'વર્લ્ડ બેસ્ટ સ્કૂલ પ્રાઈઝ - 2026’ માટે ભારતની સાત શાળાઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી
આ પુરસ્કારોના ચોથા વર્ષમાં, ભારતે એક જ વર્ષમાં સૌથી વધુ શાળાઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવાનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
By PTI
Published : June 26, 2026 at 8:08 AM IST
લંડન: ગુરુવારે લંડનમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ શાળાઓ પુરસ્કાર 2026 માટે ટોચની 10 શાળાઓ માટે સાત ભારતીય શાળાઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી હતી. પુણેના કાસરવાડીમાં આવેલી જાહેર કિન્ડરગાર્ટન, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળા, PCMC છત્રપતિ શાહુજી મહારાજ અંગ્રેજી માધ્યમ શાળા અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના અનંતનાગમાં આવેલી જાહેર કિન્ડરગાર્ટન, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળા, આર્મી ગુડવિલ સ્કૂલ વુઝુરને ઇનોવેશન કેટેગરીમાં શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે.
નોઇડામાં એક સ્વતંત્ર કિન્ડરગાર્ટન, હેલ્ધી પ્લેનેટ TGA અર્લી યર્સ સ્કૂલ; બેંગલુરુમાં એક સ્વતંત્ર કિન્ડરગાર્ટન, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળા, ઇન્વેન્ચર એકેડેમી; અને લખનૌના ગોમતી નગર (વિનીત ખંડ) માં એક સ્વતંત્ર કિન્ડરગાર્ટન, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળા, સેથ એમ.આર. જયપુરિયા સ્કૂલને સમુદાય સહયોગ માટે માન્યતા આપવામાં આવી છે.
બેંગલુરુમાં એક સ્વતંત્ર કિન્ડરગાર્ટન, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળા, યુરોસ્કૂલ બેનરઘટ્ટા, પર્યાવરણીય કાર્યવાહી શ્રેણીમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ શાળા પુરસ્કાર માટે દોડમાં છે.
લખનૌની બીજી એક શાળા - સ્વતંત્ર કિન્ડરગાર્ટન, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક સંસ્થા 'શેઠ આનંદરામ જયપુરિયા સ્કૂલ' - ને 'સપોર્ટિંગ હેલ્ધી લાઈવ્સ' શ્રેણીમાં 'વિશ્વના શ્રેષ્ઠ શાળા પુરસ્કાર' માટે ટોચના 10 માં શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે.
T4 શિક્ષણ અને 'વિશ્વના શ્રેષ્ઠ શાળા પુરસ્કાર' ના સ્થાપક વિકાસ પોટાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વૈશ્વિક પુરસ્કાર માટે શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલી આ દરેક ઉત્કૃષ્ટ શાળાઓએ, પોતાની અનોખી રીતે, યુવાનોને એવી દુનિયા માટે તૈયાર કરવામાં મદદ કરી છે જે ક્યારેય એટલી અનિશ્ચિત લાગતી નહોતી."
તેમણે ઉમેર્યું, "આપણી શાળાઓએ વધતા સંઘર્ષ અને અસમાનતાથી લઈને લોકપ્રિયતા અને આબોહવા કટોકટી સુધીના મુખ્ય પડકારોનો સામનો કરવા માટે જરૂરી નેતાઓ ઉત્પન્ન કરવા એ પહેલા કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. આ સંસ્થાઓ દરરોજ તેમના વર્ગખંડોમાં શું કાર્ય કરે છે તે દર્શાવે છે, અને વિશ્વભરની સરકારો અને શાળાઓએ તેમના તેજસ્વી ઉદાહરણોમાંથી શીખવું જોઈએ."
ભારતે આ વર્ષે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે; આ પુરસ્કારોના ઇતિહાસમાં (હવે તેમના ચોથા વર્ષમાં), એક જ વર્ષમાં કોઈપણ એક દેશની સૌથી વધુ શાળાઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે. 'વિશ્વના શ્રેષ્ઠ શાળા પુરસ્કારો', જે પાંચ શ્રેણીઓમાં આપવામાં આવે છે, તે કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન યુકે સ્થિત T4 એજ્યુકેશન દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા જેથી વર્ગખંડની અંદર અને બહાર જીવન પરિવર્તન લાવતી શાળાઓ માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડી શકાય.
એક નિષ્ણાત નિર્ણાયક એકેડેમી વિજેતાઓની પસંદગી કરશે, અને ટોચના ત્રણ ફાઇનલિસ્ટ અને અંતિમ વિજેતાઓની જાહેરાત નવેમ્બરમાં કરવામાં આવશે. 'કોમ્યુનિટી ચોઇસ એવોર્ડ'ના વિજેતા નક્કી કરવા માટે, પાંચ શ્રેણીઓમાં શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલી તમામ 50 શાળાઓ આ અઠવાડિયે શરૂ થયેલી જાહેર મતદાન પ્રક્રિયામાં પણ ભાગ લેશે.
ત્યારબાદ, વિજેતાઓ અને શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલી શાળાઓને જાન્યુઆરી 2027 માં લંડનમાં 'વર્લ્ડ સ્કૂલ્સ સમિટ'માં આમંત્રિત કરવામાં આવશે, જ્યાં તેઓ નીતિ નિર્માતાઓ અને વૈશ્વિક શિક્ષણ સમુદાયના મુખ્ય વ્યક્તિઓ સાથે તેમની શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ, કુશળતા અને અનુભવો શેર કરશે.