ISISનો સેકન્ડ કમાન્ડર અબુ-બિલાલ અલ-મિનુકી નાઇજીરીયામાં માર્યો ગયો: ટ્રમ્પ

અબુ-બિલાલ અલ-મિનુકી, જેને અબુ બકર ઇબ્ને મુહમ્મદ ઇબ્ને અલી અલ-માનુકી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ISISના નેતૃત્વમાં ટોચના વ્યક્તિઓમાંનો એક માનવામાં આવતો હતો.

પ્રતીકાત્મક ફોટો (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 12:09 PM IST

નવી દિલ્હી: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે યુએસ અને નાઇજિરિયન દળોએ સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં અબુ-બિલાલ અલ-મિનુકીને મારી નાખ્યો છે, જેમને તેમણે "વિશ્વભરમાં ISIS ના બીજા ક્રમના સૌથી ઉચ્ચ કમાન્ડર" તરીકે ગણાવ્યો હતો.

ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર કહ્યું, "આજે રાત્રે, મારા નિર્દેશ પર, બહાદુર યુએસ સૈન્ય અને નાઇજિરિયન સશસ્ત્ર દળોએ યુદ્ધના મેદાનમાંથી વિશ્વના સૌથી સક્રિય આતંકવાદીને ખતમ કરવા માટે એક ખૂબ જ આયોજિત અને અત્યંત જટિલ મિશનને અમલમાં મૂક્યું."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "વિશ્વભરમાં ISIS ના બીજા ક્રમના સૌથી ઉચ્ચ કમાન્ડર, અબુ-બિલાલ અલ-મિનુકી, વિચારતા હતા કે તે આફ્રિકામાં છુપાઈ શકે છે; પરંતુ તેમને ખબર નહોતી કે અમારી પાસે એવા સ્ત્રોત છે જે અમને તેની દરેક ચાલની માહિતી આપી રહ્યા હતા." અલ-મિનુકીને 2023 માં ઇસ્લામિક સ્ટેટ જૂથ સાથેના તેના સંબંધો માટે યુએસ દ્વારા પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો હતો.

"તે હવે આફ્રિકાના લોકોને આતંકિત કરી શકશે નહીં અથવા અમેરિકનોને લક્ષ્ય બનાવતી કાર્યવાહીની યોજના બનાવવામાં કોઈને મદદ કરી શકશે નહીં," ટ્રમ્પે કહ્યું. "તેમના દૂર થવાથી, ISIS ના વૈશ્વિક ઓપરેશન નોંધપાત્ર રીતે નબળા પડી ગયા છે." જોકે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ અલ-મિનુકીના મૃત્યુ પામેલા હુમલા વિશે કોઈ વિગતો આપી ન હતી - શું યુએસ દળોએ હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, અથવા આતંકવાદી નેતાને ક્યાં નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો.

ટ્રમ્પે નાઇજીરીયાની સરકારનો આ કાર્યવાહીમાં "ભાગીદારી" બદલ આભાર માન્યો હતો. નાઇજીરીયાની સૈન્ય આતંકવાદ સામે લડી રહી છે, જેમાં ISIS સંગઠનની પ્રાદેશિક શાખાઓ તેમજ ઇસ્લામિક હરીફ બોકો હરામનો સમાવેશ થાય છે. તેણે "ડાકુઓ" તરીકે ઓળખાતી વૈચારિક રીતે પ્રેરિત હિંસક ગેંગ સામે પણ હુમલા અને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. 2025 ના અંતથી, નાઇજીરીયાની સરકાર પર યુએસના દબાણ હેઠળ છે; યુએસે તેના પર ઇસ્લામિક આતંકવાદના ખતરાનો સામનો કરવા માટે પૂરતું કામ ન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

નાતાલના દિવસે, યુએસએ, નાઇજીરીયાના અધિકારીઓ સાથે મળીને, ઉત્તરપશ્ચિમ રાજ્ય સોકોટોમાં હવાઈ હુમલા કર્યા. આ હુમલાઓમાં ઇસ્લામિક સ્ટેટ ઇન ધ સાહેલ (ISSP) ના લડવૈયાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જે સામાન્ય રીતે પડોશી નાઇજરમાં કાર્યરત છે. ત્યારથી, વોશિંગ્ટને ત્યાંની સેનાને ટેકો આપવા અને તાલીમ આપવા માટે નાઇજીરીયામાં સેંકડો સૈનિકો તૈનાત કર્યા છે.

અબુ-બિલાલ અલ-મિનુકી - જેને અબુ બકર ઇબ્ન મુહમ્મદ ઇબ્ન અલી અલ-મૈનુકી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે - ISIS ના નેતૃત્વ માળખામાં સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાના વ્યક્તિઓમાંના એક માનવામાં આવતા હતા. તેમના પર સંગઠનના વૈશ્વિક ડેપ્યુટી કમાન્ડર તરીકે સેવા આપવાનો આરોપ છે.

આતંકવાદી સંગઠનમાં તેમની વરિષ્ઠ ભૂમિકાને કારણે, યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે 2023 માં એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર 13224 હેઠળ તેમના પર પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા. આ આદેશ આતંકવાદના ભંડોળ અને સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ વ્યક્તિઓ અને સંગઠનોને લક્ષ્ય બનાવે છે.

કાઉન્ટર એક્સ્ટ્રીમિઝમ પ્રોજેક્ટના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે અલ-માનુકી મુખ્યત્વે આફ્રિકાના સાહેલ ક્ષેત્રમાં સક્રિય હતો, જે લગભગ 12 દેશોમાં ફેલાયેલો છે. અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે તેમણે ઇસ્લામિક સ્ટેટ વેસ્ટ આફ્રિકા પ્રોવિન્સ (ISWAP) ના વરિષ્ઠ કમાન્ડર તરીકે સેવા આપી હતી, જે ISIS ના જનરલ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ પ્રોવિન્સ (GDP) માં લેક ચાડ ડિવિઝન સાથે સંકળાયેલી કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરતો હતો.

