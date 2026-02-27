અફઘાનિસ્તાને અગાઉના હવાઈ હુમલાઓનો બદલો લેવા માટે પાકિસ્તાન પર શરૂ કર્યા લશ્કરી હુમલા
પાકિસ્તાનની સરકારે હવાઈ હુમલાઓને વિસ્તારમાં છુપાયેલા આતંકવાદીઓ પરના હુમલાઓ તરીકે વર્ણવ્યા હતા, ગુરુવારે સરહદ પર અથડામણો થઈ રહી હોવાની પુષ્ટિ કરી.
Published : February 27, 2026 at 7:11 AM IST
કાબુલ: અફઘાનિસ્તાનની સેનાએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે તેના પાડોશી દેશ સામેના હુમલાઓમાં ઘણી પાકિસ્તાની સૈન્ય ચોકીઓ કબજે કરી છે, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અફઘાન સરહદી વિસ્તારોમાં પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલાઓનો બદલો લેવા માટે, જે બે અસ્થિર પડોશીઓ વચ્ચે હિંસામાં તાજેતરનો વધારો છે.
પાકિસ્તાનની સરકારે રવિવારના હવાઈ હુમલાઓને વિસ્તારમાં છુપાયેલા આતંકવાદીઓ પરના હુમલાઓ તરીકે વર્ણવ્યા હતા, તેણે પુષ્ટિ કરી હતી કે ગુરુવારે સરહદ પર અથડામણો થઈ રહી હતી પરંતુ સૈન્ય ચોકીઓ કબજે કરવાના અફઘાનિસ્તાનના દાવાઓનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.
તેણે ગુરુવારે થયેલા અફઘાન હુમલાઓને ઉશ્કેરણી વગરના ગણાવ્યા. પૂર્વમાં અફઘાન આર્મી કોર્પ્સે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પૂર્વી અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાની દળો દ્વારા તાજેતરના હવાઈ હુમલાઓના જવાબમાં ગુરુવારે રાત્રે "ભારે અથડામણો" થઈ હતી. અફઘાન સરકારના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે ગુરુવારે રાત્રે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "પાકિસ્તાની સેના દ્વારા વારંવાર થયેલા બળવા અને બળવાના જવાબમાં, ડ્યુરાન્ડ લાઇન પર પાકિસ્તાની લશ્કરી થાણાઓ અને લશ્કરી સ્થળો પર મોટા પાયે હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા."
બંને દેશો વચ્ચેની 2,611 કિલોમીટર (1,622 માઇલ) સરહદ, જેને ડ્યુરાન્ડ લાઇન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેને અફઘાનિસ્તાન દ્વારા ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપવામાં આવી નથી. અફઘાન સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે પાંચ પ્રાંતોમાં સરહદ પર બદલો લેવાના હુમલા થઈ રહ્યા છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 17 પાકિસ્તાની સૈન્ય ચોકીઓ કબજે કરવામાં આવી હતી અને 40 સૈનિકો માર્યા ગયા હતા, જેમાંથી 13 મૃતદેહો અફઘાનિસ્તાન પાછા લઈ જવામાં આવ્યા છે.
સરકારી પ્રવક્તા મુજાહિદે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે કેટલાક પાકિસ્તાની સૈનિકોને જીવતા પકડવામાં આવ્યા છે. જાનહાનિ અથવા પકડાયેલા સૈનિકોના દાવા પર પાકિસ્તાન તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. પાકિસ્તાનના માહિતી મંત્રાલયે X પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે અફઘાનિસ્તાને ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન સરહદ પર અનેક સ્થળોએ "બિનઉશ્કેરણીજનક ગોળીબાર" કર્યો હતો અને પાકિસ્તાની સુરક્ષા દળો આ કાર્યવાહીનો "તાત્કાલિક અને અસરકારક રીતે" જવાબ આપી રહ્યા છે.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રારંભિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે અફઘાન બાજુ ભારે નુકસાન થયું છે, જેમાં ઘણી ચોકીઓ અને સાધનોનો નાશ થયો છે. નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, "પાકિસ્તાન તેની જમીન અખંડિતતા અને તેના નાગરિકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેશે."
