અમેરિકામાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના, બરફના તોફાનમાં ટેકઓફ કરવાના પ્રયાસમાં પ્લેન ક્રેશ; 6 લોકોનાં મોત
અમેરિકાના બેંગોર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ટેકઓફ દરમિયાન બોમ્બાર્ડિયર ચેલેન્જર 600 પલટી જતા તેમાં આગ લાગી હતી.
Published : January 27, 2026 at 8:29 AM IST
બેંગોર, મૈન: રવિવાર રાત્રે અમેરિકાના મૈનમાં બરફના તોફાનને કારણે વિઝિબિલિટી ઓછી હોવાને કારણે ટેકઓફ દરમિયાન એક બિઝનેસ જેટ ક્રેશ થયું હતું. આ ઘટનામાં 6 લોકોનાં મોત થયા છે. રવિવાર રાત્રે લગભગ 7:45 વાગ્યે બાંગોર ઇન્ટરનેશનલ એેરપોર્ટ પર બામ્બાર્ડિયર ચેલેન્જર 600 ટેકઓફ કરતી વખતે પલટી ગયું હતું અને તેમાં આગ લાગી હતી.
www.LiveATC.net દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલ એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સના ઓડિયો રેકોર્ડિંગમાં કોઈ કહે છે કે "એરક્રાફ્ટ ઊંધું થઇ ગયું છે. અમારી પાસે એક પેસેન્જર એરક્રાફ્ટ ઊંધું થયું છે," વિમાનને ટેકઓફ માટે મંજૂરી મળવાના લગભગ 45 સેકન્ડ બાદ આ વાત કહેવામાં આવી હતી. એરપોર્ટ ડાયરેક્ટર જોસ સાવેદ્રાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ રિસ્પૉન્ડ મળ્યાના એક મિનિટ કરતા ઓછા સમય પછી ત્યાં પહોંચી ગયા હતા.
જાણકારો કહે છે આ વાત પર સવાલ કર્યો કે શું પંખા પર બરફને કારણે વિમાન હવામાં ઉડી શક્યું નહતું- જેમ કે તે વિમાન મોડલ સાથે પહેલા ઓછામાં ઓછા બે વાર આવું થઇ ચુક્યુ છે- નેશનલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેફ્ટી બોર્ડનું પ્રાથમિક ફોકસ આ વાત પર જ હશે. જોકે, એજન્સી તમામ સંભવિત પરિબળો પર વિચાર કરશે.
સેફ્ટી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના CEO જોન કોકસે જણાવ્યું, "તમે એ હકીકત પર વિશ્વાસ કરી શકો છો કે NTSB આ ઘટનાની નજીકથી તપાસ કરશે."
એરપોર્ટે જણાવ્યું જણાવ્યું હતું કે ફ્લાઇટ મેનિફેસ્ટ મુજબ, વિમાનમાં છ લોકો સવાર હતા અને બધાના મોત થયા છે. દિવસની શરૂઆતમાં, ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશને કહ્યું હતું કે સાત લોકોના મોત થયા હતા અને એક ઘાયલ થયો હતો, પરંતુ ચેતવણી આપી હતી કે સંખ્યા બદલાઈ શકે છે, અને એજન્સીએ સ્થાનિક અધિકારીઓ પર નિર્ભર કરે છે.
દુર્ઘટના સમયે અન્યત્ર ભારે હિમવર્ષા થઈ હતી, પરંતુ બાંગોરમાં બરફ જમા થવાનું શરૂ જ થયું હતું. અન્ય વિમાનો સુરક્ષિત રીતે ઉડાન ભરી રહ્યા હતા પરંતુ દુર્ઘટનાના લગભગ અડધા કલાક પહેલા, ફ્લોરિડા જતી એલિયન્ટ વિમાનના પાયલોટે ટાવરને રેડિયો કરીને તેનું ટેકઓફ રદ કરવા કહ્યું હતું.
એલિયન્ટ પાયલોટે રેડિયો પર કહ્યું, "એક, અમારું ડી-આઇસ ફ્લૂઇડ ખરાબ થઇ ગયું છે અને મને નથી લાગતું કે અમારા ટેકઓફ કરવા માટે વિઝિબિલિટી ઘણી સારી છે માટે અમારે પરત ગેટ પર ટેક્સી કરીને જવું પડશે." કંટ્રોલરે જવાબ આપ્યો કે તે પાયલોટને ચેતવણી આપવાની તૈયારી કરતો હતો કે વિઝિબિલિટી ત્રણ-ચતુર્થાશ માઇલ સુધી ઘટી ગઇ છે.
