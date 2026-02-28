લગભગ 300 અફઘાન તાલિબાન અને તેના સાથી આતંકવાદી જૂથો માર્યા ગયા: પાકિસ્તાન
લેફ્ટનન્ટ જનરલ અહેમદ શરીફ ચૌધરીએ કહ્યું કે અફઘાન તાલિબાને પાકિસ્તાન અને આતંકવાદી સંગઠનો વચ્ચે પસંદગી કરવી પડશે.
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમની સામે ચાલી રહેલા ઓપરેશનમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 300 અફઘાન તાલિબાન અને તેમના સાથી આતંકવાદી જૂથો માર્યા ગયા છે. માહિતી પ્રધાન અત્તાઉલ્લાહ તરારએ મોડી રાતના અપડેટમાં જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા દળોએ અફઘાન તાલિબાન શાસનના 297 મિલિટન્ટને મારી નાખ્યા છે, અને 450 થી વધુ અફઘાન કાર્યકરો ઘાયલ થયા છે.
અફઘાન તાલિબાન શાસનનો સારાંશ આપતાં મંત્રીએ કહ્યું કે પાકિસ્તાને ઓપરેશન ગઝબ લિલ-હક દરમિયાન તેમની 89 ચોકીઓનો નાશ કર્યો અને 18 અન્યને કબજે કર્યા, જ્યારે આશરે 135 ટેન્ક અને સશસ્ત્ર વાહનોનો પણ નાશ કરવામાં આવ્યો. મંત્રીએ કહ્યું કે વાયુસેનાએ અફઘાનિસ્તાનમાં આશરે 29 સ્થળોને અસરકારક રીતે નિશાન બનાવ્યા.
અફઘાન પક્ષે 2,600 કિમીથી વધુ લાંબી સરહદ પર એક સાથે 53 સ્થળો પર હુમલો કર્યા પછી, પાકિસ્તાને એક મોટો બદલો લેવાનો હુમલો શરૂ કર્યો, જેને ઓપરેશન ગઝબ લિલ-હક કહેવામાં આવે છે. શુક્રવારે સાંજે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, સેનાના પ્રવક્તા લેફ્ટનન્ટ જનરલ અહેમદ શરીફ ચૌધરીએ કહ્યું કે અફઘાન તાલિબાને પાકિસ્તાન અને આતંકવાદી સંગઠનો વચ્ચે પસંદગી કરવી પડશે.
તેમણે કહ્યું, "હું એક વાત સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું: દમનકારી અફઘાન તાલિબાન શાસને સ્પષ્ટ પસંદગી કરવી પડશે. પસંદગી તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન, બલૂચ લિબરેશન આર્મી, દાએશ, અલ-કાયદા, આતંકવાદીઓ અને આતંકવાદી સંગઠનો અને પાકિસ્તાન વચ્ચે છે."
"તેઓએ આ પસંદગી કરવી પડશે. પાકિસ્તાની સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. હું જે કહી રહ્યો છું તે કંઈ નવું નથી...તેમણે આ પસંદગી કરવી પડશે. પછી ભલે તેઓ આતંકવાદીઓ અને આતંકવાદ પસંદ કરે કે પાકિસ્તાન. અમે સ્પષ્ટ છીએ...તેમને જણાવો કે અમારી પસંદગી એકદમ સ્પષ્ટ છે. પાકિસ્તાન હંમેશા બીજા બધાથી ઉપર રહેશે."
પાકિસ્તાન લાંબા સમયથી અફઘાન તાલિબાન પર આરોપ લગાવી રહ્યું છે કે તેઓ TTP અને અન્ય આતંકવાદી જૂથોને પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ હુમલા કરવા માટે આશ્રય, તાલીમ અને લોજિસ્ટિક્સ માટે તેના પ્રદેશનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે. અફઘાન પક્ષ આ આરોપોને નકારી કાઢે છે અને પાકિસ્તાનને આતંકવાદીઓ સાથે જોડાણ કરીને પોતાનું ઘર ગોઠવવા હાકલ કરે છે. દરમિયાન, એક વરિષ્ઠ યુએસ અધિકારીએ આતંકવાદીઓ સામે પોતાનો બચાવ કરવાના પાકિસ્તાનના અધિકારને ટેકો આપ્યો.
રાજકીય બાબતોના અંડર સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ એલિસન હૂકરે કહ્યું કે તેમણે પાકિસ્તાનના વિદેશ સચિવ સાથે વાત કરીને "પાકિસ્તાન અને તાલિબાન વચ્ચેની તાજેતરની લડાઈના પીડિતો માટે સંવેદના વ્યક્ત કરી." તેણીએ X પર કહ્યું, "અમે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ અને તાલિબાનના હુમલાઓથી પોતાનો બચાવ કરવાના પાકિસ્તાનના અધિકારને સમર્થન આપી રહ્યા છીએ."
જેમ જેમ તણાવ વધતો ગયો, તેમ તેમ અફઘાન તાલિબાને પાકિસ્તાન સાથે વાટાઘાટો કરવાની તૈયારી દર્શાવી. અફઘાન વિદેશ મંત્રાલયે વિદેશ પ્રધાન અમીર ખાન મુત્તાકીને ટાંકીને કહ્યું કે, "અફઘાનિસ્તાન... હંમેશા પરસ્પર સમજણ અને આદરના આધારે મુદ્દાઓનું નિરાકરણ કરવાનું પસંદ કરે છે," તેમણે કતારના જુનિયર વિદેશ પ્રધાન મોહમ્મદ બિન અબ્દુલઅઝીઝ અલ-ખલીફીને ટેલિફોન દ્વારા જણાવ્યું.
તાલિબાનના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે આ ભાવનાનો પડઘો પાડતા કહ્યું, "હવે અમે પણ આ મુદ્દાને વાતચીત દ્વારા ઉકેલવા માંગીએ છીએ." બંને પડોશીઓ વચ્ચેની દુશ્મનાવટને સમાપ્ત કરવા માટે પ્રાદેશિક દેશોએ રાજદ્વારી પ્રયાસો કર્યા હોવાથી તણાવ ઓછો કરવાના પ્રયાસો પણ ચાલી રહ્યા હતા. ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ X પર મધ્યસ્થી કરવાની ઓફર કરી.
અરઘચીએ કહ્યું, "ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન વાતચીતને સરળ બનાવવા અને બંને દેશો વચ્ચે સમજણ અને સહયોગ વધારવા માટે જરૂરી કોઈપણ સહાય પૂરી પાડવા તૈયાર છે."
સાઉદી અરેબિયા અને કતાર શાંતિ લાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. સાઉદી વિદેશ મંત્રી ફૈઝલ બિન ફરહાને નાયબ વડાપ્રધાન અને વિદેશ મંત્રી ઇશાક ડાર તેમજ અફઘાનિસ્તાનના કાર્યકારી વિદેશ મંત્રી અમીર મુત્તાકી સાથે વાત કરી હતી. તુર્કીયે પણ બંને પક્ષોના સંપર્કમાં હતા અને દુશ્મનાવટનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.