અફઘાન સૈન્યએ લશ્કરી વાહનોની ગતિવિધિ અને રાત્રે ભારે ગોળીબારનો વીડિયો ફૂટેજ બહાર પાડ્યો હતો. આ વીડિયો સ્વતંત્ર રીતે ચકાસી શકાયો નથી. બંને પડોશીઓ વચ્ચે મહિનાઓથી તણાવ વધી રહ્યો છે, ઓક્ટોબરમાં ઘાતક સરહદી અથડામણોમાં ડઝનેક સૈનિકો, નાગરિકો અને શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. આ હિંસા કાબુલમાં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટો પછી થઈ હતી, જેનો દોષ અફઘાન અધિકારીઓએ પાકિસ્તાન પર મૂક્યો હતો. તે સમયે, ઇસ્લામાબાદે આતંકવાદીઓના ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવા માટે અફઘાનિસ્તાનમાં અંદર સુધી હુમલા શરૂ કર્યા હતા.
કતાર દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલ યુદ્ધવિરામ મોટાભાગે ચાલુ રહ્યો છે, પરંતુ બંને પક્ષો વચ્ચે સરહદ પાર ગોળીબાર ચાલુ છે. નવેમ્બરમાં શાંતિ વાટાઘાટોના અનેક તબક્કા ઔપચારિક કરાર સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયા.
રવિવારે, પાકિસ્તાનની સૈન્યએ અફઘાનિસ્તાનની સરહદ પર હુમલા કર્યા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે તેણે ઓછામાં ઓછા 70 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. અફઘાનિસ્તાને આ દાવાને નકારી કાઢ્યો, કહ્યું કે મહિલાઓ અને બાળકો સહિત ડઝનેક નાગરિકો માર્યા ગયા છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે હુમલાઓ પૂર્વી અફઘાનિસ્તાનમાં "વિવિધ નાગરિક વિસ્તારો" ને લક્ષ્યાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં એક ધાર્મિક મદરેસાના અને અનેક ઘરોનો સમાવેશ થાય છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે હુમલાઓ અફઘાનિસ્તાનના હવાઈ ક્ષેત્ર અને સાર્વભૌમત્વનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
ગુરુવારે સરહદ પર અથડામણ શરૂ થાય તેના કલાકો પહેલા, પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા તાહિર અંદ્રાબીએ અફઘાન સરહદ પર પાકિસ્તાની તાલિબાન તાલીમ શિબિરો પર રવિવારે વહેલી સવારે સૈન્યના હુમલાઓનો બચાવ કર્યો હતો.
ગુરુવારે ઇસ્લામાબાદમાં એક સાપ્તાહિક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, તેમણે કહ્યું હતું કે "ચોકસાઇવાળા હુમલાઓ" પાકિસ્તાનમાં તાજેતરના આતંકવાદી હુમલાઓના જવાબમાં કરવામાં આવ્યા હતા. અંદ્રાબીએ કહ્યું કે પાકિસ્તાન "અફઘાનિસ્તાનથી ઉદ્ભવતા જોખમોથી વાકેફ છે."
તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાનની અંદર હુમલાઓ, જેનો તેમણે "ખાવરીજ" - એક શબ્દ જે સરકાર પાકિસ્તાની તાલિબાનનું વર્ણન કરવા માટે વાપરે છે - છેલ્લા એક વર્ષમાં વધ્યા છે. "અફઘાનિસ્તાનના લોકો સાથે અમારો કોઈ સંબંધ નથી," અંદ્રાબીએ કહ્યું.
તાજેતરના વર્ષોમાં પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદી હિંસામાં વધારો થયો છે, જેનો પાકિસ્તાન મોટે ભાગે પાકિસ્તાની તાલિબાન, અથવા TTP, અને ગેરકાયદેસર બલૂચ અલગતાવાદી જૂથ પર દોષારોપણ કરે છે. TTP અફઘાન તાલિબાનથી અલગ છે પરંતુ તેમની સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલું છે. ઇસ્લામાબાદ ટીટીપી પર અફઘાનિસ્તાનની અંદરથી કામ કરવાનો આરોપ લગાવે છે, જે જૂથ અને કાબુલ બંને નકારે છે.
આ પણ વાંચો: