ફિલિપાઇન્સમાં આવેલા ભૂકંપમાં 37 લોકોના મોત, 20 હજાર લોકો વિસ્થાપિત થયા
ફિલિપાઇન્સમાં 7.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં કેટલીક ઇમારતોને નુકસાન થયું હતું.
Published : June 9, 2026 at 11:46 AM IST
જનરલ સેન્ટોસ: દક્ષિણ ફલિપાઇન્સમાં બચાવકર્મીઓે ખંડેર ઇમારતોની તપાસ કરી હતી જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કોઇ ફસાયેલું નથી. એક દિવસ પહેલા આવેલા શક્તિશાળી ભૂકંપે 37 લોકોનો જીવ લઇ લીધો છે જ્યારે 20 હજારથી વધુ લોકો બેઘર બન્યા છે.
સોમવાર સવારે 7.8ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી પ્રભાવિત દક્ષિણ પ્રાંતમાં સરકારી રેકોર્ડ અનુસાર માત્ર ચાર લોકો ગુમ થયા હોવાનું માનવામાં આવે છે પરંતુ સિવિલ ડિફેન્સ ઓફિસે સ્વીકાર્યું છે કે ઘણી તૂટી પડેલી અને ભારે નુકસાન પામેલી ઇમારતોનું જાનહાનિ માટે સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી છે.
ફિલિપાઇન્સના બીજા સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ટાપુ મિંડાનાઓ પાસે આવેલા ભૂકંપમાં લગભગ 500 લોકો ઘાયલ થયા હતા અને 20 હજાર કરતા વધુ લોકો બેઘર થયા હતા જેમાંથી મોટાભાગના લોકો ઇમરજન્સી શેલ્ટરમાં જતા રહ્યા હતા.
પોતાનું ઘર છોડનારા ઘણા લોકોને સુનામીનો ડર હતો. ફિલિપાઇન્સમાં ભરતીના સ્તરથી 1.4 મીટર (4.6 ફૂટ) સુધી ઊંચા મોજા માપવામાં આવ્યા હતા પરંતુ સુનામીથી માત્ર એક જ નુકસાન દરિયાકાંઠાના ગામમાં છ ઝૂંપડાઓને થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઇન્ડોનેશિયા, પલાઉ અને દક્ષિણ જાપાનમાં પણ નાના મોજા દરિયા કિનારે અથડાયા હતા.
ભૂસ્ખલન અને ઇમારત પડવાથી કેટલાક લોકોના મોત થયા
ભૂકંપે ભારે વિનાશ વેર્યો છે. જનરલ સેન્ટોસ શહેરમાં પણ નુકસાનના સમાચાર છે. 7 લાખ કરતા વધુ વસ્તી ધરાવતુ એક દરિયાકિનારાનું શહેર છે અને દેશની ટૂના રાજધાની તરીકે ઓળખાય છે. અહીં બિલ્ડિંગ પડતા અને કાટમાળ પડવાથી ઓછામાં ઓછા 13 લોકો માર્યા ગયા હતા.
સિવિલ ડિફેન્સ ઓફિસના રાફેલિટો એલેજાન્ડ્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સારંગાની પ્રાંતમાં ઓછામાં ઓછા 18 લોકોના મોત થયા હતા જેમાં મોટાભાગે પર્વતીય શહેર ગ્લાનમાં ભૂસ્ખલન થયું હતું જેમાં દટાઇ ગયા હતા.
પ્રારંભિક સરકારી નુકસાન મૂલ્યાંકન મુજબ, ઘણા પ્રાંતોમાં લગભગ 2,000 ઘર અને 117 સરકારી ઇમારતો અને સુવિધાઓને નુકસાન થયું હતું. જનરલ સેન્ટોસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટને બંધ કરવામાં આવ્યું હતું જેના કારણે માનવતાવાદી મિશન પરની ફ્લાઇટ્સ સિવાય 63 સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સને રદ કરવાની ફરજ પડી હતી.
ભૂકંપગ્રસ્ત પ્રાંતોમાં લગભગ 6,000 સરકારી શાળાઓની ઇમારતોનું મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે. બે મહિનાના ઉનાળાના વેકેશન બાદ દેશભરમાં સ્કૂલ શરૂ થયાના પ્રથમ દિવસે જ ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હતા જે સવારના ધ્વજવંદન કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે ભેગા થયા હતા.
1976 પછીનો સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપ હતો
સોમવારે ફિલિપાઇન્સમાં આવેલો ભૂકંપ 1976 પછીનો બીજો સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપ હતો. 1976માં 8.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો અને સુનામીના મોજા ઉછળ્યા હતા. ભૂકંપ અને સુનામીને કારણે લગભગ 8000 લોકોના મોત થયા હતા.
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