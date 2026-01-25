અમેરિકામાં ઇમિગ્રેશન કાર્યવાહી દરમિયાન એક વ્યક્તિની ગોળી મારીને હત્યા થતા ભારે વિરોધ પ્રદર્શન
મિનેસોટાના ગવર્નરે કહ્યું, આ આપણા રાજ્યના લોકો સામે સંગઠિત ક્રૂરતાનું અભિયાન છે અને આ અભિયાને વધુ એકનો જીવ લીધો છે.
Published : January 25, 2026 at 9:39 PM IST
મિનિયાપોલિસ: અમેરિકાના મિનેસોટા રાજ્યના મિનિયાપોલિસ શહેરમાં ઇમિગ્રેશન ઓપરેશન દરમિયાન એક વ્યક્તિની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં ઇમિગ્રેશન કાર્યવાહી દરમિયાન ગોળી લાગવાથી મોતની બીજી ઘટના છે. અમેરિકાનમા મિનેસોટામાં થયેલી આ ઘટના બાદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નીતિઓ વિરૂદ્ધ મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયા છે. આ ઘટનાને લઇને મિનેસોટાના ગવર્નર ભડકી ગયા છે અને તેમણે કહ્યું કે આ આપણા રાજ્યના લોકો વિરૂદ્ધ સંગઠિત ક્રૂરતાનું અભિયાન છે.
અલ જઝીરાના અહેવાલ અનુસાર, અમેરિકાના ફેડરલ એજન્ટોએ મિનિયાપોલિસમાં ચાલી રહેલા ઇમિગ્રેશન એન્ફોર્સમેન્ટ ડ્રાઇવ દરમિયાન વધુ એક વ્યક્તિને ગોળી મારી દીધી હતી, જેના કારણે મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા હતા અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને શહેરમાંથી ભારે સશસ્ત્ર ફેડરલ કર્મચારીઓને પાછા ખેંચવાની માંગણી ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
🇺🇸 The killing of a US citizen by federal immigration agents -- the second in Minneapolis this month -- sparks new protests and impassioned demands by local leaders for the Trump administration to end its operation in the city.— AFP News Agency (@AFP) January 25, 2026
➡️ https://t.co/k8aprgGmSU pic.twitter.com/4mliSW1dFf
મિનિયાપોલિસ પોલીસ વડા બ્રાયન ઓ'હારાએ પુષ્ટિ કરી હતી કે 37 વર્ષીય એક વ્યક્તિનું ગોળી લાગ્યા બાદ હોસ્પિટલ લઇ જતા સમયે નિધન થયું હતું. ઓ'હારાના જણાવ્યા અનુસાર, પીડિત મિનિયાપોલિસનો રહેવાસી હતો અને અમેરિકન નાગરિક હતો. અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, "આજે અમે માંગ કરીએ છીએ કે અમારા શહેરમાં કાર્યરત ફેડરલ એજન્સીઓ એ જ શિસ્ત, માનવતા અને પ્રામાણિકતા સાથે કાર્ય કરે જે આ દેશમાં કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને જરૂરી છે."
આ ગોળીબાર ત્યારે થયો જ્યારે અમેરિકન ઇમિગ્રેશન એન્ફોર્સમેન્ટ અને અન્ય ફેડરલ એજન્ટો મિનિયાપોલિસમાં તૈનાત હતા જ્યાં ટ્રમ્પના એન્ટી ઇમિગ્રેશન અભિયાન હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવતા હતા. અલ ઝઝીરાએ કહ્યું કે મિનેસોટાના ગવર્નર ટિમ વોલ્ઝે ફેડરલ ઓપરેશનની આકરી ટીકા કરી હતી અને તેને ઇમિગ્રેશન એન્ફોર્સમેન્ટથી ખૂબ જ અલગ ગણાવ્યું હતું. સેન્ટ પોલમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, મિનેસોટાના ગવર્નરે કહ્યું હતું કે, "આ લાંબા સમયથી ઇમિગ્રેશન એન્ફોર્સમેન્ટનો વિષય રહ્યો નથી." વોલ્ઝે ઉમેર્યું હતું કે, "આ આપણા રાજ્યના લોકો સામે સંગઠિત ક્રૂરતાનું અભિયાન છે, અને આજે આ અભિયાને વધુ એક વ્યક્તિનો જીવ લીધો છે."
🇺🇸 Minnesota Governor Tim Walz said Saturday that federal agents deployed in Minneapolis as part of a sweeping immigration crackdown had carried out " another horrific shooting," less than three weeks after the fatal shooting of renee good.— AFP News Agency (@AFP) January 24, 2026
➡️ https://t.co/RbJgfBPYtm pic.twitter.com/wu88bJnbNm
ઓનલાઈન ફરતા ફૂટેજમાં ઘણા ફેડરલ અધિકારીઓ એક વ્યક્તિને જમીન પર પકડી રાખે છે, ત્યારબાદ ગોળીઓનો અવાજ સંભળાય છે. જવાબમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું હતું કે અમેરિકન બોર્ડર પેટ્રોલ એજન્ટે એક માણસને ગોળી મારીને મારી નાખ્યો હતો જે હેન્ડગનથી સજ્જ હતો અને હથિયાર છોડવાના પ્રયાસોનો પ્રતિકાર કરતો હતો.
બીજા એક વીડિયોમાં, જે અલગ એન્ગલથી શૂટ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં એક વ્યક્તિ મોબાઇલ ફોન પકડેલો દેખાય છે, આ પહેલા પોલીસ અધિકારીઓ પેપર સ્પ્રે છાંટીને તેને પકડી લે છે અને તેના પર ફાયરિંગ કરે છે. અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ઓ'હારાએ પાછળથી કહ્યું કે પ્રાથમિક જાણકારી સૂચવે છે કે તે વ્યક્તિ પાસે કાયદેસર બંદૂકની પરમિટ હતી.
#BREAKING Minnesota governor slams 'another horrific shooting' by federal agents pic.twitter.com/GyZ0Recczc— AFP News Agency (@AFP) January 24, 2026
આ ઘટના મિનિયાપોલિસના રહેવાસી રેની નિકોલ ગુડની આ મહિનાની શરૂઆતમાં ગોળીબારમાં હત્યા બાદ બની હતી, જેનું ઇમિગ્રેશન અને કસ્ટમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ (ICE) અધિકારી દ્વારા તેની કારમાં મોત થયું હતું. લોકોનો ગુસ્સો વધી રહ્યો છે. શુક્રવારે, હજારો પ્રદર્શનકારીઓ ICEના કામકાજ અને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની ઇમિગ્રેશન નીતિઓની નિંદા કરવા માટે મિનિયાપોલિસના રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા.
શહેર ભરમાં અનેક કામ ધંધા હડતાળને કારણે બંધ થયા હતા. શુક્રવારે હજારો પ્રદર્શનકારી ICE ઓપરેશન અને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની ઇમિગ્રેશન પોલિસીની નિંદા કરવા માટે મિનિયાપોલિસના રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. શહેરમાં સેંકડો બિઝનેસ સામાન્ય હડતાળમાં બંધ રહ્યા હતા.
