ઈરાની લીડરશિપમાં તણાવ, પેઝેશ્કિયન અને ગાલિબફે અરાઘચીને હટાવવાની માંગ કરી: રિપોર્ટ
અરાઘચી પર રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના નિર્દેશોનું પાલન કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિ પદને બાયપાસ કરવાનો આરોપ હતો
By ANI
Published : May 1, 2026 at 3:32 PM IST
તેહરાન: ઈરાની નેતૃત્વમાં તણાવ એક નિર્ણાયક તબક્કે પહોંચી ગયો છે. રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન અને સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘેર ગાલિબાફ વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીને હટાવવાની માંગ કરી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
ઈરાની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા બ્રિટિશ મીડિયા આઉટલેટ ઈરાન ઈન્ટરનેશનલ અનુસાર, બંને નેતાઓએ અરાઘચી પર રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સની સૂચનાઓનું પાલન કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિ પદને બાયપાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
આ ઝઘડો એવા આરોપોથી ઉદ્ભવ્યો છે કે, અરાઘચીએ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે ઓછું અને રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ કમાન્ડર અહમદ વાહિદીના સહાયક તરીકે વધુ કામ કર્યું હતું. આ બાબતથી પરિચિત સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, વિદેશ મંત્રી અરાઘચી અહમદ વાહિદી સાથે ગાઢ સંકલનમાં કામ કરી રહ્યા હતા અને રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયનને જાણ કર્યા વિના તેમના નિર્દેશો પર આધારિત નીતિઓ લાગુ કરી રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે.
આ આંતરિક વિખવાદથી પેઝેશ્કિયન ગુસ્સે થયા છે, જેમણે નજીકના સહયોગીઓને કહ્યું છે કે જો વર્તમાન પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો તેઓ અરાઘચીને હટાવી દેશે. જેમ ઈરાન ઈન્ટરનેશનલે અહેવાલ આપ્યો છે, સંવેદનશીલ રાજદ્વારી બાબતો દરમિયાન વિદેશ મંત્રીના લશ્કરી કમાન્ડમાં પક્ષપલટાને કારણે રાષ્ટ્રપતિ સંવેદનશીલ અનુભવે છે. આ વિકાસ ઈરાનના વહીવટમાં મોટા વિભાજનના અગાઉના અહેવાલોને અનુસરે છે
પેઝેશ્કિયાન અને વાહિદી વચ્ચેના મતભેદો સૌપ્રથમ 28 માર્ચે સામે આવ્યા હતા. સૂત્રોએ ઈરાન ઈન્ટરનેશનલને જણાવ્યું હતું કે સંઘર્ષ યુદ્ધના સંચાલન અને લોકોની આજીવિકા અને દેશના અર્થતંત્ર પર તેની પ્રતિકૂળ અસર પર કેન્દ્રિત હતો. સત્તા સંઘર્ષે રાષ્ટ્રપતિને સંપૂર્ણ રાજકીય મડાગાંઠમાં ધકેલી દીધા હોવાના અહેવાલ છે.
એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે લડાઈ દરમિયાન માર્યા ગયેલા નવા સરકારી અધિકારીઓની નિમણૂક કરવાની સત્તા છીનવાઈ ગઈ છે. અહમદ વાહિદીએ અહેવાલ મુજબ જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધ સમયની કટોકટીને કારણે, તમામ સંવેદનશીલ વ્યવસ્થાપન પદો સીધા રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ દ્વારા પસંદ અને સંચાલિત કરવા જોઈએ.
27 એપ્રિલના રોજ કટ્ટરપંથી કાયદા ઘડનારાઓના એક જૂથે વાટાઘાટ કરનારી ટીમને ટેકો આપતા સંસદીય નિવેદન પર સહી કરવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારે વિધાનસભા મોરચે આંતરિક ઝઘડો સ્પષ્ટ થયો. 261 અન્ય કાયદા ઘડનારાઓના સમર્થન છતાં, સઈદ જલીલી સાથે સંકળાયેલા અગ્રણી વ્યક્તિઓએ સહી કરી ન હતી, જે સ્થાનિક રાજકીય વાતાવરણમાં તિરાડ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે.
ઈરાન ઈન્ટરનેશનલના જણાવ્યા અનુસાર, વાટાઘાટોમાં પરમાણુ ઉર્જા મુદ્દાઓને સમાવવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ ઠપકો આપવામાં આવ્યા બાદ સ્પીકર ગાલિબાફે વાટાઘાટ કરનારી ટીમના વડા તરીકે રાજીનામું આપ્યા પછી આ સંસદીય મતભેદ ઉભો થયો. ત્યારબાદ અરાઘચીએ વાટાઘાટોનું નેતૃત્વ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, આખરે 24 એપ્રિલે એકલા ઇસ્લામાબાદ ગયા અને એક પ્રસ્તાવ મૂક્યો જેને યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ પાછળથી નકારી કાઢ્યો.
