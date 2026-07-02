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‘આતંકવાદી એ આતંકવાદી જ ​​છે’, ભારતે ઘાતક વિચારધારાને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે સામૂહિક કાર્યવાહીનું આહ્વાન કર્યું

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ, રાજદૂત હરીશ પર્વતાનેનીએ જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે આતંકવાદ સામે લડવામાં બેવડા ધોરણોને નકારી કાઢવા જોઈએ.

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ રાજદૂત હરીશ પર્વતાનેની
સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ રાજદૂત હરીશ પર્વતાનેની (ANI)
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By PTI

Published : July 2, 2026 at 1:19 PM IST

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સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: "આતંકવાદી એ આતંકવાદી છે" એમ કહીને ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને અપીલ કરી છે કે તેઓ આતંકવાદને ન્યાયી ઠેરવવા માટે કોઈપણ ફરિયાદનો ઉપયોગ કર્યા વિના, આ "લોહિયાળ વિચારધારા" ને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે સાથે મળીને કામ કરે.

"ભારત દાયકાઓથી સરહદ પાર આતંકવાદનો ભોગ બન્યું છે. આપણા લોકોએ આતંકવાદ માટે ભારે કિંમત ચૂકવી છે - જીવ ગુમાવ્યા, પરિવારોનો નાશ થયો અને સમાજ વિખેરાઈ ગયો. આ અનુભવે ભારતના દૃષ્ટિકોણને આકાર આપ્યો છે: આતંકવાદ માટે કોઈ વાજબીપણું હોઈ શકે નહીં." સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ, રાજદૂત હરીશ પર્વતાનેનીએ કહ્યું, "ફરિયાદો, રાજકીય હેતુઓ અથવા વ્યૂહાત્મક વિચારણાઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેના તમામ સ્વરૂપો અને સ્વરૂપોમાં આતંકવાદની બિનશરતી નિંદા કરવી જોઈએ."

બુધવારે, યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં યુએન ગ્લોબલ કાઉન્ટર-ટેરરિઝમ સ્ટ્રેટેજી (GCTS) ની નવમી સમીક્ષા અપનાવવા પર, પર્વતાનેનીએ કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે આતંકવાદ વિરોધી પ્રયાસોમાં બેવડા ધોરણોને નકારી કાઢવા જોઈએ. તેમણે આતંકવાદને આચરનારા, આયોજન કરનારા, ભંડોળ પૂરું પાડનારા અને પ્રાયોજિત કરનારાઓને જવાબદાર ઠેરવવા અને સજા કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે સભ્ય દેશોએ આ સંદર્ભમાં સંપૂર્ણ સહયોગ સુનિશ્ચિત કરવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે, "આતંકવાદી એ આતંકવાદી છે! આપણે આતંકવાદને ન્યાયી ઠેરવવા માટે કોઈપણ બહાનાનો આશરો લીધા વિના, આ લોહિયાળ વિચારધારાને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ."

ભારતે જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદ વિરોધી પ્રયાસોને ખોટી તુલનાઓ અથવા રાજકીય કથાઓ દ્વારા નબળા ન કરવા જોઈએ. "આપણે આતંકવાદના ફેલાવા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો જોઈએ, પરંતુ આપણે ક્યારેય સંદર્ભ અને વાજબીપણાને ગૂંચવવું જોઈએ નહીં. આપણે માનવ અધિકારો અને કાયદાના શાસનને સમર્થન આપવું જોઈએ, પરંતુ આપણે એ પણ સ્વીકારવું જોઈએ કે પ્રથમ માનવ અધિકાર જીવનનો અધિકાર છે, અને આતંકવાદ આ માનવ અધિકાર પરનો સૌથી સીધો હુમલો છે."

ભારતે એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે આતંકવાદી ભંડોળ સામે લડવું આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયના સામૂહિક પ્રયાસોના કેન્દ્રમાં રહેવું જોઈએ. "આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે નાણાકીય ગુપ્ત માહિતીની વહેંચણીમાં સુધારો કરવો જોઈએ, નાણાકીય કાર્યવાહી કાર્ય દળ (FATF) ધોરણોના અમલીકરણને મજબૂત બનાવવું જોઈએ, અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે કોઈ પણ પ્રદેશ આતંકવાદી ફંડ માટે સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન ન રહે."

આતંકવાદીઓ દ્વારા નવી અને ઉભરતી ટેકનોલોજીના દુરુપયોગને તાત્કાલિક રીતે ઉકેલવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, ભારતે કહ્યું કે તે "નિરાશાજનક" છે કે GCTS ની આ સમીક્ષા પરની વાટાઘાટો આતંકવાદીઓને તેમની નાપાક પ્રવૃત્તિઓ માટે ટેકનોલોજીકલ સાધનોનો ઉપયોગ કરવાથી રોકવાના મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર સ્વીકાર્ય પરિણામ સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગઈ. ભારતે કહ્યું કે આ સમીક્ષાનો સ્વીકાર એક નિર્ણાયક તબક્કે થયો છે, કારણ કે સભ્ય દેશો 20 વર્ષ પહેલાં GCTS ને અપનાવવા માટે એક સાથે આવ્યા હતા. "આમ કરીને, આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે સ્વીકાર્યું છે કે આતંકવાદ માનવતા માટે ખતરો છે અને તેને ફક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ દ્વારા જ હરાવી શકાય છે," તે જણાવ્યું હતું.

