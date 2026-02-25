ETV Bharat / international

"3.5 કરોડ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હોત," ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નિવેદન

પોતાના સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિયન સંબોધનમાં, યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે તેમના વહીવટની પ્રશંસા કરી અને ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ અંગેના તેમના દાવાને પુનરાવર્તિત કર્યો.

વોશિંગ્ટન: 2026 ના સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિયનમાં બોલતા, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના કાર્યકાળના પહેલા 10 મહિનામાં આઠ યુદ્ધો બંધ કરવાનો દાવો કર્યો. ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ બંધ કરવાનો દાવો કર્યો. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે તેમને કહ્યું કે જો તેમણે હસ્તક્ષેપ ન કર્યો હોત, તો આશરે ૩૫ મિલિયન લોકો મૃત્યુ પામ્યા હોત.

તેમણે કહ્યું, "મારા પહેલા 10 મહિનામાં, મેં આઠ યુદ્ધો સમાપ્ત કર્યા... કંબોડિયા અને થાઇલેન્ડ... પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે પરમાણુ યુદ્ધ થયું હોત. પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાને કહ્યું કે જો મેં હસ્તક્ષેપ ન કર્યો હોત, તો 3.5 કરોડ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હોત."

જોકે, ભારતે પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધવિરામ કરારમાં કોઈપણ યુએસ દખલગીરીનો ઇનકાર કર્યો છે. ભારતે જણાવ્યું છે કે લશ્કરી કાર્યવાહી સમાપ્ત કરવાની અપીલ પાકિસ્તાનમાં લશ્કરી કામગીરીના ડિરેક્ટર જનરલ તરફથી આવી હતી.

ટ્રમ્પ ઈરાન પર રાજદ્વારી ઉકેલ શોધે છે

ઈરાનની પરિસ્થિતિ પર બોલતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ હજુ પણ રાજદ્વારી ઉકેલ પસંદ કરે છે. "તેઓએ પહેલાથી જ એવી મિસાઇલો વિકસાવી છે જે યુરોપ અને વિદેશમાં આપણા થાણાઓને જોખમમાં મૂકી શકે છે, અને તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સુધી પહોંચી શકે તેવી મિસાઇલો પર કામ કરી રહ્યા છે... મારી પસંદગી રાજદ્વારી દ્વારા આ મુદ્દાને ઉકેલવાની છે. પરંતુ એક વાત ચોક્કસ છે: હું ક્યારેય આતંકવાદના વિશ્વના નંબર એક પ્રાયોજકને પરમાણુ શસ્ત્રો રાખવા દઈશ નહીં, જે તેઓ હજુ પણ છે. એવું થઈ શકે નહીં."

પોતાના સંબોધનમાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે જો તેઓ તે સમયે રાષ્ટ્રપતિ હોત, તો તે ક્યારેય ન થયું હોત. તેમણે કહ્યું, "હું રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યો છું, એક યુદ્ધ જે હું રાષ્ટ્રપતિ હોત તો ક્યારેય ન થયું હોત."

યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે તેમના વહીવટની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે અમેરિકાએ તે સન્માન પાછું મેળવ્યું છે જે તેને પહેલા ક્યારેય નહોતું મળ્યું. તેમણે છેલ્લા નવ મહિનામાં તેમના વહીવટ દ્વારા કરવામાં આવેલા કામ પર ભાર મૂક્યો. ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ અંગે, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછીના નવ મહિનામાં, "કોઈ પણ ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ" યુએસમાં પ્રવેશી શક્યો નથી.

કોઈ ગેરકાયદેસર વિદેશીઓને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી

ટ્રમ્પે કહ્યું, "છેલ્લા નવ મહિનામાં, કોઈ ગેરકાયદેસર વિદેશીઓને યુએસમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. અમે હંમેશા એવા લોકોને મંજૂરી આપીશું જેઓ આપણા દેશને પ્રેમ કરે છે અને તેને બચાવવા માટે સખત મહેનત કરે છે. આપણી સરહદો પર ઘૂસણખોરીના પ્રયાસોમાં એક જ વર્ષમાં રેકોર્ડ 56 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ગયા વર્ષે, હત્યાના દરમાં ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આ સૌથી મોટો ઘટાડો છે. 125 વર્ષથી વધુ સમયમાં સૌથી ઓછો આંકડો."

તેમણે કહ્યું, "આજે રાત્રે, ફક્ત એક વર્ષ પછી, હું સંપૂર્ણ આદર અને ગર્વ સાથે કહી શકું છું કે આપણે એવો ફરક લાવ્યો છે જે પહેલાં કોઈએ ક્યારેય જોયો નથી, અને આ એક એવો બદલાવ છે જે સદીઓ સુધી ચાલશે. આપણે થોડા સમય પહેલા જ્યાં હતા ત્યાં ક્યારેય પાછા જઈશું નહીં."

સેનેટરો અને સાંસદોને સંબોધતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું તમને સેવ અમેરિકા એક્ટને મંજૂરી આપવા માટે કહી રહ્યો છું. ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ અને અન્ય અનધિકૃત વ્યક્તિઓને આપણી પવિત્ર અમેરિકન ચૂંટણીઓમાં મતદાન કરતા અટકાવો. આપણી ચૂંટણીઓમાં છેતરપિંડી વ્યાપક છે. બધા મતદારોએ મતદાતા ઓળખપત્ર બતાવવાની જરૂર પડશે. બધા મતદારોએ મતદાન કરવા માટે નાગરિકતાનો પુરાવો બતાવવાની જરૂર પડશે, અને બીમારી, અપંગતા, લશ્કરી અથવા મુસાફરીમાં અક્ષમતા ધરાવતા લોકો સિવાય કોઈ બનાવટી મેઇલ-ઇન બેલેટ મોકલવામાં આવશે નહીં."

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઘણા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ અંગ્રેજી બોલતા નથી અને દિશા, ગતિ, જોખમ અથવા સ્થાન સંબંધિત સૌથી મૂળભૂત રોડ ચિહ્નો પણ વાંચી શકતા નથી. તેથી જ આજે રાત્રે હું કોંગ્રેસને ડેલીલાહનો કાયદો પસાર કરવા અપીલ કરી રહ્યો છું, જે કોઈપણ રાજ્યને ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને વાણિજ્યિક ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ આપતા અટકાવશે.

