક્કસપણે તકનીકી અને વ્યાવસાયિક ટીમ અથવા વ્યાવસાયિક કંપનીઓની જરૂર પડશે. તેથી, અમે તમને તમારી ટીમ મોકલવા વિનંતી કરીએ છીએ; તેઓ સંશોધન કરી શકે છે, તેઓ પ્રારંભિક તપાસ કરી શકે છે, અને પછી કામ શરૂ કરી શકે છે."

"જોકે, શરત એ છે કે અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે પ્રક્રિયા સ્થાનિક સ્તરે કરવામાં આવે જેથી રોજગારીનું સર્જન થઈ શકે." મુલાકાતી મંત્રીએ ભારતીય પક્ષને દ્વિપક્ષીય વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે "નાના" અવરોધોને દૂર કરવા વિનંતી કરી.

ભારત સાથે સંબંધો મજબૂત કરવા માંગીએ છીએ
તેમણે ભારતીય સરકારી અધિકારીઓની હાજરીમાં કહ્યું કે, "અમે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માંગીએ છીએ. વિઝા, હવાઈ કોરિડોર, બેંકિંગ વ્યવહારો જેવા કેટલાક નાના અવરોધો છે, જે ખરેખર એકંદર પ્રક્રિયાને અસર કરે છે. તેથી દ્વિપક્ષીય વેપાર અને રોકાણને સુધારવા માટે આનો ઉકેલ લાવવાની જરૂર છે." અફઘાન મંત્રી છ દિવસની ભારત મુલાકાતે છે.

