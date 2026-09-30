દુબઈથી ઈઝરાયેલ જઈ રહેલું પ્લેન હાઈજેક થયું! ઈમરજન્સી લેન્ડિગ બાદ ખબર પડી કે આ તો...
ઇઝરાયલે ફાઈટર જેટ્સ રવાના કર્યા. આ વિમાન દુબઈથી ઇઝરાયલ જઈ રહ્યું હતું.
Published : September 30, 2026 at 3:28 PM IST
તેલ અવીવ (ઇઝરાયેલ): સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના દુબઈથી ઇઝરાયેલ જઈ રહેલી એક કોમર્શિયલ પ્લેનને બુધવારે સાઉદી અરબમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. આ ઘટનાને કારણે વિમાન હાઈજેક થયાની આશંકા ઊભી થઈ હતી, જેના પગલે ઇઝરાયેલે તેના ફાઇટર જેટ્સ રવાના કર્યા હતા. સુરક્ષા અધિકારીઓના હવાલેથી ઇઝરાયેલી મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, આ ઘટના બે પાઇલટ્સ વચ્ચેના ઝઘડાને કારણે બની હતી અને વિમાનમાં સવાર તમામ લોકો સુરક્ષિત હતા.
પ્લેન સઉદી અરબના તબુકમાં ઉતર્યું, જે એક સિવિલ અને મિલિટ્રી બેસ છે. પબ્લિકલી ઉપલબ્ધ ફ્લાઈટ ટ્રેકિંગ જાણકારીના અનુસાર, ઉડાન ભર્યાના થોડા જ સમય બાદ ફ્લાઈદુબઈના પ્લેને ઈમરજન્સી એલર્ટ મોકલ્યું. ઘટનાની જાણકારી રાખતા એક સ્થાનિક અધિકારીએ જણાવ્યું કે કૉકપિટમાં ઝઘડો થયો હતો અને તેમાં પાયલટ સામેલ હતા.
Prime Minister's Office announcement:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026
Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments.
The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the…
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઝઘડાનું કારણ તાત્કાલિક જાણી શકાયું ન હતું. અન્ય એક અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી હતી કે, ડઝનબંધ નાગરિકોને લઈ જતું વિમાન હાઈજેક થઈ શકે છે, તેવી આશંકાને પગલે ઈઝરાયેલે તેના ફાઈટર જેટ્સ રવાના કર્યા હતા. ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ તાજેતરમાં જ સુરક્ષા સંબંધિત જોખમો વધી રહ્યા હોવાની ચેતવણી આપી હતી. આ ઘટનાની તપાસ હજુ ચાલુ હોવાથી બંને અધિકારીઓએ પોતાની ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની શરતે આ માહિતી આપી હતી.
ત્યારબાદ, નેતન્યાહુની ઑફિસએ જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને ઇઝરાયેલ મુસાફરોને સ્વદેશ પરત લાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. વ્યક્તિગત કારણોસર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ થવું એ દુર્લભ ઘટના છે, જોકે અગાઉ આવી ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. વર્ષ 2022માં, જિનીવા-પેરિસ ફ્લાઇટના કોકપિટમાં થયેલા ઝઘડા બાદ એર ફ્રાન્સના બે પાઇલટ્સને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા; જોકે, તે ફ્લાઇટનો માર્ગ બદલવો પડ્યો ન હતો અને તે નિર્ધારિત સમય મુજબ ઉતરી હતી.
વિમાનમાં સવાર મુસાફરોએ ઈઝરાયેલની ચેનલ 12ને જણાવ્યું હતું કે, તેમણે આગળના ભાગમાં બેઠેલા મુસાફરોની ચીસો સાંભળી હતી, જેમણે પાયલોટો વચ્ચેની તકરાર સાંભળી લીધી હતી, અને સાઉદી અરેબિયામાં ઉતરતા પહેલાં વિમાન અચાનક નીચેની તરફ ધસી ગયું હતું. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, તમામ મુસાફરો વિમાનમાં જ છે અને તેમને સાઉદી સુરક્ષા દળોએ ઘેરી લીધા છે.
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