2006 માં GCTS ને પહેલી વાર અપનાવવામાં આવ્યું તેના એક દાયકા પહેલા ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદ પર વ્યાપક સંમેલન (CCIT) અપનાવવાની હાકલ કરી હતી. પર્વથાનેનીએ જણાવ્યું હતું કે સાર્વત્રિક રીતે સંમત કાનૂની માળખાનો અભાવ આતંકવાદ સામે સામૂહિક કાર્યવાહીમાં અવરોધ ઊભો કરી રહ્યો છે.

આ કાનૂની માળખું નિયમોમાં રહેલી ખામીઓને દૂર કરવા, કાર્યવાહી અને પ્રત્યાર્પણને મજબૂત બનાવવા અને આતંકવાદીઓ અને તેમના સમર્થકોને સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનો, ભંડોળ અને શસ્ત્રો મેળવવાથી રોકવા માટે આવશ્યક છે. તેમણે કહ્યું, "લગભગ ત્રણ દાયકાના વિલંબથી આતંકવાદ સામે લડવાના આપણા સામૂહિક પ્રયાસોમાં અવરોધ ઊભો થયો છે. હવે CCIT ને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ દર્શાવવાનો સમય છે."

ભાર મૂકતા કે ભારતે વૈશ્વિક આતંકવાદ વિરોધી પ્રયાસોમાં સતત યોગદાન આપ્યું છે અને આતંકવાદી હેતુઓ માટે નવી અને ઉભરતી તકનીકોના ઉપયોગનો સામનો કરવા પર દિલ્હી ઘોષણાપત્ર અને આતંકવાદ માટે પૈસા નહીં પરિષદ સહિત અનેક મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ચર્ચાઓનું આયોજન કર્યું છે.

ભારતે 2023 GCTS માં ઐતિહાસિક દિલ્હી ઘોષણાના ઉલ્લેખના અભાવની ટીકા કરતા કહ્યું કે તે "આ સભા જે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ પરિસ્થિતિમાં વ્યસ્ત છે તે દર્શાવે છે! તે વધુ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય આ વર્તનને સહન કરવાનું ચાલુ રાખે છે."

ભારતે કોઈપણ ધર્મ અથવા અન્ય લાક્ષણિકતાઓ - જેમ કે વંશીયતા, રાષ્ટ્રીયતા, ભૂગોળ અથવા જાતિ - સામે પૂર્વગ્રહથી પ્રેરિત તમામ ક્રિયાઓની નિંદાનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો. "કારણ કે આ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે, બધા સભ્યો સાથેનો બહુપક્ષીય મંચ, આપણો અભિગમ પણ વ્યાપક હોવો જોઈએ. જ્યારે આપણે ઇસ્લામિક વિરોધી ભાવના (ઇસ્લામોફોબિયા), ખ્રિસ્તી વિરોધી ભાવના (ખ્રિસ્તી ફોબિયા) અને યહૂદી વિરોધીતાથી પ્રેરિત તમામ ક્રિયાઓની નિંદા કરીએ છીએ, ત્યારે આ મહાન સંસ્થાએ એ પણ સ્વીકારવું જોઈએ કે આવી નફરતની લાગણીઓ અન્ય ધર્મો સામે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે."

પર્વથાનેનીએ ભાર મૂક્યો કે આતંકવાદ સામે લડવામાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગનો અભાવ ગંભીર જોખમો ઉભા કરે છે.

"જ્યારે આપણી પાસે તેના તમામ સ્વરૂપોમાં આતંકવાદનો સામનો કરવાની રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ હોય; ફક્ત ત્યારે જ જ્યારે કોઈ બેવડા ધોરણો ન હોય; ફક્ત ત્યારે જ જ્યારે સારા અને ખરાબ આતંકવાદીઓ વચ્ચે કોઈ ભેદ ન હોય," તેમણે કહ્યું. "જ્યારે પ્રતિબંધો શાસનમાં પારદર્શિતા અને નિષ્પક્ષતા હોય જેથી વાસ્તવિક અને પુરાવા-આધારિત દરખાસ્તોને સૂચિમાં સમાવવામાં આવે; જ્યારે ભેદભાવપૂર્ણ માળખા, નવી પરિભાષા અને ખોટી પ્રાથમિકતાઓને અટકાવવામાં આવે, ત્યારે જ આપણે બધા સાથે મળીને આતંકવાદના ખતરાનો સફળતાપૂર્વક સામનો કરી શકીએ છીએ."

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MURDEROUS IDEOLOGY
HARISH PARVATHANENI

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