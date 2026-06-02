અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રહેતા 30 ભારતીય ટ્રક ડ્રાઈવરો ઝડપાયા, ‘ઓપરેશન ચેકમેટ’માં થઈ કાર્યવાહી
એરિઝોના સેક્ટરમાં 11થી 15 મે દરમિયાન ચલાવાયેલી કાર્યવાહીમાં 52 ગેરકાયદેસર વ્યક્તિઓ ઝડપાઈ, જેમાં 36 સેમી-ટ્રક ચાલકો હતા.
Published : June 2, 2026 at 11:23 AM IST
ન્યૂયોર્ક : અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા અને ત્યાં ટ્રક ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરતા 30 ભારતીય નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. યુએસ કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન (CBP) એ ‘ઓપરેશન ચેકમેટ’ હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી છે. તમામ ઝડપાયેલા ભારતીયોને હવે દેશપાર (Deport) કરવામાં આવશે.
ઓપરેશન ચેકમેટ: શું છે આ અભિયાન?
યુએસ બોર્ડર પેટ્રોલના એરિઝોના સેક્ટર દ્વારા 11 મે 2026થી 15 મે 2026 દરમિયાન ‘ઓપરેશન ચેકમેટ’ ચલાવવામાં આવ્યું. આ અભિયાનનો હેતુ જાહેર સલામતી વધારવાનો છે. તેમાં ગેરકાયદેસર રીતે વ્યાવસાયિક વાહનો (સેમી-ટ્રક) ચલાવતી વ્યક્તિઓને શોધીને પકડવામાં આવે છે.
CBPના જણાવ્યા મુજબ, આ કાર્યવાહીમાં કુલ 52 વ્યક્તિઓ ઝડપાઈ જેઓ અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે હતી. તેમાંથી 36 એવા મળ્યા જેઓ સેમી-ટ્રક ચલાવતા હતા. આ 36માંથી 30 ભારતીય છે, જ્યારે બાકીના 6 મેક્સિકો, અલ સાલ્વાડોર અને રશિયાના છે.
ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ અને કામચલાઉ દસ્તાવેજોની સ્થિતિ
ઝડપાયેલા મોટાભાગના ડ્રાઈવરો પાસે કેલિફોર્નિયા, ન્યૂયોર્ક, વોશિંગ્ટન અને વર્જિનિયા જેવા રાજ્યોના વ્યાવસાયિક ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ હતા. કેટલાક પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું લાયસન્સ નહોતું.
ખાસ વાત એ છે કે, મોટાભાગના ભારતીય ડ્રાઈવરો પાસે રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજો (Employment Authorization Documents) હતા, જે તેમને જો બાઈડનના વહીવટીકાળ દરમિયાન મળ્યા હતા. પરંતુ આ દસ્તાવેજો હવે માન્ય નથી. તેથી તેમને ગેરકાયદેસર ગણીને ધરપકડ કરવામાં આવી.
કેટલાક ડ્રાઈવરો ઘાતક અકસ્માતોમાં પણ સામેલ
યુએસ બોર્ડર પેટ્રોલના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આવા ગેરકાયદેસર ડ્રાઈવરો માર્ગ સલામતી માટે ગંભીર ખતરો છે. છેલ્લાં કેટલાંક મહિનામાં અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના ટ્રક ડ્રાઈવરોને કારણે ઘાતક અકસ્માતો થયાના ઘણા કિસ્સા સામે આવ્યા છે. ઘણા ડ્રાઈવરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમના પર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો છે.
યુમા સેક્ટરના કાર્યકારી મુખ્ય પેટ્રોલ એજન્ટ ડસ્ટિન કૌડલે જણાવ્યું, “ઓપરેશન ચેકમેટ સમુદાયો અને રસ્તાઓની સલામતી માટેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. અમારા એજન્ટો દરરોજ ખાતરી કરે છે કે આવા ગેરકાયદેસર ડ્રાઈવરો રસ્તા પર ઘાતક અકસ્માતો ન કરી શકે.”
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો સખત નિયમ
હાલમાં અમેરિકામાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું વહીવટીતંત્ર છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ટ્રાન્સપોર્ટેશન વિભાગે એક આદેશ જારી કર્યો હતો કે અયોગ્ય વિદેશી ડ્રાઈવરોને વ્યાવસાયિક ટ્રક અને બસ ચલાવવાના લાયસન્સ મેળવવાથી અટકાવવામાં આવે. હવે આ નિયમોનું કડક પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
2025માં 3,800થી વધુ ભારતીયો દેશપાર
આ વર્ષની શરૂઆતમાં રાજ્યસભામાં ભારત સરકારે જણાવ્યું હતું કે 2025 દરમિયાન અમેરિકાએ 3,800થી વધુ ભારતીય નાગરિકોને દેશપાર કર્યા છે. સંસદમાં આપવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર, ડિસેમ્બર 2025ની મધ્ય સુધીમાં 3,414 ભારતીયોને દેશપાર કરાયા હતા. આ સંખ્યા સતત વધી રહી છે.
હવે શું થશે?
યુએસ સીમા સુરક્ષા એજન્સીઓએ તમામ 30 ભારતીય ડ્રાઈવરોને કાયદેસર પ્રક્રિયા હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે. તેમને હવે નજીકના ભવિષ્યમાં ભારત પરત મોકલી દેવામાં આવશે. અમેરિકા સતત ગેરકાયદેસર સ્થળાંતરિતો સામે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે, ખાસ કરીને જેઓ સંવેદનશીલ અને જોખમી વ્યવસાયો જેવા કે વાહન ચલાવવાના કામમાં સામેલ છે.
ભારતીય નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ અમેરિકા અથવા અન્ય કોઈ દેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે રોજગારી ન મેળવે. યોગ્ય વર્ક વિઝા અને દસ્તાવેજો વિના વિદેશમાં રહેવું અને કામ કરવું એ સખત કાયદાકીય કાર્યવાહી અને દેશપારીનું કારણ બની શકે છે.
