વ્હાઈટ હાઉસ કૉરસ્પોન્ડસ ડિનર ગોળીબારનો આરોપી કોલ ટૉમસ એલન કોણ છે?
હુમલાખોરની ઓળખ થઈ ગઈ છે. તે કેલિફોર્નિયાના ટોરેન્સનો રહેવાસી છે જે એક ભણેલો-ગણેલો ટ્યૂટર અને શોખથી વીડિયો ગેમ ડેવલપર છે
Published : April 26, 2026 at 4:24 PM IST
વૉશિંગ્ટન: વ્હાઈટ હાઉસ કૉરસ્પોડેન્સ ડિનર ગોળીબારમાં ગિરફ્તાર કરવામાં આવેલા કેલિફોર્નિયાના વ્યક્તિને મળતી આવતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા જણાઈ આવે છે કે, તે એક ખૂબ ભણેલો-ગણેલો ટ્યૂટર અને શોખથી વીડિયો ગેમ ડેવલપર છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર કેલિફોર્નિયાના ટૉરેન્સના કૉલ ટોમસ એલનની મે 2025ની પ્રોફાઈલ ફોટો તે વ્યક્તિ સાથે મેળ ખાય છે જેમાં કથિત હુમલાખોરની ધરપકડ કરવામાં આવી રહી હતી. આ ફોટો શનિવાર રાતે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોસ્ટ કરી હતી. સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઈટ લિંક્ડઈન પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલી આ તસવીરમાં તે કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી- ડોમિંગ્વેઝ હિલ્સમાંથી કૉમ્પ્યુટર સાયન્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી લીધા બાદ કેપ અને ગાઉનમાં દેખાઈ રહ્યો છે.
The suspect in the White House Correspondents' Dinner shooting has been identified as 31-year-old Cole Tomas Allen from Torrance, California.
He graduated from Cal Tech with an engineering degree in 2017 and earned a master's in computer science in 2025.
એલન (31) એ 2017માં પાસાડેનામાં કેલિફોર્નિયા ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલૉજીથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની બેચલર ડિગ્રી મેળવી. તેણે ત્યાં એક ક્રિશ્ચિયન સ્ટુડેન્ટ ફેલોશિપ અને એક કેમ્પસ ગ્રુપમાં પોતાના શામેલ થવા અંગે જણાવ્યું, જે ગર્ફ ગનથી લડતું હતું.
ફેડરલ કેમ્પેઈન ફાયનાન્સ રેકોર્ડ્સ અનુસાર, એલને ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની રાજકીય કાર્યવાહી સમિતિમાં 25 ડોલરનું યોગદાન આપ્યું હતું જે કમલા હેરિસના 2024 ના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારને ટેકો આપે છે. એલનના ઓનલાઈન રિઝ્યુમમાં જણાવાયું છે કે તેણે છેલ્લા છ વર્ષ C2 એજ્યુકેશનમાં કામ કર્યું હતું, જે એક કંપની છે જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ સલાહ અને પરીક્ષણ તૈયારી સેવાઓ પૂરી પાડે છે. કંપનીના ફેસબુક પેજ પર 2024 ની એક પોસ્ટમાં એલનને તેના શિક્ષક ઓફ ધ મન્થ તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા. કંપનીએ શનિવારે રાત્રે ટિપ્પણી માંગતી ઇમેઇલનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.
" a man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of secret service." - president donald j. trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026
એલને એમ પણ પોસ્ટ કર્યું કે, તેણે સ્ટીમ પ્લેટફોર્મ માટે મોલેક્યુલર કેમિસ્ટ્રી પર આધારિત એક વિડિયો ગેમ બનાવી છે. એલનના નામથી એક પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે આઉટર સ્પેસમાં સેટ કરેલી નવી ટોપ-ડાઉન શૂટર કોમ્બેટ ગેમ પર કામ કરી રહ્યો હતો.
