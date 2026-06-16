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ઇન્ડોનેશિયામાં જોરદાર ભૂકંપના આંચકા, રિક્ટર સ્કેલ પર 6.8 તીવ્રતા માપવામાં આવી

નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજી (NCS)ના રિપોર્ટ અનુસાર મંગળવાર સવારે ઇન્ડોનેશિયામાં 6.8 મેગ્નીટ્યૂડનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.

ઇન્ડોનેશિયામાં જોરદાર ભૂકંપના આંચકા
ઇન્ડોનેશિયામાં જોરદાર ભૂકંપના આંચકા (IANS)
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By ANI

Published : June 16, 2026 at 11:24 AM IST

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જકાર્તા: ઇન્ડોનેશિયામાં જોરદાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 6.8 માપવામાં આવી છે. જોકે, જાનમાલના નુકસાનના કોઇ સમાચાર નથી. સુનામીને લઇને એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. ભૂકંપથી થયેલા નુકસાનનું આકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજી (NCS)ના રિપોર્ટ અનુસાર મંગળવાર સવારે ઇન્ડોનેશિયામાં 6.8 મેગ્નીટ્યૂડનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. X પર એક પોસ્ટમાં નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજીએ જણાવ્યું કે ભૂકંપ સવારે 08:57 પર ઇન્ડોનેશિયામાં 45 કિલોમીટરની ઊંડાઇ પર આવ્યો હતો.

લોકલ મીડિયા જકાર્તા ગ્લોબે જણાવ્યું કે મંગળવારે પાલૂ અને સેન્ટ્રલ સુલાવેસીના કેટલાક ભાગમાં ભૂકંપ આવ્યા બાદ લોકોએ પોતાના ઘર ખાલી કરી દીધા હતા. સ્થાનિકો અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહેલા અધિકારીઓના હવાલાથી તેને કહ્યું કે, પાલૂ, સિગી, ડોંગલા અને તોજો ઉના વિસ્તારમાં ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા.

જકાર્તા ગ્લોબ અનુસાર લોકો સંભવિત ઝટકા અથવા સુનામીના ખતરાથી બચવા માટે સાવચેતીના ભાગરૂપે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોથી દૂર જતા રહ્યા છે. જોકે, હજુ સુધી કોઇ પણ નુકસાનના સમાચાર મળ્યા નથી. અધિકારી હજુ પણ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં ભૂકંપની અસરનું આંકલન કરી રહ્યા છે. તે બાદ 5.2ની તીવ્રતાનો વધુ એક ભૂકંપ આવ્યો હતો.

આ જૂનમાં દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં આવેલો બીજો સૌથી જોરદાર ભૂકંપ છે. આ પહેલા 8 જૂને નેશનલ સેન્ટર ફોર સીસ્મોલોજી (NCS)ના રિપોર્ટ અનુસાર, ફિલિપાઇન્સમાં 7.7ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો.

ઇન્ડોનેશિયા કેટલાક ભૂકંપીય ફોલ્ટ્સમાંથી પસાર થાય છે માટે અહીં ભૂકંપ અને જ્વાળામુખીની ગતિવિધિઓ સામાન્ય બની ગઇ છે. જાન્યુઆરી 2021માં સુલાવેસી ટાપુના મામુજુ શહેર પાસે 6.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં 100 લોકોના મોત થયા હતા.

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