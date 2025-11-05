ETV Bharat / international

નેપાળમાં અલગ અલગ હિમપ્રપાતમાં 2 સ્થાનિક ગાઇડ સહિત 9 પર્વતારોહકોના મોત

નેપાળમાં બે હિમપ્રપાતમાં બે ગાઇડ સહિત નવ પર્વતારોહકોના મોત થયા.

By PTI

Published : November 5, 2025 at 4:33 PM IST

કાઠમંડુ : નેપાળમાં 2 અલગ અલગ હિમપ્રપાતમાં બે નેપાળી માર્ગદર્શકો સહિત ઓછામાં ઓછા નવ પર્વતારોહકોના મોત થયા હોવાનું અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું.

સોમવારે સવારે લગભગ 10 વાગ્યે ગૌરીશંકર ગ્રામીણ મ્યુનિસિપાલિટી હેઠળ માઉન્ટ યાલુંગ રી (6,920 મીટર) નજીક શિખર પર ચઢવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે સાત પર્વતારોહકો હિમપ્રપાતમાં દટાઈ ગયા હતા, એમ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક જ્ઞાન કુમાર મહતોએ જણાવ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું કે સાત પર્વતારોહકોના મૃતદેહ મેળવવા માટે સંયુક્ત બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. મૃતકોમાં બે નેપાળી નાગરિકો, બે ઇટાલિયન (પાઓલો કોકો અને માર્કો ડી માર્સેલો), એક કેનેડિયન, એક ફ્રેન્ચ અને એક જર્મનનો સમાવેશ થાય છે.

ત્રણ નેપાળી અને બે ફ્રેન્ચ નાગરિકો સહિત પાંચ અન્ય લોકો ઘાયલ થયા હતા અને તેમને કાઠમંડુની હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. નાની ઇજાઓ ધરાવતા ચાર વધુ પર્વતારોહકોને પણ ઘટનાસ્થળેથી બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.

એક અલગ ઘટનામાં, બે ઇટાલિયન પર્વતારોહકો, સ્ટેફાનો ફારોનાટો અને એલેસાન્ડ્રો કેપુટો, જેઓ ભારે હિમવર્ષા પછી 28 ઓક્ટોબરથી ગુમ હતા, તેઓ માનસ્લુ પ્રદેશમાં માઉન્ટ પાનબારી (6,887 મીટર) ના કેમ્પ વન ખાતે તેમના તંબુમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે 5,242 મીટરની ઊંચાઈએ તેમના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. રવિવારે તેમની સાથે ફસાયેલા અન્ય એક ઇટાલિયન પર્વતારોહક વાલ્ટર પારલાઈનને બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો.

પ્રવાસન બોર્ડે સંદેશમાં જણાવ્યું, નેપાળ પ્રવાસન બોર્ડે નેપાળ હિમાલયમાં પર્વતારોહકોના મૃત્યુ માટે શોક સંદેશ જારી કર્યો છે. "હિમપ્રપાતમાં થયેલા જાનમાલના દુ:ખદ નુકસાનથી અમે ખૂબ જ દુઃખી છીએ. માઉન્ટ યાલુંગ રી પર 7 પીડિતોના પરિવારો અને મિત્રો પ્રત્યે અમારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના છે."

