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ફ્રાન્સમાં 'સ્કાઈડાઈવિંગ' વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત, 11ના મોત; સાઉદી હેલિકેપ્ટર ક્રેશમાં 14 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા

ફ્રાન્સમાં વિમાન દુર્ઘટના અને સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટના પાછળના કારણો હજુ સુધી જાણી શકાયા નથી

ફ્રાન્સમાં વિમાન દુર્ઘટના અને સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટના પાછળના કારણો હજુ સુધી જાણી શકાયા નથી
ફ્રાન્સમાં વિમાન દુર્ઘટના અને સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટના પાછળના કારણો હજુ સુધી જાણી શકાયા નથી (પ્રતિકાત્મક તસવીર - AFP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 28, 2026 at 8:51 PM IST

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નેન્સી (ફ્રાન્સ): રવિવારે ઉત્તરપૂર્વીય ફ્રાન્સમાં સ્કાયડાઇવિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતું એક વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું, જેમાં સવાર તમામ 11 લોકોના મોત થયા હતા, એક અધિકારીએ આ અંગે જાણકારી આપી.

મ્યુર્થે-એટ-મોસેલ પ્રદેશના અધિકારી યવેસ સેગુઈ ક્રેશ સ્થળની નજીક પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 11:00 વાગ્યે નેન્સી શહેર નજીક વિમાન ક્રેશ થયું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઈમજન્સી સર્વિસ ટીમના કર્મચારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને અધિકારીઓ પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનો નોંધી રહ્યા છે.

અકસ્માતનું અસલ કારણ હજુ અકબંધ

હાલ દુર્ઘટનાનું અસલ કારણ સામે આવ્યું નથી. તપાસ એજન્સીઓ એ જાણવામાં જોતરાયેલી છે કે વિમાન ટેકનિકલ ખામી, હવામાનની સ્થિતિ કે અન્ય કોઈ કારણસર ક્રેશ થયું હતું. બ્લેક બૉક્સ અને અન્ય ટેકનિકલ ડેટાના વિશ્લેષણ પછી જ અકસ્માતનું સાચું કારણ સ્પષ્ટ થશે. આ ઘટનાને તાજેતરના સમયમાં ફ્રાન્સમાં થયેલા સૌથી ગંભીર ઉડ્ડયન અકસ્માતોમાંની એક માનવામાં આવે છે.

ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, ગૃહમંત્રી લૉરેન્ટ નુનેઝ ઘટનાસ્થળ માટે રવાના થઈ ગયા છે. પોલીસે જાહેર જનતાને સાલ્વાડોર એલેન્ડે સ્ટ્રીટ વિસ્તારથી સંપૂર્ણપણે દૂર રહેવાની પણ વિનંતી કરી. X પરની એક પોસ્ટમાં, પોલીસે લોકોને સ્થળની મુલાકાત ન લેવા વિનંતી કરી જેથી ઈમરજન્સી સેવાઓ અને લૉ એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓ માટે સ્પષ્ટ રસ્તો સુનિશ્ચિત થાય અને જનતાનો તેમના સહકાર બદલ આભાર માન્યો.

સાઉદી અરેબિયામાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ

સાઉદી અરેબિયાની રાજ્ય સમાચાર એજન્સીએ રવિવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે સાઉદી અરેબિયાની સૌથી મોટી ઑઈલ કંપની 'અરામકો'નું એક હેલિકોપ્ટર દેશના 'રાસ તનુરા' ક્ષેત્રમાં ક્રેશ થયું હતું, જેના પરિણામે 14 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી અને તપાસ ચાલી રહી છે. 'રાસ તનુરા' પશ્ચિમ એશિયા ક્ષેત્રની સૌથી મોટી રિફાઇનરી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન સાઉદી અરામકો દ્વારા કરવામાં આવે છે. સાઉદી પ્રેસ એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા બધા સાઉદી અરેબિયન નાગરિકો હતા.

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