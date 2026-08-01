જાપાનના આઓમોરી નજીક 5.8 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો
28 જુલાઈના રોજ કુમામોટો ભૂકંપ પછી, જાપાનના આઓમોરીમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો.
By IANS
Published : August 1, 2026 at 11:34 AM IST
ટોક્યો: જાપાન હવામાન એજન્સીએ શનિવારે ઉત્તર જાપાનમાં આઓમોરી પ્રીફેક્ચર નજીક 5.8 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવ્યો હતો, એમ જાપાન હવામાન એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે. જાપાન હવામાન એજન્સી અનુસાર, ભૂકંપ સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 11:48 વાગ્યે આઓમોરીના પેસિફિક કિનારાથી 80 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. જાપાનના ભૂકંપ સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 4 માપવામાં આવી હતી.
શિન્હુઆ સમાચાર એજન્સી અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર 41.3 ડિગ્રી ઉત્તર અક્ષાંશ અને 142.0 ડિગ્રી પૂર્વ રેખાંશ પર સ્થિત હતું. સુનામીની કોઈ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી નથી. આ ભૂકંપ મંગળવારે સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 4:27 વાગ્યે કુમામોટો પ્રીફેક્ચરમાં આવેલા બીજા શક્તિશાળી ભૂકંપ પછી આવ્યો છે. જાપાની ભૂકંપશાસ્ત્રીય સ્કેલ પર મહત્તમ 7 ની તીવ્રતા ધરાવતા તે ભૂકંપે સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
શુક્રવારે વહેલી સવારે, પ્રીફેક્ચરલ સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે શક્તિશાળી ભૂકંપમાં મૃત્યુઆંક 35 થયો છે. શુક્રવારે સવારે ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ હેડક્વાર્ટરમાં મળેલી બેઠકમાં, કુમામોટો પ્રીફેક્ચરલ સરકારી અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે 35 લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. આમાં એવા લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે જેમના મૃત્યુના કારણો હજુ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે કે શું તેઓ તીવ્ર ભૂકંપને કારણે થયા છે.
દરમિયાન, યત્સુશિરોથી ઉકી (આપત્તિથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત બીજું શહેર) સુધી મુસાફરી કરતી વખતે, સિન્હુઆના પત્રકારોએ વાંકાચૂકા અને તિરાડવાળા રસ્તાઓ, ટ્રાફિક સિગ્નલોમાં ખામી અને ગેસ સ્ટેશનો પર લાંબી કતારો જોઈ. બળતણની રાહ જોતા ઘણા લોકોએ કહ્યું કે તેઓ તેમના વાહનોમાં રાત વિતાવશે.
ઉકી શહેરના ઓગાવા જિલ્લામાં, ભૂકંપ પછી એક નાગરિક પ્રવૃત્તિ કેન્દ્રને સ્થળાંતર આશ્રયસ્થાનમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં લગભગ 500 લોકો (ઘણા વૃદ્ધો અને બાળકો સહિત) રોકાયા હતા. પરિવારો તેમની બેગ, કપડાં અને પાણીની બોટલો વચ્ચે ફ્લોર પર બેઠા હતા. કેટલાક લોકો દિવાલો સામે ઝૂકીને આરામ કરી રહ્યા હતા, જ્યારે અન્ય લોકો રાત્રિની તૈયારીમાં સૂવા માટે સાદડીઓ ફેલાવી રહ્યા હતા. બહાર એક ડઝનથી વધુ પોર્ટેબલ શૌચાલયો ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.