લગભગ તે સમયે www.LiveATC.net દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલા ઓડિયો અનુસાર, બોમ્બાર્ડિયરનો પાયલોટ ટેક્સી કરીને ડી-આઇસિંગ પેડ પર ગયો હતો અને વિમાનની પાંખો અને પાછળના ભાગની ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે રેડિયો પર રિકવેસ્ટ કરતો હતો. વિમાન રન વે પર ગયા પહેલા લગભગ 20 મિનિટ સુધી ડી-આઇસિંગ પેડ પર રહ્યું હતું.
આ વિમાનોમાં બરફની સમસ્યાનો ઇતિહાસ
એવિએશન સેફ્ટી કન્સલટન્ટ જેફ ગુજેટીએ કહ્યું કે બોમ્બાર્ડિયર ચેલેન્જર 600 મોડેલમાં "ટેકઓફ સમયે બરફ પડવાની સમસ્યાઓનો ઇતિહાસ રહ્યો છે" જેના કારણે 20 વર્ષ પહેલાં ઇંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામ અને કોલોરાડોના મોન્ટ્રોસમાં જીવલેણ દુર્ઘટના બની હતી. પૂર્વ ફેડરલ ક્રેશ ઇન્વેસ્ટિગેટરે કહ્યું કે પાંખો પર થોડો બરફ પણ ગંભીર સમસ્યા ઉભી કરી શકે છે માટે ટેકઓફ પહેલા સાવચેતીથી તપાસ અને ડી-આઇસિંગ જરૂરી પગલું છે. ડી-આઇસિંગ કેટલા સમય સુધી અસરદાર રહે છે, તેની પણ એક સમયસીમા હોય છે. આ માત્ર 20 મિનિટ જ ટકી શકે છે.
મેનના કેરિબૂમાં નેશનલ વેધર સર્વિસે કહ્યું કે એરપોર્ટ પર આખરે લગભગ 10 ઇંચ બરફ પડ્યો હતો પરંતુ ક્રેશ સમયે તે પડવાની શરૂઆત જ થઇ હતી. પવનની ગતિ લગભગ 10 mph હતી જે સામાન્ય નથી. જ્યારે જેટ બેંગોરમાં હતું ત્યારે તાપમાન 3 ડિગ્રી (માઇનસ 16 સેલ્સિયસ)થી નીચે આવી ગયું હતું.
કોક્સે કહ્યું કે આવી પરિસ્થિતિઓ વિમાનોને ઉડતા અટકાવશે નહીં.
FlightRadar24.comના જણાવ્યા મુજબ, જે વિમાન ક્રેશ થયું તે સાંજે 6:09 વાગ્યે હ્યૂસ્ટનથી બાંગોર ખાતે ઉતર્યું હતું, માટે ફરી ટેકઓફ કરવાના પ્રયાસ પહેલા તે એક કલાક કરતા વધઉ સમય સુધી બરફમાં બહાર ઉભુ રહ્યું હશે અને પંખા પર બરફ જામવામાં વધુ સમય નહીં લાગ્યો હોય- ખાસ કરીને જો વિમાનમાં ઠંડા જેટ ફ્લૂલથી ઇંધણ ભરવામાં આવ્યું હોય જે વિંગ ટેન્કમાં સ્ટોર થાય છે, એક એવું ફેક્ટર જેનો ઉલ્લેખ NTSBએ અગાઉના ક્રેશમાં કર્યો છે.
ગુઝેટીએ કહ્યું, "તે સમયે હવામાન પરિસ્થિતિઓ અને આ ખાસ વિમાન સાથે હવાથી થતા કંટૈમિનેશનના ઇતિહાસને જોતા મને વિશ્વાસ છે કે NTSB આ ઘટનાની તપાસ કરશે." જો કોઈ પણ પ્રકારનો વરસાદ, થીજી જતો વરસાદ હોત, તો તેમને ઉડાન ભરતા પહેલા તે પાંખોને સાફ કરવાની જરૂર પડી હોત."
બોમ્બાર્ડિયર ચેલેન્જર 600 એક વિશાળ બોડીવાળો બિઝનેસ જેટ છે જેને નવ થી 11 મુસાફરો માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. aircharterservice.comના જણાવ્યા અનુસાર, તે 1980માં "વોક-અબાઉટ કેબિન" ધરાવતા પ્રથમ ખાનગી જેટ તરીકે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને હજુ પણ એક લોકપ્રિય ચાર્ટર વિકલ્પ છે.
