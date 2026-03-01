ETV Bharat / international

પાકિસ્તાન: ઈરાન પર હુમલાના વિરોધમાં અમેરિકન કૉન્સુલેટમાં ઘૂસવાનો પ્રયત્ન, અથડામણમાં 9ના મોત

રવિવારે પાકિસ્તાનના કરાચીમાં લોકોના એક જૂથે ઇઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા ઇરાન પર કરવામાં આવેલા હુમલાનો જોરદાર વિરોધ કર્યો. (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026

કરાંચી: પાકિસ્તાનના કરાંચીમાં રવિવારે અમેરિકન કૉન્સુલેટની બહાર પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ભારે અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા 9 લોકો માર્યા ગયા જ્યારે ઘણા અન્ય ઘાયલ થઈ ગયા. આ પ્રદર્શનકારી ઈરાનમાં અમેરિકા-ઈઝરાયલના હુમલાનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા.

જિયો ટીવીના રિપોર્ટ અનુસાર પ્રદર્શનકારી એમટી ખાન રોડ પર કૉન્સુલેટની બહાર એકઠાં થયા હતા અને પથ્થર ફેંકીને તેના પરિસરમાં ઘૂંસવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું કે, પોલીસે સ્થિતિને કન્ટ્રોલ કરવા માટે ભારે ગોળીબાર કર્યો.

બચાવ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જીઓ ટીવી અનુસાર, પોલીસ અને રેન્જર્સ સહિત કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓએ વધુ હિંસા અટકાવવા અને જાહેર સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિસ્તારમાં સુરક્ષા વધારી દીધી છે.

વિરોધ પ્રદર્શનોએ વિસ્તારમાં ટ્રાફિકને ગંભીર અસર કરી, જેના કારણે અધિકારીઓને સુલતાનનાબાદથી માઈ કોલાચી સુધીનો રસ્તો બંધ કરવાની ફરજ પડી, જેના કારણે નોંધપાત્ર ટ્રાફિક જામ થયો. કરાચી ટ્રાફિક પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વાહનોના માર્ગો પણ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા. ઈરાનમાં ઈઝરાયેલી-અમેરિકન હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ ખામેનીનું મોત થયું.

આઈડીએફ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ નદવ શોશાનીએ રવિવારે એક વીડિયો સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે ઈઝરાયેલી ડિફેન્સ ફોર્સિસે આ હુમલાઓને ઓપરેશન રોરિંગ લાયન નામ આપ્યું છે. આ હુમલાઓ યુએસ સશસ્ત્ર દળો સાથે મહિનાઓની નજીક અને સંયુક્ત યોજના પછી કરવામાં આવ્યા હતા.

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમારું મિશન આનાથી વધુ સ્પષ્ટ ન હોઈ શકે. આઈડીએફ ઈઝરાયલ સામે ઉભરતા જોખમોને દૂર કરવા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે, કારણ કે કોઈપણ કાર્યવાહી ખૂબ જ ઊંચી કિંમત ચૂકવે છે." ઈરાની રાજ્ય મીડિયાને ટાંકીને રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાન આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ બાદ 40 દિવસનો જાહેર શોક મનાવી રહ્યું છે.

દેશના સર્વોચ્ચ નેતાના કાર્યાલયે રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ધ્વજ અડધી કાઠીએ લહેરાશે અને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે જાહેર મેળાવડાઓ યોજાશે, જે ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના ઇતિહાસના 37 વર્ષના પ્રકરણનો અંત છે. આયાતુલ્લાહ ખામેનીએ ક્રાંતિના સ્થાપક, રુહોલ્લાહ ખોમેનીના સ્થાને આવ્યા. 1989 થી તેમની "વાર્તા" પશ્ચિમી પ્રભાવના કટ્ટર વિરોધની રહી છે.

