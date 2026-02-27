પાકિસ્તાની વ્યક્તિ પર અમેરિકન રાજકારણી સંભવતઃ ટ્રમ્પની હત્યાના કાવતરાનો આરોપ, કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલુ
બુધવારે જ્યારે આસિફ મર્ચનનો કેસ શરૂ થયો, ત્યારે વકીલોએ જણાવ્યું કે તે એવા લોકોને મળ્યો અને તેમને $5,000 ચૂકવ્યા જે ખરેખર ગુપ્ત FBI એજન્ટ હતા.
Published : February 27, 2026 at 9:11 AM IST
ન્યુયોર્ક: આ અઠવાડિયે એક પાકિસ્તાની વ્યક્તિ પર 2024 માં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અમેરિકન નેતા, સંભવતઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હત્યાનું કાવતરું ઘડવા બદલ ટ્રાયલ ચાલી રહી હતી. 47 વર્ષીય આસિફ મર્ચન્ટે આતંકવાદના પ્રયાસ અને અન્ય ફેડરલ આરોપોમાં પોતાને દોષિત ન માનવાની કબૂલાત કરી છે. બુધવારે ન્યુ યોર્કમાં જ્યારે તેની ટ્રાયલ શરૂ થઈ, ત્યારે વકીલોએ કહ્યું કે તે કથિત હિટમેનને મળ્યો અને તેમને 5,000 ડોલર ચૂકવ્યા, જેઓ ખરેખર ગુપ્ત FBI એજન્ટ હતા.
એક વચેટિયાની જુબાની અને બુધવારે કોર્ટમાં વગાડવામાં આવેલા વીડિયો અનુસાર, મર્ચન્ટે જૂન 2024 માં એક રેલીમાં એક રાજકીય વ્યક્તિ પર ગોળીબાર કર્યો હતો, પછી હત્યારાનું ધ્યાન ભટકાવવા માટે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
"હું ચોંકી ગયો હતો," વચેટિયા, નદીમ અલીએ બ્રુકલિન ફેડરલ કોર્ટમાં અનામી જ્યુરીને જણાવ્યું. અલીએ જુબાની આપી કે બે દિવસની વાતચીત દરમિયાન, મર્ચન્ટે તેને હિટમેનને લાઇનમાં ઉભા કરવા કહ્યું જ્યારે વકીલોએ FBI માટે તેનું ગુપ્ત રીતે બનાવેલ રેકોર્ડિંગ ચલાવ્યું.
મર્ચન્ટ, જેણે આખરે કથિત હિટમેનને મળ્યો અને તેને $5,000 પ્રારંભિક ચુકવણી તરીકે આપ્યા, તે કોઈ ટાર્ગેટનું નામ જણાવે તે પહેલાં જ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેણે અલીને કહ્યું હતું કે તે "કોઈ એવો વ્યક્તિ હશે જે પાકિસ્તાન અને મુસ્લિમ વિશ્વને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે," સહાયક યુએસ એટર્ની નીના ગુપ્તાએ એક શરૂઆતના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
ગયા મહિને કોર્ટ ફાઇલિંગમાં ફરિયાદીઓએ જણાવ્યું હતું કે મર્ચન્ટના લેપટોપ પર ટ્રમ્પ રેલીના સ્થળોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. સરકારે જાહેર કર્યું નથી કે તેણે કથિત રીતે કેટલા અન્ય સંભવિત લક્ષ્યો ધ્યાનમાં લીધા છે.
13 જુલાઈ, 2024 ના રોજ બટલર, પેન્સિલવેનિયામાં ટ્રમ્પના પ્રચાર માર્ગ પર હત્યાના પ્રયાસના થોડા અઠવાડિયા પહેલા જ આ કથિત કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓએ પાછળથી કહ્યું કે તેઓ ઈરાન તરફથી ટ્રમ્પ સામે ધમકીઓના અહેવાલો પર નજર રાખી રહ્યા છે, પરંતુ બટલર શૂટર સાથે કોઈ સંબંધ નથી, જે પેન્સિલવેનિયાના એક વ્યક્તિનું ગુપ્ત સેવાના સ્નાઈપર દ્વારા મૃત્યુ થયું હતું. તેહરાને ધમકીના આરોપોને "પાયાવિહોણા અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ" ગણાવ્યા.
બચાવ પક્ષના વકીલ ક્રિસ્ટોફર નેફે શરૂઆતના નિવેદનોમાં જણાવ્યું હતું કે મર્ચન્ટ, એક ભૂતપૂર્વ બેંકર અને હવે ઉદ્યોગસાહસિક, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મુલાકાતી તરીકે હતા. તેમણે મર્ચન્ટને એક ખૂબ જ ધાર્મિક વ્યક્તિ અને સમર્પિત પિતા તરીકે વર્ણવ્યા જે ખુલ્લેઆમ બે પરિવારોનું પાલન-પોષણ કરે છે, એક પાકિસ્તાનમાં અને એક ઈરાનમાં.
નેફે જ્યુરીઓને કહ્યું, "તેઓ ફક્ત સરકાર પુરાવા સાથે દબાણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે તે વાર્તા સ્વીકારવા માટે જ નહીં, પરંતુ બાકીની વાર્તા જે પુરાવા કહે છે તે ધ્યાનમાં લેવા માટે તમારી પાસે વિશ્વાસ રાખે છે."
અલીની જુબાની મુજબ, મર્ચન્ટ અલીને એક પરસ્પર મિત્ર દ્વારા મળ્યો હતો. અલી, જે પાકિસ્તાની નાગરિક છે અને હવે યુએસ નાગરિક છે, કિશોરાવસ્થામાં યુએસ સ્થળાંતરિત થયો હતો અને થોડા સમય માટે અફઘાનિસ્તાનમાં આર્મી ટ્રાન્સલેટર તરીકે કામ કરતો હતો.
મર્ચન્ટે ટી-શર્ટ વ્યવસાયમાં જોડાવા વિશે અલી સાથે વાત કરી. જોકે, અલીએ જુબાની આપી હતી કે તેને "સંદિગ્ધ" શબ્દ લાગ્યો હતો અને મર્ચન્ટ સાથે સમય વિતાવ્યા પછી કાર તેનો પીછો કરતી જોવા મળી હતી. પરેશાન થઈને, અલીએ મે 2024 માં FBI નો સંપર્ક કર્યો અને મર્ચન્ટ સાથેની તેમની વાતચીત રેકોર્ડ કરી.
FBI એ સ્ટિંગ ઓપરેશન દ્વારા ઘણા કથિત હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા છે, જેમાં એજન્ટો આતંકવાદી સમર્થકો તરીકે પોતાને રજૂ કરે છે અને સલાહ અથવા સાધનો આપે છે. ટીકાકારો કહે છે કે આ પદ્ધતિ ફસાવવા સમાન હોઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: