ન્યૂ યોર્કના લાગાર્ડિયા એરપોર્ટ પર ઘટના: એર કેનેડા એક્સપ્રેસ પ્લેન ટ્રક સાથે અથડાયું

પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, લાગાર્ડિયા ખાતે આવતી અને જતી બધી ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

By ANI

Published : March 23, 2026 at 2:53 PM IST

ન્યૂયોર્ક: સોમવાર, 23 માર્ચ, 2026 ના રોજ, ઉત્તરપૂર્વીય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થિત ન્યૂ યોર્કના લાગાર્ડિયા એરપોર્ટ પર એક મોટી ઘટના બની. અહેવાલો અનુસાર, મોન્ટ્રીયલથી આવી રહેલ એર કેનેડા એક્સપ્રેસ વિમાન એરપોર્ટના ટાર્મેક પર એક સ્થિર ટ્રક સાથે અથડાયું. આ અકસ્માતમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. ઘટનાના સમાચાર મળતાં, રાહત અને બચાવ કામગીરી તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવી હતી. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

આ ઘટના બાદ, ઉડ્ડયન અધિકારીઓએ એરપોર્ટ પર તમામ કામગીરી સ્થગિત કરી દીધી છે. એક સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, યુએસ ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશન (FAA) એ લાગાર્ડિયા પર આવતી અથવા ત્યાંથી જતી બધી ફ્લાઇટ્સ માટે ગ્રાઉન્ડ સ્ટોપ જારી કર્યો છે. FAA એ જણાવ્યું હતું કે કટોકટીને કારણે સસ્પેન્શન લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું; જોકે, ઘટનાની ગંભીરતા અથવા પ્રકૃતિ અંગે તાત્કાલિક વિગતવાર માહિતી ઉપલબ્ધ નહોતી. નોટિસમાં વધુમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ કેવી રીતે વિકસે છે તેના આધારે ગ્રાઉન્ડ સ્ટોપ લંબાવી શકાય છે.

ટક્કરમાં વિમાનના આગળના ભાગને ભારે નુકસાન થયું હતું. વિમાનને થયેલા નુકસાનની સંપૂર્ણ માત્રા અથવા કોઈને ઈજા થઈ છે કે કેમ તે અંગે તાત્કાલિક વિગતો ઉપલબ્ધ નથી. જોકે, સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા અપ્રમાણિત વિડિઓઝમાં વિમાનના આગળના ભાગને સ્પષ્ટપણે નુકસાન જોવા મળ્યું હતું. સાવચેતીના પગલા તરીકે, લાગાર્ડિયા એરપોર્ટ તરફ જતા વિમાનોને ડાયવર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

એ નોંધનીય છે કે લાગાર્ડિયા એરપોર્ટ ન્યુ યોર્ક સિટી માટે મુખ્ય સ્થાનિક પ્રવેશદ્વાર તરીકે સેવા આપે છે અને વારંવાર ભારે હવાઈ ટ્રાફિકનો અનુભવ થાય છે. અધિકારીઓ હાલમાં અથડામણની આસપાસના સંજોગોની તપાસ કરી રહ્યા છે અને એરપોર્ટ સેવાઓ પર તેની કામગીરીની અસરનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે.

