બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ વ્યક્તિની લિંચિંગ મામલે સાત લોકોની ધરપકડ
25 વર્ષીય ફેક્ટરી કામદાર દીપુ ચંદ્ર દાસને તેમની ફેક્ટરીની બહાર ટોળાએ ઇશનિંદાના આરોપમાં માર માર્યો હતો અને પછી ઝાડ પર લટકાવી દીધો હતો.
Published : December 20, 2025 at 2:01 PM IST
ઢાકા: બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ વ્યક્તિની લિંચિંગ મામલે સાત લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, વચગાળાની સરકારે શનિવારે જાહેરાત કરી હતી. ગુરુવારે મૈમનસિંઘ શહેરમાં કથિત ઇશનિંદાના આરોપમાં ટોળાએ 25 વર્ષીય દિપુ ચંદ્ર દાસને માર માર્યો હતો અને તેના શરીરને આગ લગાવી દીધી હતી.
મુખ્ય સલાહકાર મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકારે X પર એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે રેપિડ એક્શન બટાલિયન (RAB) એ આ કેસમાં શંકાસ્પદ તરીકે સાત લોકોની ધરપકડ કરી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ધરપકડો વિવિધ સ્થળોએ કામગીરી દરમિયાન કરવામાં આવી હતી, અને ધરપકડ કરાયેલા લોકો 19 થી 46 વર્ષની ઉંમરના હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ફેક્ટરી કામદાર દાસને તેમની ફેક્ટરીની બહાર ટોળાએ ઇશનિંદાના આરોપમાં માર માર્યો હતો અને પછી ઝાડ પર લટકાવી દેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ટોળાએ મૃતકના મૃતદેહને ઢાકા-મૈમનસિંહ હાઇવેની બાજુમાં છોડી દીધો અને તેને આગ લગાવી દીધી. પોલીસે મૃતદેહને કબજે કર્યો અને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મૈમનસિંહ મેડિકલ કોલેજના શબઘરમાં મોકલી આપ્યો.
શુક્રવારે વચગાળાની સરકારે લિંચિંગની નિંદા કરતા કહ્યું કે નવા બાંગ્લાદેશમાં આવી હિંસા માટે કોઈ સ્થાન નથી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ જઘન્ય ગુનાના દોષીઓને બક્ષવામાં આવશે નહીં." ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં તત્કાલીન વડા પ્રધાન શેખ હસીનાની હકાલપટ્ટી પછી, બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ વસ્તી દેશમાં લઘુમતી સમુદાયો સામે શ્રેણીબદ્ધ ઘટનાઓથી પ્રભાવિત થઈ છે.
