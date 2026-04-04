અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનમાં 5.8 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, અફઘાનિસ્તાનમાં 8 લોકોના મોત
કાબુલના ગવર્નરના પ્રવક્તા હાફિઝુલ્લાહ બશરતે જણાવ્યું હતું કે કાબુલની બહાર એક ઘર ધરાશાયી થતાં 8 લોકોના મૃત્યું થયા અને એક બાળક ઈજાગ્રસ્ત થયું હતું.
Published : April 4, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 7:41 AM IST
કાબુલ: શુક્રવારે મોડી રાત્રે ઉત્તર અને પૂર્વ અફઘાનિસ્તાન અને પશ્ચિમ પાકિસ્તાનના કેટલાક ભાગોમાં 5.8 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવાયો, અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, આ ભૂકંપમાં અફઘાનિસ્તાનમાં ઓછામાં ઓછા 8 લોકોનાં મૃત્યું થયા છે.
આ પ્રદેશ ભૂકંપની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સક્રિય છે, અને તાજેતરના વર્ષોમાં ભૂકંપથી હજારો લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. યુરો-મેડિટેરેનિયન સિસ્મોલોજિકલ સેન્ટર અને યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે અનુસાર, શુક્રવારે આવેલા ભૂકંપનું કેન્દ્ર હિન્દુ કુશ પર્વતમાળામાં હતું, જે અફઘાન શહેર કુન્દુઝથી લગભગ 150 કિલોમીટર (90 માઇલ) પૂર્વમાં હતું.
કાબુલના ગવર્નરના પ્રવક્તા હફિઝુલ્લાહ બશરતે જણાવ્યું હતું કે, રાજધાનીની બહાર એક ઘર ધરાશાયી થવાથી 8 લોકોના મોત થયાં છે, અને એક બાળક ઈજાગ્રસ્ત થયું હતું. તેમણે કહ્યું કે બધા એક જ પરિવારના સભ્યો હતા.
કાબુલ ભૂકંપના કેન્દ્રથી લગભગ 290 કિલોમીટર (180 માઇલ) દક્ષિણપશ્ચિમમાં છે. ભૂકંપના કેન્દ્રની નજીકના વિસ્તારોમાંથી નુકસાન કે ઈજાના કોઈ તાત્કાલિક અહેવાલ નથી. આ વિસ્તાર દૂરસ્થ છે, અને સ્થાનિક અધિકારીઓ કાબુલને માહિતી પરત મોકલવામાં ઘણા કલાકો લાગી શકે છે.
ભૂકંપનું કેન્દ્ર 180 કિલોમીટરથી વધુ ઊંડાઈએ હતું, અને આ ભૂકંપ અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના વિશાળ વિસ્તારમાં ફેલાયો હતો. પાકિસ્તાન હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પાકિસ્તાનમાં, ઇસ્લામાબાદ, પેશાવર, ચિત્રાલ, સ્વાત અને શાંગલા શહેરો અને નગરોમાં અનુભવાયો હતો. પાકિસ્તાનમાં તાત્કાલિક કોઈ નુકસાન કે ઈજાના અહેવાલ નથી.
અફઘાનિસ્તાનના આરોગ્ય મંત્રાલયના પ્રવક્તા શરાફત ઝમાને જણાવ્યું હતું કે, કાબુલ અને પ્રાંતીય આરોગ્ય અધિકારીઓને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. ગયા ઓગસ્ટમાં, પૂર્વી અફઘાનિસ્તાનના દૂરના, પર્વતીય ભાગમાં આવેલા 6.0 ની તીવ્રતાના ભૂકંપમાં 2,200 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા, જેના કારણે અસંખ્ય ઘરો ધરાશાયી થયા હતા અને લોકો કાટમાળ નીચે ફસાઈ ગયા હતા. મોટાભાગના જાનહાનિ કુનાર પ્રાંતમાં થઈ હતી, જ્યાં લોકો સામાન્ય રીતે ઢાળવાળી ખીણોમાં લાકડા અને માટીના ઈંટના મકાનોમાં રહે છે.
નવેમ્બરમાં, ઉત્તર અફઘાનિસ્તાનના સમંગન પ્રાંતમાં 6.3 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેમાં 27 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 950 થી વધુ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તેણે ઐતિહાસિક સ્થળોને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું, જેમાં મઝાર-એ-શરીફ શહેરમાં અફઘાનિસ્તાનની પ્રખ્યાત બ્લુ મસ્જિદ અને ખુલ્મમાં બાગ-એ-જહાં નામા પેલેસનો સમાવેશ થાય છે.
7 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ, પશ્ચિમ અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અને ત્યારબાદ આવેલા જોરદાર આફ્ટરશોક્સમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા હતા. ગરીબ અફઘાનિસ્તાનને ઘણીવાર કુદરતી આફતોનો સામનો કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે, ખાસ કરીને દૂરના પ્રદેશોમાં. ગ્રામીણ અને બાહ્ય વિસ્તારોમાં ઘણા ઘરો માટીની ઇંટો અને લાકડામાંથી બનાવવામાં આવે છે, જેમાં ઘણા ખરાબ રીતે બાંધવામાં આવ્યા છે.