બાંગ્લાદેશની મદરેસામાં આગ: 79 વિદ્યાર્થીઓને ધૂમાડાની અસર; ચારની હાલત ગંભીર
અહેવાલો અનુસાર, મદરેસાની પાંચ માળની ઈમારતના બીજા માળે શોર્ટ સર્કિટ થવાને કારણે આગ લાગી હતી.
Published : November 10, 2026 at 10:30 PM IST
ઢાકા: બાંગ્લાદેશમાં એક મદરેસામાં લાગેલી આગ બાદ ધુમાડાને કારણે ઓછામાં ઓછા 79 વિદ્યાર્થીઓ બીમાર પડ્યા છે, જેમાંથી ચાર વિદ્યાર્થીઓની હાલત ગંભીર છે, તેમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. ફાયર વિભાગને ટાંકીને ન્યૂઝ પોર્ટલ 'bdnews24.com' એ અહેવાલ આપ્યો છે કે, રાજધાની ઢાકાથી લગભગ 16 કિલોમીટર દૂર નારાયણગંજમાં આવેલી 'જામિયા અશરફિયા મદરેસા'માં આ આગ લાગી હતી.
વિદ્યાર્થીઓને સારવાર માટે ઢાકાની 'નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બર્ન એન્ડ પ્લાસ્ટિક સર્જરી'માં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સંસ્થાના તબીબ ડૉ. સુલતાન મહમુદ શિકદારે જણાવ્યું હતું કે, 63 વિદ્યાર્થીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અથવા ઈમરજન્સી નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 16 વિદ્યાર્થીઓને પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી છે.
તેમણે જણાવ્યું કે 14થી 22 વર્ષની વયના ચાર વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં ઈન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU)માં છે, જેમાંથી એક વિદ્યાર્થી લાઈફ સપોર્ટ પર છે. હોસ્પિટલ દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં ડૉ. શિકદારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી દાઝ્યો નથી, પરંતુ ઝેરી ધુમાડો શ્વાસમાં જવાથી તેઓને શ્વસન સંબંધી સમસ્યાઓ થઈ છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક મેડિકલ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે; ગંભીર રીતે બીમાર વિદ્યાર્થીઓની સ્થિતિનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરવામાં ડોક્ટરોને ઓછામાં ઓછા 72 કલાકનો સમય લાગશે.
'ઢાકા ટ્રિબ્યુન' અખબારે ફાયર વિભાગના ડ્યુટી ઓફિસર શાહજહાંને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે, પાંચ માળની મદરેસા ઈમારતના બીજા માળે શોર્ટ સર્કિટ થવાથી આગ લાગી હતી. તેમણે ઉમેર્યું કે ધુમાડો સમગ્ર ઈમારતમાં ઝડપથી ફેલાઈ ગયો, જેના કારણે ત્યાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ધુમાડાને કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી હતી. આગને કાબૂમાં લઈ લેવામાં આવી છે. સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે, બીજા માળે આવેલી લાઈબ્રેરી આગમાં સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે.
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