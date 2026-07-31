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દક્ષિણપશ્ચિમ પાકિસ્તાનમાં કોલસાની ખાણમાં મિથેન ગેસના વિસ્ફોટમાં 34 ખાણિયોના મોત

ખાણ નિરીક્ષક ગની બલોચે જણાવ્યું હતું કે અધિકારીઓ શરૂઆતમાં માનતા હતા કે વિસ્ફોટ સમયે ખાણમાં 42 લોકો હતા.

૩૦ જુલાઈ, ૨૦૨૬, ગુરુવાર, દક્ષિણપશ્ચિમ પાકિસ્તાનમાં ક્વેટાની બહાર કોલસાની ખાણમાં વિસ્ફોટમાં માર્યા ગયેલા સાથી ખાણિયોના શોકમાં એક વ્યક્તિ ખાણિયોને દિલાસો આપી રહ્યો છે.
૩૦ જુલાઈ, ૨૦૨૬, ગુરુવાર, દક્ષિણપશ્ચિમ પાકિસ્તાનમાં ક્વેટાની બહાર કોલસાની ખાણમાં વિસ્ફોટમાં માર્યા ગયેલા સાથી ખાણિયોના શોકમાં એક વ્યક્તિ ખાણિયોને દિલાસો આપી રહ્યો છે. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 31, 2026 at 1:46 PM IST

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ક્વેટા: દક્ષિણપશ્ચિમ પાકિસ્તાનમાં કોલસાની ખાણમાં મિથેન ગેસ વિસ્ફોટમાં 34 ખાણિયોના મોત થયા હોવાનું અધિકારીઓએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું, જ્યારે રાતભર બચાવ કામગીરી ચાલુ રહી હતી. બલુચિસ્તાન પ્રાંતના પાટનગર ક્વેટાની બહાર આવેલી ખાણમાંથી બચાવ ટીમોએ 32 મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતા અને બાકીના બેને બહાર કાઢવાના પ્રયાસો ચાલુ છે, એમ પ્રાંતીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તાવાળાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

ખાણ નિરીક્ષક ગની બલોચે જણાવ્યું હતું કે અધિકારીઓ શરૂઆતમાં માનતા હતા કે ગુરુવારના વિસ્ફોટ સમયે ખાણમાં 42 લોકો હતા.

બલુચિસ્તાનના ખાણ અને ખનીજ મંત્રી શોએબ નોશેરવાનીએ પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી અને દરેક પીડિત માટે 500,000 પાકિસ્તાની રૂપિયા (લગભગ $1,800) વળતરની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે અધિકારીઓ વિસ્ફોટના કારણની તપાસ કરશે અને પ્રાંતભરની કોલસાની ખાણોમાં સલામતીના પગલાંની સમીક્ષા કરશે.

પાકિસ્તાનના કોલસા ખાણ ઉદ્યોગમાં, ખાસ કરીને બલુચિસ્તાનમાં, જીવલેણ અકસ્માતો સામાન્ય છે, જ્યાં ઘણી ખાણોમાં વેન્ટિલેશન, ગેસ-મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ અને અન્ય મૂળભૂત સલામતીના પગલાંનો અભાવ છે.

જોખમો અને ઓછા વેતન હોવા છતાં, હજારો કામદારો તેમની આજીવિકા માટે કોલસા ખાણકામ પર આધાર રાખે છે. બલુચિસ્તાન પાકિસ્તાનનો સૌથી મોટો પરંતુ સૌથી ઓછો વિકસિત પ્રાંત છે, જ્યાં ગરીબી અને બેરોજગારી વ્યાપક છે.

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