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અફઘાનિસ્તાને પાકિસ્તાનમાં ISISના ઠેકાણાઓ પર હુમલાનો દાવો કર્યો

અફઘાન રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, તેના દળોએ પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાન અને ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતોમાં ISIS-સંબંધિત લક્ષ્યો પર રાતોરાત હવાઈ હુમલા કર્યા

અફઘાન રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, તેના દળોએ પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાન અને ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતોમાં ISIS-સંબંધિત લક્ષ્યો પર રાતોરાત હવાઈ હુમલા કર્યા
અફઘાન રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, તેના દળોએ પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાન અને ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતોમાં ISIS-સંબંધિત લક્ષ્યો પર રાતોરાત હવાઈ હુમલા કર્યા (IANS)
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By IANS

Published : June 19, 2026 at 3:31 PM IST

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કાબુલ: સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલ મુજબ, અફઘાન સંરક્ષણ મંત્રાલયે શુક્રવારે દાવો કર્યો હતો કે તેણે પાકિસ્તાનમાં કથિત ISIS-સંબંધિત લક્ષ્યો પર હવાઈ હુમલા કર્યા છે. અફઘાન સમાચાર એજન્સી ખામા પ્રેસ અનુસાર, શુક્રવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, અફઘાન રક્ષા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, તેના દળોએ પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાન અને ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતોમાં ISIS-સંબંધિત લક્ષ્યો પર રાતોરાત હવાઈ હુમલા કર્યા હતા.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, લક્ષિત સ્થાનોનો ઉપયોગ કથિત રીતે અફઘાનિસ્તાન સામે હુમલાઓની યોજના બનાવવા અને સંકલન કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો. અફઘાન અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરના વર્ષોમાં અફઘાનિસ્તાનમાં થયેલા કેટલાક સૌથી ખતરનાક હુમલાઓ આ વિસ્તારોમાં કાર્યરત નેટવર્ક્સ સાથે જોડાયેલા હતા.

ખામા પ્રેસના અહેવાલ મુજબ, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે હવાઈ હુમલાઓએ "મહત્વપૂર્ણ અને નિયુક્ત લક્ષ્યો" પર સફળતાપૂર્વક હુમલો કર્યો છે. તેણે ચેતવણી આપી હતી કે અફઘાનિસ્તાન તે જૂથો સામે કડક કાર્યવાહી કરશે જે તેને દેશ માટે ખતરો માને છે.

અફઘાનિસ્તાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે X પર પોસ્ટ કર્યું, "એ યાદ રાખવા જેવું છે કે અફઘાનિસ્તાન હવે તેની સુરક્ષા અને સ્થિરતા માટે કોઈપણ ખતરાને સહન કરશે નહીં અને તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં કોઈપણ ખતરાને નિષ્ક્રિય કરવા અને તેને દૂર કરવા માટે તેની તમામ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરશે."

આ નવી ઘટના છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે આવી છે, જેમાં વારંવાર ગોળીબાર થઈ રહ્યો છે અને નાગરિક જાનહાનિ અંગે વધતી ચિંતાઓ છે.

અગાઉ, 11 જૂનના રોજ, અફઘાન વિદેશ મંત્રાલયે કાબુલમાં પાકિસ્તાની ચાર્જ ડી'અફેર્સને બોલાવીને અફઘાન હવાઈ ક્ષેત્રના ઉલ્લંઘન અને 13 નાગરિકોના મોતને ભેટેલા ઘરો પર પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલા પર સખત વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો.

તાલિબાનના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે 9 જૂનની રાત્રે અફઘાનિસ્તાનના કુનાર, ખોસ્ત અને પક્તિકા પ્રાંતોમાં થયેલા હુમલામાં 11 બાળકો, એક મહિલા અને એક વૃદ્ધ પુરુષના મોત થયા હોવાનું જણાવ્યું હતું, જ્યારે 14 અન્ય મહિલાઓ અને બાળકો ઘાયલ થયા હતા. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર શેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, અફઘાન મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "ઇસ્લામિક અમીરાત ઓફ અફઘાનિસ્તાને કાબુલમાં પાકિસ્તાની દૂતાવાસના ચાર્જ ડી'અફેર્સને બોલાવ્યા હતા અને અફઘાન હવાઈ ક્ષેત્રના ઉલ્લંઘન અને નિર્દોષ નાગરિકોના ઘરો પર બોમ્બમારા અંગે પોતાનો મજબૂત અને મક્કમ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો."

"અફઘાન મંત્રાલયે આ હુમલાની નિંદા કરી હતી અને તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધાંતો અને કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું હતું, ભાર મૂક્યો હતો કે તેના પ્રદેશનું રક્ષણ કરવું અને તેના લોકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવી તે પાકિસ્તાનની કાનૂની જવાબદારી છે."

તેણે ચેતવણી આપી હતી કે પ્રોક્સી નીતિઓ લાગુ કરવાને બદલે, પાકિસ્તાને તેની આંતરિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ શોધવો જોઈએ, અને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, "એવું કેવી રીતે બની શકે કે એક વિસ્તારમાં બાળકો અને મહિલાઓની હત્યાનો અર્થ બીજા વિસ્તારમાં સુરક્ષા સ્થાપિત કરવાનો થાય?"

અફઘાન મંત્રાલયે ઉમેર્યું, "અમે તમને ફરી એકવાર સ્પષ્ટપણે યાદ અપાવીએ છીએ કે આ વારંવારના ઉલ્લંઘનો અને ગુનાઓના તમામ પરિણામો માટે પાકિસ્તાની સૈન્ય જવાબદાર રહેશે."

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