સ્પેનમાં બે હાઇસ્પીડ ટ્રેન વચ્ચે જોરદાર ટક્કર, 21 લોકોના મોત; 70થી વધુ ઘાયલ
સાઉથ સ્પેનમાં એક હાઇસ્પીડ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરીને ઊંધી દિશામાં પાટા પર જતા સામેથી આવતી અન્ય ટ્રેન સાથે ટકરાઇ
Published : January 19, 2026 at 9:32 AM IST
બાર્સિલોના: સ્પેનના એન્ડાલુસિયામાં બે હાઇસ્પીડ ટ્રેન વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થતા 21 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 70થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. એક હાઇસ્પીડ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરીને ઊંધી દિશામાં પાટા પર જતી રહી હતી. આ વચ્ચે પાટા પર આવતી અન્ય ટ્રેન તેની સાથે ટકરાઇ હતી.
રેલ ઓપરેટર એડિફના જણાવ્યા અનુસાર, લગભગ 300 મુસાફરો સાથે માલાગા અને મેડ્રિડ વચ્ચે ટ્રેનનો પાછળનો ભાગ સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 7:45 વાગ્યે કોર્ડોબા નજીક પાટા પરથી ઉતરી ગયો હતો અને મેડ્રિડથી દક્ષિણ સ્પેનિશ શહેર હુએલ્વા જઇ રહેલી લગભગ 200 મુસાફરો સાથેની ટ્રેન સાથે અથડાઇ હતી.
સ્પેનના ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રી ઓસ્કાર પુએન્ટેએ મધ્યરાત્રિ પછી મૃત્યુઆંક 21 લોકોના મોતની પૃષ્ટી થઇ છે અને બચાવ કામગીરીમાં બચી ગયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. પુએન્ટેએ કહ્યું હતું કે હજુ વધુ પીડિતો હોવાની પૃષ્ટિ થવાની બાકી છે.
પુએન્ટેએ કહ્યું કે દુર્ઘટનાનું કારણ જાણવા મળ્યું નથી, તેમણે તેને ખરેખર વિચિત્ર ઘટના ગણાવી હતી. કારણ કે તે મે મહિનામાં નવીનીકરણ કરાયેલા ટ્રેકના સપાટ ભાગ પર બની હતી. પુએન્ટેએ કહ્યું કે જે ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઇ હતી, તે ચાર વર્ષ કરતા પણ ઓછી જૂની હતી. તે ટ્રેન પ્રાઇવેટ કંપની ઇર્યોની હતી જ્યારે બીજી ટ્રેન જે સ્પેનની સરકારી ટ્રેન કંપની રેનફેની હતી.
ઇર્યોએ એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે તે "જે બન્યું તેના પર ખૂબ જ દુઃખ થયું છે" અને પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે અધિકારીઓ સાથે કામ કરી રહ્યું છે. પુએન્ટેના જણાવ્યા મુજબ, પહેલી ટ્રેનનો પાછળનો ભાગ પાટા પરથી ઉતરી ગયો અને બીજી ટ્રેનના આગળના ભાગ સાથે ટકરાયો હતો જેને કારણે પહેલા બે ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા અને ચાર મીટર (13 ફૂટ) ઢાળ નીચે પડી ગયા. આ ઘટનામાં સૌથી વધુ નુકસાન રેનફે ટ્રેનના આગળના ભાગને થયું છે.
પત્રકારો દ્વારા જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે અકસ્માતના કારણોની તપાસમાં કેટલો સમય લાગી શકે છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે એક મહિનો લાગી શકે છે. એન્ડાલુસિયાના રીઝનલ હેલ્થ વડા એન્ટોનિયો સાન્ઝેએ કહ્યું કે 73 ઘાયલ મુસાફરોને છ અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં લઇ જવામાં આવ્યા છે.
કોર્ડોબાના ફાયર ફાઇટર ચીફ ફ્રાન્સિસ્કો કાર્મોનાએ સ્પેનિશ નેશનલ રેડિયો RNEને જણાવ્યું હતું કે એક ટ્રેન ખરાબ રીતે ઘસાઈ ગઈ હતી, જેમાં ઓછામાં ઓછા ચાર ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. સાન્ઝેએ કહ્યું, અકસ્માત સ્થળ પર પરિસ્થિતિ "ખૂબ જ ગંભીર છે".
સ્પેનિશ બ્રોડકાસ્ટર RTVEના પત્રકાર સાલ્વાડોર જિમેનેઝ પાટા પરથી ઉતરી ગયેલી એક ટ્રેનમાં હતા અને તેમણે નેટવર્કને ફોન દ્વારા જણાવ્યું હતું કે "એક ક્ષણ એવો હતો જ્યારે એવું લાગ્યું કે ભૂકંપ આવ્યો છે અને ટ્રેન ખરેખર પાટા પરથી ઉતરી ગઈ છે." તેમણે કહ્યું કે મુસાફરોએ બારીઓ તોડવા માટે ઇમરજન્સી હેમરનો ઉપયોગ કર્યો હતો, અને કેટલાક લોકો ગંભીર ઇજાથી બચી ગયા હતા. ઘટનાસ્થળ પર રહેલા લોકોના વીડિયોમાં કેટલાક લોકો બારીમાંથી બહાર નીકળતા જોવા મળે છે જેથી કાટમાળમાંથી બચી શકે જ્યારે ડબ્બા એક ખૂણા પર ઝૂકી ગઇ હતી. આ ઘટના સાંજે બની હતી અને અંધારામાં અનેક લોકોને બચાવવા પડ્યા હતા.
Recibo las terribles noticias desde Córdoba.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026
Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español.
Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos.
Esta noche estáis en mis pensamientos.
પ્રાદેશિક નાગરિક સુરક્ષા વડા, મારિયા બેલેન મોયા રોજાસે કેનાલ સુરને જણાવ્યું હતું કે અકસ્માત એવા વિસ્તારમાં થયો હતો જ્યાં પહોંચવું મુશ્કેલ છે. સ્થાનિક લોકો પીડિતોને મદદ કરવા માટે ધાબળા અને પાણી લઈને ઘટનાસ્થળે પહોંચી રહ્યા હતા. વ્યાપક રાષ્ટ્રીય નેટવર્ક પર ચાલતી હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનો સ્પેનમાં મુસાફરી કરવાનો એક લોકપ્રિય માર્ગ છે.
સ્પેનના લશ્કરી કટોકટી રાહત એકમો અન્ય બચાવ અભિયાનમાં સામેલ થયા હતા. રેડ ક્રોસે પણ હેલ્થકેર અધિકારીઓની મદદ કરી હતી. યૂરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે તેઓ કોર્ડોબાથી "ભયાનક સમાચાર" પર નજર રાખી રહ્યા છે, તેમણે સ્પેનિશમાં લખ્યું, ADIFએ જણાવ્યું હતું કે મેડ્રિડ અને એન્ડાલુસિયાના શહેરો વચ્ચે ટ્રેન સેવાઓ સોમવારે ચાલશે નહીં.
