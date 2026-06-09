ક્યુબામાં 6.1 ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ, હવાનામાં ઇમારતો ધ્રૂજી ઊઠતાં લોકોમાં ફફડાટ
યુએસ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વે અનુસાર, ભૂકંપ રાજધાનીની પશ્ચિમમાં પાણીમાં 6 માઇલની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો.
Published : June 9, 2026 at 9:25 AM IST
હવાના: સોમવારે પશ્ચિમ ક્યુબા નજીક 6.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેનાથી હવાના અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ઇમારતો હચમચી ગઇ હતી. જોકે, ભૂકંપમાં કોઇ જાનહાનિના સમાચાર નથી. યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે અનુસાર, ભૂકંપ રાજધાનીથી પશ્ચિમમાં દરિયામાં 6 માઇલ (10 કિલોમીટર) ઊંડાઇએ આવ્યો હતો. પશ્ચિમ ક્યુબામાં પિનાર ડેલ રિયો હોટલના મેનેજર ફ્લાવિયા પુપોએ જણાવ્યું કે કેવી રીતે ઇમારત હલી હતી અને લોકોમાં ડર ફેલાયો હતો.
તેમણે ફોન પર કહ્યું, "અહીં બધા સ્વસ્થ છે. રસ્તા પર લોકો ડરી ગયા છે. આ ભૂકંપ ફ્લોરિડા સુધી અનુભવાયો હતો. મિયામીમાં નેશનલ વેધર સર્વિસે ટ્વીટ કર્યું કે તેમણે રાજ્યના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગમાં ઝટકા અનુભવાયાના કેટલાક અહેવાલ મળ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર કેટલીક પોસ્ટથી ઓરલાન્ડોના ઉત્તરમાં પણ ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા.
ફોર્ટ લોડરડેલના ડાઉનટાઉનમાં લૉની ઓફિસમાં કામ કરતી મારિયા મોનકાયોએ કહ્યું કે જ્યારે તે ડેસ્ક પર કામ કરતી હતી ત્યારે ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા અને તેણીએ તેની તુલના ઇમારતના બીજા ભાગમાં બાંધકામ સાથે કરી હતી અને તે લગભગ એક મિનિટ સુધી ચાલ્યું હતું. મોનકાયોએ જણાવ્યું, મારા ડેસ્ક પર એક નાનું પેન્ડન્ટ લટકતું હતું અને તે હલતું હતું.
મોનકાયોએ જણાવ્યું કે ઇક્વાડોરમાં રહેતી વખતે તેણીએ ઘણા ભૂકંપનો અનુભવ કર્યો હતો જેમાં 2016માં 7.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ પણ સામેલ હતો જેમાં સેંકડો લોકો માર્યા ગયા હતા. સાત વર્ષ પહેલા ફ્લોરિડા આવ્યા બાદ તેણીએ એક પણ ભૂકંપનો અનુભવ કર્યો નહતો.
મોનકાયોએ કહ્યું, "જ્યારથી હું અહી આવી છું, ત્યારથી તે મારા મગજમાંથી બહાર નીકળી ગયું પરંતુ જ્યારે મને લાગ્યું કે મારૂં ડેસ્ક હલતું હશે, ત્યારે તે ઇક્વાડોર જેવું જ લાગ્યું હતું. મારી જૂની યાદો તાજા થઇ પરંતુ પછી મને સમજાયું કે તે ખરાબ નથી, તે ફક્ત નાનો ભૂકંપ છે." મિયામી-ડેડ કાઉન્ટીના અધિકારીઓએ જાહેરાત કરી કે તેઓ કાઉન્ટીની મુખ્ય સરકારી ઓફિસ બિલ્ડિંગ, ડાઉનટાઉન મિયામીમાં 28 માળની ઊંચી ઇમારત સહિત ઘણી બધી ઇમારતો સાવચેતીના ભાગ રૂપે ખાલી કરાવી રહ્યા છે.
અધિકારીઓએ ડાઉનટાઉનમાંથી પસાર થતી બે એલિવેટેડ કોમ્યુટર ટ્રેન સેવાઓને પણ થોડા સમય માટે સ્થગિત કરી હતી. કોઇના ઘાયલ કે સંપત્તિને મોટા નુકસાનના કોઇ સમાચાર મળ્યા નથી. યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વેના ભૂસ્તરશાસ્ત્રી વિલિયમ બર્નહાર્ટે ભૂકંપને અત્યંત દુર્લભ ગણાવ્યો હતો. આધુનિક સાધનો દ્વારા મેક્સિકોના અખાતમાં નોંધાયેલો આ સૌથી મોટો ભૂકંપ છે.
આ સમગ્ર અખાતમાં 5 કે તેથી વધુ તીવ્રતાના ફક્ત પાંચ કે છ ભૂકંપમાંથી એક છે જેની આપણે જાણ કરીએ છીએ. આ ભૂકંપથી કોઇ સુનામી સર્જાઇ નથી. બર્નહાર્ટે નિર્દેશ કર્યો કે ભૂકંપ અને પાણીની અંદરના અન્ય વિક્ષેપોથી સર્જાતા વિનાશક સમુદ્રી મોજા પેસિફિક મહાસાગરમાં વધુ સામાન્ય છે પરંતુ તે એટલાન્ટિકમાં આવી શકે છે. પશ્ચિમ ક્યુબામાં કેટલાક મજબૂત આફ્ટરશોક્સનો અનુભવ થઇ શકે છે, પરંતુ તે ફ્લોરિડામાં અનુભવાય તેવી શક્યતા ઓછી છે.
બર્નહાર્ટે કહ્યું, "એવી શક્યતા હંમેશા ખૂબ જ ઓછી હોય છે કે આ પછી મોટો ભૂકંપ આવી શકે છે અને લોકો તે અનુભવે છે. ફ્લોરિડામાં લોકોએ કોઇપણ આફ્ટરશોક્સથી વધુ ઝટકા અનુભવવાની અપેક્ષા રાખવી જોઇએ નહીં."
ઓરિએન્ટ ફોલ્ટ ઝોન ક્યુબાના દક્ષિણ-પૂર્વ કિનારાની નજીક સ્થિત છે અને તાજેતરની સદીઓમાં તેણે વિનાશક ભૂકંપ અનુભવ્યા છે, જેમાં જાન્યુઆરી 2020માં દરિયામાં આવેલો 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ પણ સામેલ છે જેણે ક્યુબા અને કેમેન આઇલેન્ડ્સમાં નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
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